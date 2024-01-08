Kurum\'dan ulaşım ve kentsel dönüşüm mesajı: İstanbul\'da yaşamayı eziyet olmaktan çıkaracağız

Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum, seçim çalışmalarına hızlı başladı. Eyüpsultan'ın ardından Fatih Sultan Mehmet Han Türbesi'ni ziyaret eden Kurum, çıkışta basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

İKİ NOKTAYA İŞARET ETTİ: ULAŞIM VE KENTSEL DÖNÜŞÜM

Ulaşım ve kentsel dönüşüm konusunda mesajlar veren Kurum, "Tüm ilçelerde arkadaşlarımız seferberlik anlayışı ile çalışacak. İstanbul'da tüm vatandaşlarımızı kucaklayacağız. İstanbul'da tek riskli yapı kalmayana kadar çalışacağız. İstanbul'un tarihi yarım adasını tekrar ihya edeceğiz. İstanbul'daki trafik çilesini bitirecek adımlar atılacak. İstanbul'da yaşamayı eziyet olmaktan çıkaracağız" ifadelerini kullandı.

Kurum'un açıklamalarından satırbaşları;

"Bu güzel şehrin, şehremini olmak için yola çıktık. Bu yolda Allah bizi İstanbullu hemşerilerimize mahcup etmesin. İstanbul'un her sokağında kültür var. Medeniyetimizin başkenti diyoruz İstanbul'umuza. Burada uygulanan gelenekler var. Biz her seçim kampanyasında Eyüpsultan'da başlarız.

"PROJELERİMİZİ VATANDAŞLARIMIZLA YAPACAĞIZ"

Bugün hem Fatih Sultan Han'a uğradık hem de gönüller sultanı Eyüp Sultan Hz. ziyarettik. Herkesin duasını almış rahmetli Kadir abimizi de ziyaret ettik. Bu kenti 16 milyon İstanbullu kardeşimizle yöneteceğiz. Bu aziz şehri yeniden ihya etmek için gayret göstereceğiz. Bu bölgemizde önemli bir yenileme projemizi vatandaşlarımızla birlikte yapacağız.

"39 İLÇEDE DEPREM ÇALIŞMASI YAPACAĞIZ"

39 ilçede deprem çalışmaları da yapacağız. Daha önce 81 ilde nerede bir afet olsa ekiplerimizle birlikte oradaydık. İstanbul'un deprem riskini bertaraf edecek adımları atacağız. Yine yolları dayanıklı hale getirmeyi planlıyoruz. Geçmişi gelecekle buluşturmak istiyoruz.

"DAİMA FATİH'İN ÇİZGİSİNDE, KUTLU YOLUNDA OLACAĞIZ"

İnsanların güvenle gezebileceği tarihi yarımada için hızla çalışmalarımızı gerçekleştireceğiz. Bugün Sultan Mehmet Han'a kendisine layık bir başkan olacağımızın sözünü verdik. Daima Fatih'in çizgisin, kutlu yolunda olacağız. Trafik karmaşasının giderildiği bir İstanbul'u hemşerilerimize kazandıracağız. Kalan 81 günde milletimizin yanına gideceğiz, onları dinleyeceğiz."