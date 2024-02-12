Murat Kurum'dan İmamoğlu gafı! Önüne gelen kağıdı okuyunca hatasını hemen düzeltti - Son Dakika
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Politika

Murat Kurum'dan İmamoğlu gafı! Önüne gelen kağıdı okuyunca hatasını hemen düzeltti

AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum, konuşması sırasında rakibi Ekrem İmamoğlu için "Verilen sözlerin ancak yüzde 87'sini gerçekleştirdiniz. Ama 31 Mart akşamı yüzde yüz o Saraçhane'den ayrılacaksınız" dedi. Ekibi tarafından hata yaptığı fark edilen Kurum, önüne konan kağıdı okuyunca düzeltme yapmak zorunda kaldı.

12.02.2024 14:25  Güncelleme: 14:54
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Yerel seçimler için geri sayım devam ederken sonucu en çok merak edilen illerin başında gelen İstanbul'da Murat Kurum ile Ekrem İmamoğlu arasında kıyasıya bir rekabet var. Hal böyle olunca adaylar yorgunluktan olsa gerek zaman zaman enteresan çıkışlara imza atabiliyor. Bunun son örneğini Murat Kurum da gördük.

"VERİLEN SÖZLERİN YÜZDE 87'SİNİ GERÇEKLEŞTİRDİ"

Katıldığı bir programda İmamoğlu yönetimini eleştiren Kurum, "Verilen sözlerin ancak yüzde 87'sini gerçekleştirdiniz. Ama 31 Mart akşamı yüzde yüz o Saraçhane'den ayrılacaksınız" şeklinde bir çıkışa imza attı.

"ÖYLE BİR ŞEY OLMA İHTİMALİ YOK"

Çok geçmeden ekibi tarafından hata yaptığı anlaşılan Kurum, önüne koydukları kağıdı okuduktan sonra düzeltme yapmak zorunda kaldı. Kurum, "İstanbul yönetimi verdiğin sözlerin yüzde 87'sini tuttu demişim galiba. Öyle bir şey olma ihtimali yok. O tutmadığı taraf" dedi.

Murat Kurum\'dan İmamoğlu gafı! Önüne gelen kağıdı okuyunca hatasını hemen düzeltti

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (13)

  • müslüm yılmaz: Murat Kurum İstanbulu tek başına gezmeye çıksın İstanbulun ara sokaklarında kaybolur. İstanbulu bilmeyen birini niye istanbuldan aday yaparlar anlayamıyorum. İmamoğlu 40 yıldız istanbulda yaşıyor 10 yıllık belediye geçmişi var Kurum İmamoğlu karşısında çok zayıf aday. 288 138 Yanıtla
  • İsmail Bayram: Tel Tel dökülüyorsunuz... 265 84 Yanıtla
  • Serkan Basar: kulak arkacılar 164 35 Yanıtla
  • süleyman hakan gökşen: anlat anlat heyecanlı oluyor, seni de Allah söyletiyor... 141 49 Yanıtla
  • ergun aksakallı: dönüp bir arkana baksan sende kendine oy vermezsin. 117 41 Yanıtla
  • Emre Kılıç: Allah söyletmiş 118 31 Yanıtla
  • new world: gerçekleri saklamaya çalışsanda bir şekilde ortaya çıkara bir örnek olmuş 70 16 Yanıtla
  • eyup yamak: Milleti niye iki tercih arasında bırakıyorlar.Diğer adaylara da eşit şans tanınsın insanlar ona göre tercih yapsın.Yıllardır aynı tiyatro aynı horoz döğüşü. 35 47 Yanıtla
  • Selim Kayisi: Evet, Kurum İmamoğlu'nun karşısında zayıf bir aday ama şunu düşünmek lazım. İmamoğlu'nun rakibi kurum değil, Erdoğan. 53 10 Yanıtla
  • kemal dogan: Tatilden fırsat buldu ise İstanbulu öğrenmiştir. 2 13
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Ekrem İmamoğlu, Murat Kurum, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Murat Kurum'dan İmamoğlu gafı! Önüne gelen kağıdı okuyunca hatasını hemen düzeltti - Son Dakika


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