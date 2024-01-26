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Murat Kurum, Kanal İstanbul'u neden es geçti? Yakın çevresinden açıklama var - Son Dakika
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Murat Kurum, Kanal İstanbul'u neden es geçti? Yakın çevresinden açıklama var

Cumhur İttifakı'nın İBB adayı Murat Kurum dün vaatlerini açıkladı. 2 buçuk saat süren sunumda tartışmalara neden olan Kanal İstanbul projesinden bahsedilmemesi dikkat çekti. Kurum'un yakın çevresi bu konuya, "Öncelikli bir konu değil, daha önce açıklandığı için yeni bir vaat olarak sunulamazdı" sözleriyle açıklık getirdi.

26.01.2024 - 14:02,  Güncelleme: 14:36
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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, AK Parti Türkiye Yüzyılı İstanbul Vizyonu Tanıtım Toplantısı'nda, ulaşım, kentsel dönüşüm ve çevre ile ilgili projelerini açıkladı. Kurum'un açıklamasında, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Çılgın projem" dediği ve tartışmalara neden olan Kanal İstanbul projesine değinmemesi dikkat çekti.

KANAL İSTANBUL'A KONUŞMASINDA YER VERMEDİ

Vaatlerini açıklarken ulaşımdan depreme, kentsel dönüşümden emeklilere kadar birçok noktada İstanbul'un sorunlarına değinen Murat Kurum, dün yaklaşık 2 buçuk saatlik bir konuşma yaptı. Ancak Kurum'un Kanal İstanbul projesinden hiç bahsetmemesi dikkatlerden kaçmadı. HaberTürk'ten Nagehan Alçı'nın aktardığına göre Kurum'un yakın çevresinin bu konuyla ilgili olarak "Öncelikli bir konu değil, daha önce açıklandığı için yeni bir vaat olarak sunulamazdı" sözleriyle açıklık getirdi." dediği öğrenildi.

"ÖNCELİK SIRALAMASI OLACAK" DEMİŞTİ

Kurum daha önce Kanal İstanbul'la ilgili olarak, "İstanbul'un gündeminde olmayan hiçbir şey bizim gündemimizde olmayacak dedik. Bunu ifade ettik. İstanbul halkı neyi istiyorsa, neyi bekliyorsa biz de hep onların isteği ve dilekleri doğrultusunda çalışacağız ve bu beklentileri karşılayacak projeler yapacağız. Öncelik sıralaması olacak." demişti.

Murat Kurum, Kanal İstanbul\'u neden es geçti? Yakın çevresinden açıklama var
YORUMLAR (4)
  • kenan sar: herkes bir ağızdan karşı çıkacak da ondan geri çekilmiş olmasın Yanıtla 17 51
  • Erol MARASLI: Acaba hazinede para kalmamış olabilirmi Yanıtla 14 32
  • Serkan Basar: bu arkadaş chp den aday oldu galiba kanal istanbul olazsa olmazı olan AKP nin Adayı olamaz :) Yanıtla 8 22
  • Eski Tüfek.: Cem Karaca'yı dahi kullananlar ,kanal İstanbul'u kullanmıyacak haaa.. Mantıklı..:) Yanıtla 1 9

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