Murat Kurum, Kanal İstanbul\'u neden es geçti? Yakın çevresinden açıklama var

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, AK Parti Türkiye Yüzyılı İstanbul Vizyonu Tanıtım Toplantısı'nda, ulaşım, kentsel dönüşüm ve çevre ile ilgili projelerini açıkladı. Kurum'un açıklamasında, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Çılgın projem" dediği ve tartışmalara neden olan Kanal İstanbul projesine değinmemesi dikkat çekti.

KANAL İSTANBUL'A KONUŞMASINDA YER VERMEDİ

Vaatlerini açıklarken ulaşımdan depreme, kentsel dönüşümden emeklilere kadar birçok noktada İstanbul'un sorunlarına değinen Murat Kurum, dün yaklaşık 2 buçuk saatlik bir konuşma yaptı. Ancak Kurum'un Kanal İstanbul projesinden hiç bahsetmemesi dikkatlerden kaçmadı. HaberTürk'ten Nagehan Alçı'nın aktardığına göre Kurum'un yakın çevresinin bu konuyla ilgili olarak "Öncelikli bir konu değil, daha önce açıklandığı için yeni bir vaat olarak sunulamazdı" sözleriyle açıklık getirdi." dediği öğrenildi.

"ÖNCELİK SIRALAMASI OLACAK" DEMİŞTİ

Kurum daha önce Kanal İstanbul'la ilgili olarak, "İstanbul'un gündeminde olmayan hiçbir şey bizim gündemimizde olmayacak dedik. Bunu ifade ettik. İstanbul halkı neyi istiyorsa, neyi bekliyorsa biz de hep onların isteği ve dilekleri doğrultusunda çalışacağız ve bu beklentileri karşılayacak projeler yapacağız. Öncelik sıralaması olacak." demişti.