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Murat Kurum'dan İmamoğlu'nu kızdıracak sözler: Rakibim İstanbul'a karşı olan ilgisizlik, ihmalkarlık - Son Dakika
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Murat Kurum'dan İmamoğlu'nu kızdıracak sözler: Rakibim İstanbul'a karşı olan ilgisizlik, ihmalkarlık

İstanbul'da yerel seçim rekabeti hızlı başladı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun kendisi hakkındaki sözlerine yanıt veren Cumhur İttifakı'nın İstanbul adayı Murat Kurum, "Rakibimiz İstanbul'a karşı olan ilgisizliktir, rakibimiz ihmalkarlıktır. Rakibimiz, İstanbulluya söz verip çözmeyen yönetim anlayışıdır" dedi.

09.01.2024 - 13:56,  Güncelleme: 14:52
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AK Parti İBB Başkan Adayı Murat Kurum, İSTOÇ Ticaret Merkezi'ni ziyaretinde konuştu. Kurum'a, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun "Ben şansımı Murat Kurum'dan önce ya da sonra diye kategorize etmem; öncesinde ne kadar şanslıysam bugün de o kadar şanslıyım" sözleri hatırlatıldı. Kurum, "Öncelikle kendisine başarılar diliyorum. Özne İstanbul olmalı. Rakibimiz İstanbul'a karşı olan ilgisizliktir. Rakibimiz 16 milyon İstanbulluya söz verip de gerçekleştirmeyen yönetim anlayışıdır" dedi.

"İSTANBUL'DA DEĞİŞİM ZAMANI GELDİ"

Pazar günü Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından AK Parti ve Cumhur İttifakı'nın İBB adayı olarak ilan edilen Murat Kurum, bugünkü İSTOÇ ziyaretinde önemli açıklamalarda bulundu. İstanbul'da değişim zamanının geldiğini söyleyen Kurum, "16 milyon İstanbullunun kardeşi olacağız. Bu çalışmaları hep birlikte yapacağız. Sadece İstanbul diyeceğiz. Tek gündemimiz İstanbul olacak. Kaybolan bir 5 yıldan bahsediyoruz. Yatırım yapılmadan geçen 5 yıldan bahsediyoruz. İstanbullular bizi çalışırken görecek. Bugünkü ziyaretimiz gibi ziyaretlerimizi yapacağız." dedi.

"BİZİM RAKİBİMİZ İSTANBUL'A KARŞI OLAN İLGİSİZLİK"

Kurum İmamoğlu ile ilgili sorulara ise şu yanıtı verdi: "Öncelikle kendisine başarılar diliyorum. İstanbul'un sorunları var. Özne İstanbul olmalı. Rakibimiz İstanbul'a karşı olan ilgisizliktir. Rakibimiz 16 milyon İstanbulluya söz verip de gerçekleştirmeyen yönetim anlayışıdır. Biz sadece İstanbul'a ve meselelerine odaklanacağız. Bizi İstanbullular polemik içinde görmeyecek. Tüm İstanbullularla birlikte mutlu, huzurlu, güvenli, kızlarımızın kadınlarımızın güvenle evine gideceği bir belediye anlayışını sergileyeceğiz. İstanbullularla birlikte değiştireceğiz.

Murat Kurum'dan İmamoğlu'nu kızdıracak sözler: Rakibim İstanbul'a karşı olan ilgisizlik, ihmalkarlık
Murat Kurum - Cumhurbaşkanı Erdoğan

"BİZİM HİZMETLERİMİZDEN RAHATSIZLAR"

Mevcut yönetim bizim yaptığımız hizmetten rahatsız. Bunlara odaklanacaklarına işlerine odaklansalar sorun kalmayacak. İstanbul'un 39 ilçesinde bir proje gerçekleştirmişiz. Deprem olmuş, 3 ayda 180 bin konutun inşasına başlamışız. Tüm dünyada örneği yok. Deprem olmuş bir tane TOKİ konutunda yaşayan vatandaşımızın burnu bile kanamamış. Biz milletimize ne söz verdiysek o sözü hep tuttuk.

"DÖNÜP AYNAYA BAKSINLAR"

(İBB yönetimi) Bu irade mi bizi eleştirecek? Dönüp aynaya bakacaksınız. İş bilenin kılıç kuşananın. Biz eserlerimizle, hizmetlerimizle konuşacağız. Vatandaşa ne söz verdiysek tuttuk, tutmaya devam edeceğiz.

Bizim sosyal konutla ilgili sözleşmelerimiz bellidir. TOKİ Başkanlığımızın uygulaması hep vatandaşımızın lehine olmuştur. TOKİ'de oturan vatandaşlara sorun memnunlar mı? Biz TÜFE'ye gelen artışları yansıtmadık. Nasıl kirada düzenleme yaptıysak sosyal konutta da yaptık."

İMAMOĞLU NE DEMİŞTİ?

İBB Başkanı İmamoğlu, dün Cumhur İttifakı'nın İstanbul adayı olan Murat Kurum hakkında açıklamada bulundu. Kurum karşısında şansının ne olacağı sorusuna yanıt veren İmamoğlu, "Ben şansımı Murat Kurum'dan önce ya da sonra diye kategorize etmem; öncesinde ne kadar şanslıysam bugün de o kadar şanslıyım" dedi.

Murat Kurum\'dan İmamoğlu\'nu kızdıracak sözler: Rakibim İstanbul\'a karşı olan ilgisizlik, ihmalkarlık
YORUMLAR (15)
  • Mehmet Aydın: Murat beye sormak isterim milleti aptal yerine koyuyorsun çok yazık olacak Yanıtla 30 25
  • Serkan Basar: arkadaş istanbuldan yeni haberdar oluyor galiba sorarmısınız 16 yıl kim yönetti istanbulu Yanıtla 19 20
  • bülent C.: 5 yıl boyunca istanbul kan ağladı. Trafik her gecen gün daha kötü oldu. Kentsel dönüşüm sıfır. Depremi düşünen bir belediye yok çünkü. Ulaşıma ve suya gelen zamlar cabası. Murat kurum un ilk yapacağı işlerden biri kentsel dönüşüm. Sosyal konutlar. Deprem gerceğini ve sevdiklerinizi düşünün. Yanıtla 16 20
  • Serkan Basar: bunu destteklediğin ve 16 yıl belediyeyi yönetene soracaksın bülent kardeş 16 11
  • Serkan Basar: canımın içi 16 yıl kim yönetti istanbulu ?? Yanıtla 13 9
  • Serkan Basar: BÜLENT kardeş sorunun cevabı 16 yıl yöneten akp ondan hesap sor :) 11 9
  • Serkan Basar: paşam 16 yıl kim yönettiyse sen önce onlardan hesap sor ha canım benim yorma bizi Yanıtla 9 5
  • ALI YANIK: İstanbul'un çocuğu Ekrem İMAMOĞLU Yanıtla 8 5
  • ALI YANIK: Sizler ülkeye söz verdiniz çözmediniz dul ve yetim maaşları alanlar, emekli maaşları alanlar 6-7 bin TL maaş alıyor minimum ev kiraları 13-15 bin TL'den başlıyor Yanıtla 6 2
  • bülent C.: Son dakika Serkan ne yaptı Eko 5 yıl boyunca İstanbul da. Ben İstanbul da yaşıyorum. Ha şunuda söyleyeyim sana ben partiye değil iş yapacak kişiye veriyorum oyumu. 2 2
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Ekrem İmamoğlu, Murat Kurum, Politika, Güncel, Son Dakika

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