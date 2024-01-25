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Murat Kurum: 100 bin konut yapıp ihtiyaç sahiplerine uygun fiyata kiralayacağız - Son Dakika
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Murat Kurum: 100 bin konut yapıp ihtiyaç sahiplerine uygun fiyata kiralayacağız

Türkiye Yüzyılı İstanbul Vizyonu Toplantısı'nda projelerini anlatan AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, mega kentte kirada oturan vatandaşlar için de bir çalışma yapacaklarını belirterek "Kentsel dönüşüme özel 100 bin konut yapıp, ihtiyaç sahiplerine uygun fiyata kiralayacağız. Bu konutlardan 39 ilçemiz faydalanacak. Bu konutlar kesinlikle satılmayacak. İhtiyaç sahiplerine kiralanacak" dedi.

25.01.2024 - 12:53,  Güncelleme: 13:06
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AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum, Türkiye Yüzyılı İstanbul Vizyonu Toplantısı'nda İstanbul projelerini anlattı. Kentsel dönüşüm, trafik ve çevreye ilişkin projeleri olduğunu ifade eden Kurum, kirada oturan vatandaşlar için de bir çalışma yapacaklarını belirtti.

"100 BİN KONUT YAPIP KİRALAYACAĞIZ"

Kurum, konuyla ilgili açıklamasında "Kentsel dönüşüme özel 100 bin konut yapıp, ihtiyaç sahiplerine uygun fiyata kiralayacağız. Bu konutlardan 39 ilçemiz faydalanacak. Bu konutlar kesinlikle satılmayacak. İhtiyaç sahiplerine kiralanacak. Böylece kira artışlarını durduracak ve vatandaşlarımıza yardımcı olacağız" dedi.

"TOPLANMA ALANLARINDA 2 MİLYON KİŞİYE HİZMET VERİLECEK"

Açıklamasının devamında olası depremlere karşı afet olduğunda hangi adımları atmaları gerektiğini bileceklerini ifade eden Kurum, "İstanbul'un her sokağının her binasının görebileceği İstanbul'un dijital ikizini hayata geçireceğiz. Şu anda 39 ilçemizde bulunan toplanma alanlarını afete hazır hale getireceğiz. Toplanma alanlarında 2 milyon kişiye hizmet verilecek. Atatürk Havalimanına afet yönetim merkezi kuruyoruz. Bunun yanında İstanbulumuza 6 yeni lojistik destek merkezi kuracağız. Toplam sayıyı 7'ye çıkaracağız. 9 noktada ise afet müdahale merkezi kuruyoruz. Arnavutköy ve Pendik olmak üzere İstanbulumuza 2 yeni acil durum hastanesine daha kavuşturacağız" şeklinde konuştu.

Murat Kurum: 100 bin konut yapıp ihtiyaç sahiplerine uygun fiyata kiralayacağız
YORUMLAR (20)
  • meo: AT AT KALEDE BİZ VARIZ Yanıtla 55 216
  • Sinan Letgo: Anlat anlat dinlemesi çok zevkli oluyor 2019 toki binaları neredeler acaba inşaatını bile gören yokta ? Yanıtla 30 200
  • Serkan Basar: siz önce depremzedelere söz verip teslim etmediğiniz evleri bitirin Yanıtla 31 169
  • Ali Durmaz: bakanlığı döneminde verdiği sözleri tutmamış bir adam belediye başkanı olunca yapacak öyle mi? Yanıtla 26 144
  • Sezgin Avcı: Kanal İstanbul da var mı? Yanıtla 21 139
  • süleyman hakan gökşen: uygun fiyat derken... Yanıtla 11 123
  • Goksel: Biraz gec kalindi tum avrupa bu sistemde yapip bedava vermektense kiraya ver devlet kazansin gec kalmis bir sistem Yanıtla 14 96
  • Mehmet Yavuz: 5 sene önce bir kere deneyelim demeseydiniz 11 42
  • Mehmet Yavuz: koyun ca görürsün 9 35
  • Mehmet Yavuz: evde oturursan göremezsin kamil 8 27
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