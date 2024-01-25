İBB adayı Murat Kurum seçim vaatlerini ve projelerini açıkladı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, AK Parti Türkiye Yüzyılı İstanbul Vizyonu Tanıtım Toplantısı'nda, ulaşım, kentsel dönüşüm ve çevre ile ilgili projelerini açıkladı. Kurum açıklamasında, "Bugün hep birlikte İstanbul'un gelecek yüzyılını belirleyecek 2034'ün 2053'ün büyük adımlarını konuşacağız. Çözümsüzlüğü değil çözümü konuşacağız. Bugün hep birlikte 'Şimdi İstanbul zamanı diyeceğiz" dedi.

"YARI ZAMANLI BELEDİYECİLİK İSTANBUL'DA KAOS YARATTI"

İsim vermeden İBB yönetimini ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu eleştiren Kurum, "İstanbul'un parlak ilerleyişi 2019'da fetret dönemine girdi. Yarı zamanlı belediyecilik İstanbul'da kaos yarattı. İstanbulluların hakkı gerçek belediyeciliktir. Ama İstanbul çaresiz değildir. Güzel şehrimizin tüm sorunlarını bütüncül bakış açısıyla değerlendiren yepyeni bir yönetim anlayışını sizlere sunuyoruz. Bu yönetim anlayışın adı 'Sistem İstanbul'. Bu sistemin merkezinde sizler varsınız." ifadelerini kullandı.

ULAŞIM SORUNUNA DİKKAT ÇEKTİ

Hedeflerini 10 maddede açıklayacağını belirten Kurum, ilk olarak ulaşım sorunundan bahsetti. Kurum, şöyle devam etti: "İstanbul çaresiz değildir. Uğraştıran değil, ulaştıran bir İstanbul vadediyoruz. Her bir vatandaşımız yılda 288 saatini trafikte kaybediyor. Trafikte kaybettiğimiz vakti sevdiklerimize ayırmak istiyoruz. 5 yılda 230 kilometre metro yapma sözü verdiler. Reklamını yaptılar ama 47,3 kilometrelik bir metro hattının 8 kilometresini zor yaptılar. Devam eden metro projelerini iptal ettiler. Kazısı yapılan alanlara kamyon kamyon hafriyat döktüler.

"5 VE 10 YILLIK 2 AYRI ULAŞIM PROJESİ HAZIRLADIK"

İstanbul'da 2019'da yüzde 47 olan trafik yoğunluğu bugün yüzde 64'e yükseldi. Zirve saatlerinde yüzde 90'ları bile aşıyor. 5 ve 10 yıllık iki ayrı ulaşım planlaması yaptık. Hazırladığımız projelerle ortalama trafik süresi 64 dakikadan 39 dakikaya düşecek. İstanbul trafiği 10 yıl sonunda geri dönmemek üzere son bulacak. Raylı sistem payını 2029'da %37'ye çıkaracağız. Raylı hatlarımızı 650 km'ye çıkaracağız. 10 yıl sonra bu uzunluğu bin 4 km'ye ulaştıracağız.

Yenikapı-İncili- Sefaköy hattını tamamlayacağız. Sefaköy-Avcılar- Beylikdüzü metro hattını 18 km yapacağız. Yıllardır bekleyen Sultanbeyli metrosunu biz tamamlayacağız. Sultanbeyli ve Pendik arasındaki trafiği azaltacağız. Sabiha Gökçen- Kurtköy arasındaki 6 km metro hattını da tamamlayacağız.

"İKİ YAKAYA İKİ AYRI TÜNEL YAPACAĞIZ"

İstanbul'da 2 Yakaya 2 Büyük Tünel yapıyoruz. Bu tünellerin uzunluğu; Avrupa yakasında 88,2 km, Anadolu yakasında 34 kilometre olmak üzere; toplamda 122,2 kilometre olacak. İstanbul'un merkezi bölgelerindeki trafik sıkışıklığını gidereceğiz. İlk olarak; Çayırbaşı, Ayazağa, Levazım ve Dolmabahçe etabında 25,7 kilometrelik tünel projesini yapacağız. Dolmabahçe'den başlayıp Kilyos'a uzanan tünel zincirini halkımıza armağan etmiş olacağız. Mevcut Sarıyer- Çayırbaşı Tüneli'nin devamı niteliğindeki Sarıyer- Kilyos tünelinin de tamamlanmasıyla; Kilyos-Dolmabahçe arasında kesintisiz bir ulaşımı insanımıza sunmuş olacağız. Kuzey Marmara otoyolu ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü'ne de kolaylıkla erişimi sağlayacağız.

