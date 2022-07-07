Muhtarlar anlattı, Başkan Aydın dinledi - Son Dakika
Üye Girişi

Muhtarlar anlattı, Başkan Aydın dinledi

07.07.2022 09:40
Muhtarlar anlattı, Başkan Aydın dinledi

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, köy muhtarları ve köylerin ileri gelenleriyle bir araya geldi.

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, köy muhtarları ve köylerin ileri gelenleriyle bir araya geldi.

AK Parti Merkez İlçe Başkanlığı tarafından yapılan program çerçevesinde TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, yoğun bir ziyaret, temas ve toplantı trafiği yaşadı. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin tatile girmesiyle birlikte Ahmet Aydın, Kurban Bayramı öncesinde köyleri ziyaret etti. Köy muhtarları, azalar, köyün ileri gelenleri ve partinin köy başkanlarıyla bir araya gelen Ahmet Aydın, köylerin varsa eksikliklerinin tamamlanması konusunda istişarede bulundu.

Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, Merkez İlçe Başkanı Mustafa Alkayış, İl Genel Meclis Üyesi Osman Koyuncu ile birlikte Atakent (Karıcık), Akpınar, Kuyulu (Turuş), Ağcin ve Gümüşkaya (Palaş) köylerini ziyaret ederek bu köylerin muhtarlarının yanı sıra çevre köylerin muhtarlarıyla bir araya gelindi.

Ahmet Aydın, onları dinleyerek sorunları tek tek not alıp yerinde çözmeye çalıştı. Aydın, köy muhtarlarını ve toplantıya katılan köyün ileri gelenlerini tek tek dinleyerek sorunlara çözüm bulmaya çalıştı.

Köy ziyaretlerinde sadece muhtarlarla değil, köydeki yaşlı ve hastaları da ziyaret eden Aydın, geçmiş olsun dileklerini iletti.

Köy muhtarları sorunların çözümüne yönelik yapılan bu toplantıların çok önemli olduğunu belirterek, Ahmet Aydın'a teşekkür etti.

Muhtarlar, bu güne kadar Ahmet Aydın'ın gayretleri ile bir çok sorunun çözüme kavuştuğunu ancak, her geçen gün yeni beklentilerin oluştuğunu belirterek, bunların çözülmesi talebinde bulundu.

Ahmet Aydın ise, köylerin muhtarları ve ileri gelenleriyle yapılan toplantıda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a olan sevgi ve desteğin çok fazla olduğuna dikkat çekerek, şehirlerde olan imkanların köylerde de olması için ellerinden gelen gayreti gösterdiklerini ifade etti.

Aydın, "Meclisin ara vermesini fırsat bilerek seçim bölgemiz olan Adıyaman'da soluğu aldık. Çok yoğun bir program yaptık. Üç ay önce bu bölgelerdeydim. Bizim varlık nedenimiz budur. Halkımızın içinde olmak, onların duasını almak ve onlara hizmet etmektir. Varsa sorun yerinde görüp, ilgililer ile görüşerek bu sorunlara çözüm buluyoruz. AK Parti'yle birlikte köylerimiz ciddi yatırım yaptı. Köylerimizin alt ve üst yapılarındaki sorunları çözdük. Şehirlerde ne var ise köylerimizde o hizmetlerden faydalanabiliyor. Köylerimize hizmetin en güzelini getirdik. Teveccühleri için teşekkür ediyorum. Teşkilat mensuplarımıza da bize eşlik ettikleri için teşekkür ediyorum" dedi. - ADIYAMAN

YORUMLAR
500
İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, esnafın sorunlarını dinledi İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, esnafın sorunlarını dinledi Cemal Aydın, eserlerini tercüme ettiği Garaudy'nin Batı resmine bakışını anlattı Cemal Aydın, eserlerini tercüme ettiği Garaudy'nin Batı resmine bakışını anlattı
Kaynak: İHA

Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Muhtarlar anlattı, Başkan Aydın dinledi - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
09:30 Şenol Güneş kendisini şikeyle suçlayan Erman Toroğlu'nun daha az konuşmasını talep etmişti! Ağzına bant yapıştırdı
09:21 CHP'nin "TÜİK'e talimat mı verildi?" sorusunu Bakan Nebati yanıtladı: Söz konusu değildir
08:34 Gülşen konserinde yine yerinde duramadı! Önce erkek arkadaşının kucağına çıktı sonra Edis'le kalça dansı yaptı
00:59 81 yaşındaki kadın, kızı tarafından boğazı kesilerek öldürüldü
00:34 Perinçek'ten çok konuşulacak "NATO" çıkışı: Çıkarsak 2 ürünün fiyatı düşer
00:07 Konya'daki doktor cinayetiyle ilgili hükümeti eleştiren Kılıçdaroğlu'na Bakan Koca'dan yanıt: Biraz da olsa üzgün görünemez miydiniz?
23:47 Her şey sokak ortasında oldu! Tartışma yaşadığı adamın boğazını falçatayla kesti
23:46 Kılıçdaroğlu, Konya'daki doktor cinayetinde bireysel silahlanmayla ilgili kritik mesajlar verdi: Bunun bir bedeli var
22:15 İngiltere'de yaşanan peş peşe istifalar sonrası Boris Johnson'dan açıklama: Görevime devam edeceğim
22:12 Wimbledon tenis turnuvasında, ibadet için ayrılan odada cinsel ilişkiye giriyorlar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.07.2022 09:44:13. #1.11#
SON DAKİKA: Muhtarlar anlattı, Başkan Aydın dinledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement