Murat Kurum\'dan İmamoğlu\'nu kızdıracak sözler: Rakibim İstanbul\'a karşı olan ilgisizlik, ihmalkarlık

AK Parti İBB Başkan Adayı Murat Kurum, İSTOÇ Ticaret Merkezi'ni ziyaretinde konuştu. Kurum'a, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun "Ben şansımı Murat Kurum'dan önce ya da sonra diye kategorize etmem; öncesinde ne kadar şanslıysam bugün de o kadar şanslıyım" sözleri hatırlatıldı. Kurum, "Öncelikle kendisine başarılar diliyorum. Özne İstanbul olmalı. Rakibimiz İstanbul'a karşı olan ilgisizliktir. Rakibimiz 16 milyon İstanbulluya söz verip de gerçekleştirmeyen yönetim anlayışıdır" dedi.

"İSTANBUL'DA DEĞİŞİM ZAMANI GELDİ"

Pazar günü Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından AK Parti ve Cumhur İttifakı'nın İBB adayı olarak ilan edilen Murat Kurum, bugünkü İSTOÇ ziyaretinde önemli açıklamalarda bulundu. İstanbul'da değişim zamanının geldiğini söyleyen Kurum, "16 milyon İstanbullunun kardeşi olacağız. Bu çalışmaları hep birlikte yapacağız. Sadece İstanbul diyeceğiz. Tek gündemimiz İstanbul olacak. Kaybolan bir 5 yıldan bahsediyoruz. Yatırım yapılmadan geçen 5 yıldan bahsediyoruz. İstanbullular bizi çalışırken görecek. Bugünkü ziyaretimiz gibi ziyaretlerimizi yapacağız." dedi.

"BİZİM RAKİBİMİZ İSTANBUL'A KARŞI OLAN İLGİSİZLİK"

Kurum İmamoğlu ile ilgili sorulara ise şu yanıtı verdi: "Öncelikle kendisine başarılar diliyorum. İstanbul'un sorunları var. Özne İstanbul olmalı. Rakibimiz İstanbul'a karşı olan ilgisizliktir. Rakibimiz 16 milyon İstanbulluya söz verip de gerçekleştirmeyen yönetim anlayışıdır. Biz sadece İstanbul'a ve meselelerine odaklanacağız. Bizi İstanbullular polemik içinde görmeyecek. Tüm İstanbullularla birlikte mutlu, huzurlu, güvenli, kızlarımızın kadınlarımızın güvenle evine gideceği bir belediye anlayışını sergileyeceğiz. İstanbullularla birlikte değiştireceğiz.

Murat Kurum - Cumhurbaşkanı Erdoğan

"BİZİM HİZMETLERİMİZDEN RAHATSIZLAR"

Mevcut yönetim bizim yaptığımız hizmetten rahatsız. Bunlara odaklanacaklarına işlerine odaklansalar sorun kalmayacak. İstanbul'un 39 ilçesinde bir proje gerçekleştirmişiz. Deprem olmuş, 3 ayda 180 bin konutun inşasına başlamışız. Tüm dünyada örneği yok. Deprem olmuş bir tane TOKİ konutunda yaşayan vatandaşımızın burnu bile kanamamış. Biz milletimize ne söz verdiysek o sözü hep tuttuk.

"DÖNÜP AYNAYA BAKSINLAR"

(İBB yönetimi) Bu irade mi bizi eleştirecek? Dönüp aynaya bakacaksınız. İş bilenin kılıç kuşananın. Biz eserlerimizle, hizmetlerimizle konuşacağız. Vatandaşa ne söz verdiysek tuttuk, tutmaya devam edeceğiz.

Bizim sosyal konutla ilgili sözleşmelerimiz bellidir. TOKİ Başkanlığımızın uygulaması hep vatandaşımızın lehine olmuştur. TOKİ'de oturan vatandaşlara sorun memnunlar mı? Biz TÜFE'ye gelen artışları yansıtmadık. Nasıl kirada düzenleme yaptıysak sosyal konutta da yaptık."

İMAMOĞLU NE DEMİŞTİ?

İBB Başkanı İmamoğlu, dün Cumhur İttifakı'nın İstanbul adayı olan Murat Kurum hakkında açıklamada bulundu. Kurum karşısında şansının ne olacağı sorusuna yanıt veren İmamoğlu, "Ben şansımı Murat Kurum'dan önce ya da sonra diye kategorize etmem; öncesinde ne kadar şanslıysam bugün de o kadar şanslıyım" dedi.