Bunun yanı sıra, İstanbul'un doğu-batı istikametinde Kağıthane – Büyükçekmece arasındaki tüneller zinciri ile yeni bir koridor daha oluşturacağız. Bu projenin ilk etabı olarak 11,6 km'lik Kâğıthane ve Bayrampaşa etabını tamamlayacağız. Yenisahra-Bostancı etabında 10,2 kilometrelik tüneller süratle bitecek. Bu proje ile Göztepe'den doğuya doğru, D-100 Karayolu ile Sahil Yolu arasında kesintisiz bir bağlantı yolu oluşturacağız. D-100 Karayolunun trafik yoğunluğunu azaltacağız. 2034 yılına kadar ise; Bayrampaşa-Büyükçekmece etabında 50,9 kilometrelik tünelimizi açacağız. Ayrıca, Harem-Çengelköy-Kavacık etabında 23,8 kilometrelik tünelimizi hayata geçireceğiz. Tüm bu tüneller sayesinde; iki yakada da boğaz sahil yollarının tıkanmış damarlarını açacağız. Aynı zamanda trafik yoğunluğu üst seviyelerde olan D100, 03 ve TEM otoyolunun yoğunluğunu azaltacağız.

ESENLER VE HAREM OTOGARI TAŞINIYOR

Esenler ve Harem Otogarlarını taşıyoruz. İki yakada 6 yeni lojistik merkez kuracağız. Bu iki projeyle kent içi trafikte bulunan ve yaklaşık 1 milyon ağır vasıta trafiğini şehrin çeperlerine taşımız olacağız.

"SİLİVRİ'YE METROBÜS GELECEK"

Silivri'ye metrobüs geliyor. Amacımız İstanbul'un her yerinde aynı hizmetleri götürmek. D100 karayolunu düzenleyecek metrobüs hattımızı Tüyap-Silivri hattına kadar uzatacağız. Bunu da çok kısa bir sürede hayata geçirmiş olacağız.

"250 BİN ARAÇLI OTOPARK YAPACAĞIZ"

5 yılda 250 bin araçlık otopark yapılacak. Bu otoparklarımız aynı zamanda deprem esnasında toplanma vazifesi görecek. İSPARK bugün baktığınız liyakatsiz ellerde kötü yönetildiği için zarar ediyor. Aracını evinin önüne park eden insanlardan aldığı paraya rağmen zarar ediyor. Buradan söz veriyoruz, biz bu zararı ortadan kaldıracağız. İSPARK'ta uygulanan tarifelerde %25 indirim yapacağız. İlk yarım saat de ücretsiz olacak.

"TAKSİ SORUNUNU ÇÖZECEĞİZ"

Taksi sorununu tamamen çözeceğiz. Tüm sistemleri merkezi taksi çatısı altında birleştireceğiz. Burada yapılması gereken düzenlemelerle bu çalışmaları yaparak, taksi sayısında eksiklikler varsa ihaleler yaparak şehrimizdeki taksi sayısını artıracağız. Etkili denetim, eğitim, ceza, ödül uygulamalarını da hayata geçireceğiz. Orada vatandaşlarımızın arzuladığı hizmetleri bir an önce İstanbullularımıza kazandıracağız.

