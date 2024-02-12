Murat Kurum\'dan İmamoğlu gafı! Önüne gelen kağıdı okuyunca hatasını hemen düzeltti

Politika

CHP\'nin kalesini emanet ettiği isim, işçileri böyle tehdit etti

Yerel seçimler için geri sayım devam ederken sonucu en çok merak edilen illerin başında gelen İstanbul'da Murat Kurum ile Ekrem İmamoğlu arasında kıyasıya bir rekabet var. Hal böyle olunca adaylar yorgunluktan olsa gerek zaman zaman enteresan çıkışlara imza atabiliyor. Bunun son örneğini Murat Kurum da gördük.

"VERİLEN SÖZLERİN YÜZDE 87'SİNİ GERÇEKLEŞTİRDİ"

Katıldığı bir programda İmamoğlu yönetimini eleştiren Kurum, "Verilen sözlerin ancak yüzde 87'sini gerçekleştirdiniz. Ama 31 Mart akşamı yüzde yüz o Saraçhane'den ayrılacaksınız" şeklinde bir çıkışa imza attı.

"ÖYLE BİR ŞEY OLMA İHTİMALİ YOK"

Çok geçmeden ekibi tarafından hata yaptığı anlaşılan Kurum, önüne koydukları kağıdı okuduktan sonra düzeltme yapmak zorunda kaldı. Kurum, "İstanbul yönetimi verdiğin sözlerin yüzde 87'sini tuttu demişim galiba. Öyle bir şey olma ihtimali yok. O tutmadığı taraf" dedi.