Murat Kurum\'dan İmamoğlu\'na tepki: Kent lokantalarını marifetmiş gibi anlatıyor

Türkiye'nin kilitlendiği 31 Mart'ta gerçekleşecek yerel seçimlere artık sayılı günler kalırken adaylar da ekranlarda boy göstermeye davam ediyor. Haber Global ekranlarına konuk olan Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum, İBB projesi olan kent lokantaları üzerinden İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu eleştirdi.
Kurum'un açıklamaları şöyle: "Arkadaşlarım girmeyin diyor ama bu konuya gireceğim. 11 tane Kent Lokantası yapmışlar, marifetmiş gibi anlatıyorlar. Fatih Belediyesi 16, Pendik Belediyesi 11, hepsinin sosyal tesisleri var.
Ben 2 günde açarım, yine söylüyorum. Kadir ağabey zamanında 500 bin kişiye ücretsiz yemek veriyorduk, ücretli verdiği yemeği marifet gibi anlatıyor. Biz ihtiyaca koşan bir anlayışız.
Ücretsiz yemek dağıttığımız yerde ücretli yemek dağıtır hale gelmişsin, marifetmiş gibi anlatıyorsun. 7 gün 24 saat hizmet veren kreşler açacağız. Biz senin gibi süt dağıttığımız işi davulla zurnayla anlatmıyoruz."
Cumhur İttifakı'nın İBB Başkan adayı Murat Kurum, geçtiğimiz günlerde İBB projesi olan Kent Lokantaları hakkında şunları söylemişti: "İstanbul'daki o korkuyu ve güvensizliği giderecek ve İstanbul'da yeniden huzuru yeniden getireceğiz. Şu anda kent lokantasını bir proje olarak bu İstanbul'a sunmak çok büyük bir projeymiş gibi de bahsetmek, bizi hayretlere düşürüyor. Değerli arkadaşlar 2 gece de İstanbul'un 39 ilçesinde lokanta sosyal tesisi açarız. 2 gece de açılır. Bunu sanki bir işmiş gibi, marifetmiş gibi anlatıp, yarım çay bardağı su, süt verip bunu bir hizmet gibi milleti kandırmaya yönelik söylemlerden artık biz sıkıldık, yorulduk."
İmamoğlu ise şu sözlerle yanıt vermişti: "Allah akıl versin. Bu laflarından sonra ben ne diyeyim. Ne dersine çalışmış, üzülüyorum. Ne bu milleti tanıyor. Yapılan iyi hizmetleri al da kopyala onlarla dalga geçme. O 'Kent Lokantaları'nda 2.5-3 milyon insan yemek yedi. Gerçekten şaşırmış durumda, zaman daraldıkça yapamayacağını anlıyor. Kendini ispat çabasında ama çok kötü cevaplar, sözler veriyor. 31 Mart'ı inşallah çıkartır"
Son Dakika › Politika › Murat Kurum'dan İmamoğlu'na tepki: Kent lokantalarını marifetmiş gibi anlatıyor - Son Dakika
TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı ve AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank, Bursa'nın Osmangazi ilçesinde düzenlenen mitingde yaptığı konuşmada, şehirlerin ve ilçelerin ihtiyaçlarını belirleyerek daha yaşanılabilir bir hale getireceklerini söyledi. Varank, 31 Mart'taki Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde vatandaşlardan destek isteyerek, Cumhur İttifakı ile şehirleri daha güzel bir şekilde yöneteceklerini ifade etti.
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Batman Belediye Eş Başkan Adayı Mehdi Öztüzün, HÜDA PAR Batman adayı Serkan Ramanlı ile aynı fotoğraf karesinde yer aldığı gerekçesiyle partisinden ihraç edildi. Parti yönetimi, Öztüzün'ün belediye eşbaşkan adayı olmadığını duyurdu.
Türkiye'nin Köln Başkonsolosluğu resmi konutunda düzenlenen iftar programında, Almanya'daki Türk toplumunun birlik ve beraberliğinin önemi vurgulandı. Başkonsolos Turhan Kaya, yaptığı konuşmada, yabancı düşmanlığı ve ayrımcılığın devam ettiğini belirterek, Türk toplumu için birlikteliğin çok önemli olduğunu vurguladı.
Cumhur İttifakı'nın Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Öntürk, Reyhanlı ilçesinde vatandaşlarla birlikte orucunu açtı. Öntürk, destek isteyerek Hatay'ı ayağa kaldırmak ve vatandaşların hayatlarına dokunacak projeleri hayata geçirmek için çalışacaklarını belirtti. İftar programına AK Parti ve MHP milletvekilleri de katıldı.
Cumhuriyet Halk Partisi Lideri Özgür Özel, İzmir’de iş dünyasından temsilciler ile düzenlenen toplantıda konuştu, “İzmir’in toplumsal yaşamına müdahale edilmemesi noktasında, kişisel hak ve özgürlükler noktasında, yaşam biçimine müdahale noktasında yaşayabilecekleri olumsuzlukların yaşanmayacağı süreç, bizim sandıktaki birlikteliğimizden geçiyor” dedi.
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı ve yerel seçimlerde CHP'nin başkentten yeniden aday gösterdiği Mansur Yavaş, katıldığı bir canlı yayında İYİ Parti'nin Ankara adayı Cengiz Topel Yıldırım'ın iddialarını cevapladı. Yavaş, "Cengiz Topel Yıldırım bu seçim döneminde geldi benden Mamak Belediye Başkanlığını istedi. Biz de vermeyince bu sefer bütün televizyonlara sadece ve sadece Mansur Yavaş'ı karalamak için gidiyor. Ruh sağlığını kaybetmiş bu arkadaş." ifadelerini kullandı.
ABD Başkanı Joe Biden yönetimi, Ukrayna'ya 300 milyon dolarlık yeni askeri yardım yapılacağını duyurdu. Yardımın ABD Savunma Bakanlığı'nın maliyet tasarruflarından sağlanacağı belirtilirken, Yüksek Performanslı Topçu Roket Sistemi (HIMARS) mermileri ve mühimmat için kullanılacağı aktarıldı. Ancak, bu yardımın Ukrayna'nın savaş alanı ihtiyaçlarını karşılamak için yeterli olmadığı ve sürdürülebilir bir yol olmadığı ifade edildi.
Sizin düşünceleriniz neler ?