Deniz ulaşımının payını 2 kat artıracağız. İş saatlerinde verilecek sık seferlerle hizmeti artıracağız. Deniz ulaşımında 3 tane yeni hat ekliyoruz. Görevi devraldığımızda İstanbul'da bisikleti cazip ulaşım aracı haline getireceğiz. Biz herkesin kapısında bir bisiklet olsun istiyoruz. İstanbul'u bisiklet şehri yapmak istiyoruz sağlıklı bir nesil için. Scooter park alanları da yapacağız. Yapacağımız elektrikli sarj yerleriyle birlikte TOGG'umuzun ve diğer elektrikli araçların sarj edilmesini sağlayacağız. Paylaşımlı bisikleti de yaygınlaştırmak istiyoruz. Bisiklet yolu uzunluğunu 2029'da 2 katına, 2034'te bin 500 km bisiklet yolumuz olsun istiyoruz."

İKİNCİ HEDEF: DEPREME HAZIRLIK

15 gündür sahadayız. Her gittiğim yerde insanımız bana depreme hazırlık noktasında ne yapacağımızı, kentsel dönüşümü soruyorlar. Biz de hep söylediğimiz gibi; deprem terörle mücadele kadar önemlidir, bir milli güvenlik sorunudur diyoruz. Evet, İstanbulluların gündemi depremdir, dönüşümdür. Biz sizlere, annelerimize, çocuklarımıza; AFETLERE DİRENÇLİ bir İSTANBUL vadediyoruz. Bizim şu an 39 ilçemizde toplam 7,5 milyon evimiz ve işyerimiz var. Bunun 1,5 milyonu maalesef risk altında. 600 bin konutumuzun bugünden tezi yok acilen dönüştürülmesi gerekiyor.

2019 yerel seçimlerinden önce; "deprem seferberliği ilan ediyoruz" denmişti. "İstanbul'u 5 yılda depreme hazırlayacağız" denmişti. "Her yıl 20 bin, 5 yılda 100 bin konut dönüştüreceğiz" hedefi konulmuştu. "15 bin sosyal konutu süratle bitireceğiz" vaadi verilmişti. Aslına bakarsanız bizim kayıp 5 yıl olarak tarif ettiğimiz durum işte budur; söz verdiğinin yüzde 5'ini bile yapamamaktır.

Büyükşehir belediyesi ürettiği bu konut sayısıyla, bizim bir ilçe belediyemizin bile başarısının yarısına ulaşamadı. Gerçekten de iddia ettikleri gibi; bu hızla giderlerse dönüşümü 100 yılda bitirebilirler. Dönüşüm meselesi ciddiyet ister, sorumluluk duygusu ister. Çünkü bu, insanımızın barınma hakkıdır, güvenli yaşama hakkıdır. Milletimizin bu haklarını bugüne kadar kimsenin insafına terk etmedik, bundan sonra da asla terk etmeyeceğiz.

"5 YILDA 650 BİN YATAY MİMARİ EKSENLİ KONUT YAPACAĞIZ"

5 yılda 650 bin yatay mimari eksenli konut inşa edeceğiz. Yeni güvenli, huzurlu binalarımızın 300 binini "adet bilinçli bir şekilde durdurulan" KİPTAŞ eliyle yapacağız. Biz öldürülen, yavaşlatılan KİPTAŞ'ımızla 300 bin konutu başlatıyoruz. 15 Nisan'da hemen başvuruları alacağız. 700 bin lira hibe desteği 700 bin lira kredi desteği ve 100 bin lira da taşıma desteği vereceğiz. 18 ayda bu konutlarımızı planlayacağız. Yerinde dönüşüm ile 250 bin konut yapacağız. Şu anki İstanbul BB yönetiminde dahil bizim yaptığımız bu çalışma ve vizyon yoktur.

"100 BİN KONUT YAPIP, İHTİYAÇ SAHİPLERİNE UYGUN FİYATA KİRALAYACAĞIZ"

Kentsel dönüşüme özel 100 bin konut yapıp, ihtiyaç sahiplerine uygun fiyata kiralayacağız. Bu konutlardan 39 ilçemiz faydalanacak. Bu konutlar kesinlikle satılmayacak, ihtiyaç sahiplerine kiralanacak. Böylece kira artışlarını durduracak ve vatandaşlarımıza yardımcı olacağız.

