Muharrem İnce Memleket Partililere seslendi: Yenilmiş hissetmeyin - Son Dakika
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Politika

Muharrem İnce Memleket Partililere seslendi: Yenilmiş hissetmeyin

Muharrem İnce Memleket Partililere seslendi: Yenilmiş hissetmeyin
23.07.2025 09:33
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Memleket Partisi, 2'nci Olağanüstü Kurultayı'nda oy çokluğu ile kapatılma kararı aldı. Memleket Partisi Kurucu Genel Başkanı Muharrem İnce, sosyal medya hesabından partililere ve seçmene seslenerek 'terk edilmiş hissetmeyin' mesajı verdi.

Memleket Partisi, dün düzenlenen 2. Olağanüstü Kurultayda alınan kararla siyasi sahneden çekilme kararı aldı. Bu kararın ardından parti resmen kapanmış oldu.

Geçtiğimiz ay CHP'ye geri dönen partinin kurucu genel başkanı Muharrem İnce, Memleket Partisi'ne vedasını kişisel sosyal medya hesabı üzerinden yaptı.

İnce mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Lütfen kendinizi yenilmiş, terk edilmiş hissetmeyiniz. Mevcut siyasi iklim bir araya gelmemizi ve küçük farklılıklarımızı bir kenara koyarak omuz omuza, yürek yüreğe birlikte yürümemizi zorunlu kılıyor.

Sevgili Memleket Partililer,

Olağanüstü koşullarda, kısıtlı imkanlarla kurduğumuz Memleket Partisi bugün yapılan kurultayla kapatılma kararı almıştır. Kiminizdeki iç burukluğunu hissetmiyor değilim. Bu partiyi hangi koşullarda, hangi fedakarlıklarla kurduğumuzu ve ayakta tutmak için ne kadar çabaladığımızı en iyi siz biliyorsunuz. En büyük fedakarlığı bez afişleri yazan, onları köprülere asan, elinde hoparlörle gezen, sabahlara kadar çalışan genç arkadaşlarım yapmıştır. Kendi adıma, ülkem adına size ne kadar teşekkür etsem azdır."

Sevgili gençler,

Bütün amacımız Atatürk Türkiye'sini aydınlık yarınlara taşımaktır. Laik Türkiye Cumhuriyeti'ni yaşatmaktır. Ülkemizi bilimde, fende, edebiyatta, sporda çağdaş ülkelerin üzerine çıkarmaktır. Bu hedeften zerre sapmış değiliz. Çabalarınız asla boşa gitmiş değildir. Lütfen kendinizi yenilmiş, terk edilmiş hissetmeyiniz. Mevcut siyasi iklim bir araya gelmemizi ve küçük farklılıklarımızı bir kenara koyarak omuz omuza, yürek yüreğe birlikte yürümemizi zorunlu kılıyor. Cumhuriyet Halk Partisi, bizim bütün söylemlerimizi iddialarımızı sahiplenen bir partidir. Yol değişir, yolcu değişir ama hedef değişmez! Muharrem İnce, bu hedefin rütbesiz neferidir. Her kim rütbe derdindeyse yanımızdan ayrılsın. Her kim hedefe inanmışsa, kolumuza girsin ve yürüsün. Memleket sevdamız Memleket Partisi ile başlamadı, onunla bitmez! Şimdi CHP saflarını güçlendirme zamanıdır. Hepinizi çok seviyorum, iyi ki varsınız, iyi ki yol arkadaşım oldunuz!"

NE OLMUŞTU?

Uzun yıllar CHP'de çeşitli kademelerde görevler üstlenen Muharrem İnce, 2018'de partinin cumhurbaşkanı adayı olmuştu. Şubat 2021'de CHP'den ayrılmış, Mayıs 2021'de de Memleket Partisi'ni kurmuştu. İnce geçen ay CHP'nin grup toplantısında partiye yeniden katılmıştı.

Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Muharrem İnce Memleket Partililere seslendi: Yenilmiş hissetmeyin - Son Dakika

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