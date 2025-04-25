Murat Kurum'dan Özgür Özel'e Kanal İstanbul yanıtı: Projenin tamamı sosyal konuttur - Son Dakika
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Politika

Murat Kurum'dan Özgür Özel'e Kanal İstanbul yanıtı: Projenin tamamı sosyal konuttur

Murat Kurum\'dan Özgür Özel\'e Kanal İstanbul yanıtı: Projenin tamamı sosyal konuttur

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in 'Kanal İstanbul projesine başlandığı' yönündeki iddiasına canlı yayında yanıt verdi. Kurum verdiği yanıtta ''Özgür Özel'in söylediği alanda 250 bin sosyal konut kapsamında sosyal konutlar yapılıyor. Lüksü konutlar yapılıyor dediler buradaki projenin tamamı sosyal konuttur'' ifadelerini kullandı.

25.04.2025 22:53
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in 'Kanal İstanbul' iddiasına verdiği yanıtta "Lüksü konutlar yapılıyor dediler buradaki projenin tamamı sosyal konuttur" dedi.

Murat Kurum TV100 canlı yayınında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulunan Kurum, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

ÖZGÜR ÖZEL'E KANAL İSTANBUL YANITI

Kurum, TV100 Genel Yayın Yönetmeni Deniz Gürel'in "CHP Lideri, Kanal İstanbul güzergahındaki projelerin başladığını söyleyerek 'Avrupa yakasının en önemli alanlarında rant alanı oluşturulduğuna yönelik iddialarını peş peşe sıraladı. Projedeki son durum ne?" sorusuna da yanıt verdi.

Kurum soruya verdiği yanıtta "Özgür Özel'in söylediği alanda 250 bin sosyal konut kapsamında sosyal konutlar yapılıyor. Lüksü konutlar yapılıyor dediler buradaki projenin tamamı sosyal konuttur" ifadelerini kullandı.

ÖZGÜR ÖZEL NE DEMİŞTİ?

CHP Genel Başkanı Özgür Özel geçtiğimiz günlerde "Kanalı daha yapamıyorlar, ona İstanbul'un muhafızı Ekrem İmamoğlu engel oluyor. Ama etrafındaki konutların inşaatına başlamışlar. Neden? Söz vermişler. Satmışlar" açıklamasında bulundu.

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Son Dakika Politika Murat Kurum'dan Özgür Özel'e Kanal İstanbul yanıtı: Projenin tamamı sosyal konuttur - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (16)

  • Selennur Adıgüzel:
    Sosyal konut yapılıyor zengine diyorsunuz,TOKİ giriyor ev yapıyor Araplara diyorsunuz yaa siz 6 senede 1 km yolları tamamlayamiyorsunuz sorarım size kentsel dönüşümle ilgili siz ne yaptınız.... 61 13 Yanıtla
  • Ömer Faruk Kurt:
    bu özgür özgür olmamali bence 30 39 Yanıtla
  • Necdet Kır:
    Peki istanbulda başka yermi yoktu neden uçsuz bucaksız yerlere konut yapıyorsunuz.buda düşündürücü 36 25 Yanıtla
  • Resul Bey:
    Yalancılıkla iftirada çığır açar bunlar, bu ülke hayrına ne yaptınız ne söylediniz? Mesnetsiz iddialar içi boş söylemlerden başka ne gördük bu cehapeden ? 25 24 Yanıtla
  • Yaman Auto:
    zengin sosyal Arap konutları .. 25 11 Yanıtla
  • Alp Uganer:
    katarları vaat edip peşkeş çekmiş olabilir misiniz 16 7 Yanıtla
  • Bilgehan Göktürk:
    Hayatınız yalan ,barajın kenarınımı seçtin sosyal konut yapmak için? 18 4 Yanıtla
  • Deniz Gürbüz:
    ülkeyi sattılar doymuyorlar 12 4 Yanıtla
  • Tahsin Erdogdu:
    ben buna iki koyun verip otlatmam bu akp buna nasıl bu kadar güveniyor, demekki bunuda güdüyor lar 8 1 Yanıtla
  • Selennur Adıgüzel:
    Devlet kentsel dönüşüme bakicak,bireysel ev yaptırmak isteyen binalara da belediyeler bakicak mecbur olacak yönetimler bunların tüm masrafını da ustlenilcek hızlı en seri şekilde....Gerekirse 10 senede yapan kurum devletse devlet,belediye ise belediyeye kira ödeyecek.... 8 1 Yanıtla
  • Metin Celik:
    CHP ne zaman sorun olmaktan çıkacak, bir beka sorunudur. Bir çivi çakın be, hep zarar, hep zarar. Bu ülkenin sizden çektiği, yeter ya. 1 3 Yanıtla
  • Selennur Adıgüzel:
    İlçe belediyeler kentsel dönüşüm toplu dönüşüme girmeyecek,bina dönüşüm adı altında hibe verecek kişinin evi kadar daire verecek, kentsel dönüşümu de devlet yapicak,kisiyide ona göre borclandirip kira odettircek yada vergisini yukseltcek..... 3 0 Yanıtla
  • kadir kınay:
    Yalansız bir saat durabilirmisiniz acaba uyuyun milleti 0 1 Yanıtla
  • Atalay k:
    Hepsi proje ama rant projesi. Boşuna savunmayın. Zübuk kendini belli ediyor musun 1 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Murat Kurum'dan Özgür Özel'e Kanal İstanbul yanıtı: Projenin tamamı sosyal konuttur - Son Dakika
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