"ATATÜRK HAVALİMANI'NA AFET YÖNETİM MERKEZİ KURUYORUZ"

Olası depremlere karşı afet olduğunda hangi adımları atmamız gerektiğini bileceğiz. İstanbul'un her sokağının her binasının görebileceği İstanbul'un dijital ikizini hayata geçireceğiz. Şu anda 39 ilçemizde bulunan toplanma alanlarını afete hazır hale getireceğiz. Toplanma alanlarında 2 milyon kişiye hizmet verilecek. Atatürk Havalimanı'na afet yönetim merkezi kuruyoruz. Bunun yanında İstanbulumuza 6 yeni lojistik destek merkezi kuracağız. Toplam sayıyı 7'ye çıkaracağız. 9 noktada ise afet müdahale merkezi kuruyoruz. Arnavutköy ve Pendik olmak üzere İstanbulumuza 2 yeni acil durum hastanesine daha kavuşturacağız.

"HİÇ KİMSEYİ HAKSIZ YERE İŞTEN ÇIKARMAYACAĞIZ"

İşten çıkarılmama sözü verilen kardeşlerimiz var ama bu sözü verip işsiz bırakılan emekçilerimiz var. Onlara verilen sözler tutulmadı. Bizim bu kardeşlerimiz için yapamayacağımız, söz verip de gerçekleştiremeyeceğimiz hiçbir şey yok. Haksız yere işten atılan işçilerimizi geri alacağız. Hiç kimseyi haksız yere işten çıkarmayacağız. Kısmi sosyal destek veren bir belediye değil, sosyal, sürdürülebilir, kalıcı bir belediyecilik anlayışıyla çalışacağız.

"7/24 KREŞ HİZMETİ VERECEĞİZ"

Her mahalleye çocuklarımız için kreş hizmeti götüreceğimiz, tüm emekçilerimiz için 7/24 saat kreş hizmeti vereceğiz. Aile kartlar şu an 0-4 yaş arası olan annelere verilen ücretsiz taşımayı değiştiriyoruz. 0-6 yaşa çıkarıyoruz. Babalara da ücretsiz taşıma sözü veriyoruz.

"İLKOKUL ÖĞRENCİLERİNE ULAŞIM ÜCRETSİZ OLACAK"

İstanbullu kadınlar artık bu şehrin işveren kadınları olacak. İlk işini kuran 100 bin kadına 100'er bin lira hibe vereceğiz. Kadınlarımız ev ekonomisine, şehrimize katkı sağlayacak. İlkokul çağındaki çocuklarımız için okullarımızda beslenme desteği vereceğiz. İlkokul öğrencilerine taşımayı tamamen ücretsiz yapacağız. Okullarımızın temizlik ve güvenlik görevlisiyle ilgili tüm talepleri yerine getireceğiz.

"İLK İŞİNİ KURAN GENÇLERE 100 BİN TL HİBE VERİLECEK"

Onlar söz verdi yapmadı. 1 Nisan sabahı gençlerimize %40 ulaşımda indirim yapacağız. Hiçbir gencimiz anne-baba-kardeş hasreti çekmeyecek. Memlekete giden öğrencilerin yılda 2 defa olmak üzere Büyükşehir olarak biz karşılayacağız. Öğrenci evlerine 25 metreküp doğalgaz desteği vererek yanlarında olacağız. Bu şehir endişe değil mutluluk verecek. İlk defa evlenecek genç kardeşlerimize 50 bin TL beyaz eşya yardımı yaparak yanlarında olacağız. Gençlerimizin istihdama katkı sunmasını istiyoruz. "İlk işim" uygulamasıyla işlerini belirleyen gençlere belediyeden 100 bin TL hibe vereceğiz. 39 ilçede 100 bin kardeşimize paylaşımlı ofisler sağlayacağız.

Müracat eden ihtiyaç sahibi üniversite öğrencilerimize bu yıl tam 10 bin TL olmak üzere her yıl artan oradan eğitim bursu vereceğiz. Saatliği 200 TL part time yarı zamanlı üniversite öğrencilerimizin, onların da gelirlerine katkı sağlayacak projeleri her alanda yapıyor olacağız.

