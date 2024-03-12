Murat Kurum\'dan İmamoğlu\'na tepki: Kent lokantalarını marifetmiş gibi anlatıyor

Politika

Türkiye'nin kilitlendiği 31 Mart'ta gerçekleşecek yerel seçimlere artık sayılı günler kalırken adaylar da ekranlarda boy göstermeye davam ediyor. Haber Global ekranlarına konuk olan Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum, İBB projesi olan kent lokantaları üzerinden İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu eleştirdi.

"KENT LOKANTALARINI MARİFETMİŞ GİBİ ANLATIYOR"

Kurum'un açıklamaları şöyle: "Arkadaşlarım girmeyin diyor ama bu konuya gireceğim. 11 tane Kent Lokantası yapmışlar, marifetmiş gibi anlatıyorlar. Fatih Belediyesi 16, Pendik Belediyesi 11, hepsinin sosyal tesisleri var.

"BEN 2 GÜNDE AÇARIM"

Ben 2 günde açarım, yine söylüyorum. Kadir ağabey zamanında 500 bin kişiye ücretsiz yemek veriyorduk, ücretli verdiği yemeği marifet gibi anlatıyor. Biz ihtiyaca koşan bir anlayışız.

"BİZ SENİN GİBİ SÜT DAĞITTIMIZ İŞİ DAVULLA ZURNAYLA ANLATMIYORUZ"

Ücretsiz yemek dağıttığımız yerde ücretli yemek dağıtır hale gelmişsin, marifetmiş gibi anlatıyorsun. 7 gün 24 saat hizmet veren kreşler açacağız. Biz senin gibi süt dağıttığımız işi davulla zurnayla anlatmıyoruz."

KURUM VE İMAMOĞLU ARASINDA KENT LOKANTALARI POLEMİĞİ

Cumhur İttifakı'nın İBB Başkan adayı Murat Kurum, geçtiğimiz günlerde İBB projesi olan Kent Lokantaları hakkında şunları söylemişti: "İstanbul'daki o korkuyu ve güvensizliği giderecek ve İstanbul'da yeniden huzuru yeniden getireceğiz. Şu anda kent lokantasını bir proje olarak bu İstanbul'a sunmak çok büyük bir projeymiş gibi de bahsetmek, bizi hayretlere düşürüyor. Değerli arkadaşlar 2 gece de İstanbul'un 39 ilçesinde lokanta sosyal tesisi açarız. 2 gece de açılır. Bunu sanki bir işmiş gibi, marifetmiş gibi anlatıp, yarım çay bardağı su, süt verip bunu bir hizmet gibi milleti kandırmaya yönelik söylemlerden artık biz sıkıldık, yorulduk."

İMAMOĞLU: O LOKANTALARDA 3 MİLYON İNSAN YEMEK YEDİ, GERÇEKTEN ŞAŞIRMIŞ DURUMDA

İmamoğlu ise şu sözlerle yanıt vermişti: "Allah akıl versin. Bu laflarından sonra ben ne diyeyim. Ne dersine çalışmış, üzülüyorum. Ne bu milleti tanıyor. Yapılan iyi hizmetleri al da kopyala onlarla dalga geçme. O 'Kent Lokantaları'nda 2.5-3 milyon insan yemek yedi. Gerçekten şaşırmış durumda, zaman daraldıkça yapamayacağını anlıyor. Kendini ispat çabasında ama çok kötü cevaplar, sözler veriyor. 31 Mart'ı inşallah çıkartır"