"EMEKLİLERE HER AY 2500 TL DESTEK ÖDEMESİ YAPACAĞIZ"

Yaşlı ve engelli yaşam merkezi kuracağız. Sağlık sistemiyle yaşlılarımızın her adımında yanında olacağız. 70 yaş üstü yaşlılarımızı online takip edeceğiz, büyükşehir olarak yemek ve temizlik desteğiyle yanlarında olacağız. İhtiyaç sahibi emeklilerimiz için her ay İstanbul kartlarına 2500 TL destek ödemesi yapacağız. Biz emeklilerimizin her anında yanlarında olacağız. Madde bağımlılığı ve tedavi rehabilitasyon merkezimizi kuracağız. İstanbul kartla engelli kardeşlerimize sunacağız, engelli istihdamını zorunlu kılacak adımlarımızı atacağız.

"İSMEK'İ ÖZÜNE DÖNÜŞTÜRECEĞİZ"

İSMEK'i özüne döndürüp müfredatını zenginleştireceğiz. Bundan sonra özel okul ve sözleşmeli öğretmenlerimize de indirim desteği vereceğiz. İklim değişikliğine bağlı olarak su kaynaklarımız günden güne azalıyor. Mevcut İBB yönetimi İstanbulumuza 1 metreküp su kaynağı katmamıştır. Haliç'i Marmaray'ı koruyacak atık su projesini göreve gelir gelmez durdurdular. İşte buradan tüm İstanbullulara söz veriyoruz. Silahtarağa tesisini İstanbul'a yakışır temel atma töreniyle başlatacağız. Bununla birlikte 9 yeni ileri biyolojik artırma tesisimizi şehrimize kazandıracağız. 5 yılın sonunda Marmara Denizi'mize 1 damla atık su gitmeyecek. 6 yeni içme suyu barajı yapacağız 67 yeni su deposu kuracağız. İstanbul'un su kapasitesini 5 yılın sonunda %21 artıracağız. Su sorunu kalmayacak sözünü veriyoruz.

"TÜM İLÇELERDE TÜM YEŞİL ALANLARI ARTIRACAĞIZ"

Var gücümüzle gece gündüz çalışacağız. 39 ilçemizde tüm yeşil alanları artıracağız. İstanbul'da yeni kent ormanları kazandıracağız. 39 ilçemizde mahalle bahçeleri yapacağız. Kadınlar için de özel kıraathaneler yapacağız. Haliç'in her iki yakasını yeniden düzenleyerek eski güzelliğine kavuşturacağız. Burada huzur içerisinde gençlerimiz, kadınlarımız, ailelerimiz vakit geçirecekler. Esenler Otogarı'nı bölgenin en büyük parkı haline getireceğiz. Bu muhteşem eserimizi İstanbul'un hizmetine sunmak için var gücümüzle çalışacağız. İstanbul'un 151 köyüne, kırsal kalkınma projesi yapacağız.

Sözleşmeli tarım uygulamasıyla çiftçi kardeşlerimize destek sağlamış olacağız. Hedefimiz çok açık ve net. İstanbullular üretecek, İstanbul'umuz kazanacak. Bağrında 37 bin tarihi değeri saklayan İstanbul'umuzu yeniden dünyanın cazibe merkezi yapacağız. İstanbul'un ruhu olacak. Tarihi yarımadada bir renovasyon başlatıyoruz.

"AKM'NİN BİR BENZERİNİ ANADOLU YAKASI'NA YAPACAĞIZ"

Şehrimizin can damarları meydanları ihmal etmeyeceğiz. 40 tarihi meydanı ihya eden bir kardeşiniz olarak söylüyorum; İstanbul'um tüm meydanlarını ihya edeceğimizin sözünü veriyorum. İstanbul'un her yerinde şehrin kültürünü yansıtacak meydanlarımızı yapacağız. İstanbul meydanlarıyla güzelleşecek. Çengelköy artık bir buluşma merkezi olacak.

Kültür sanat ve turizmle yaşayan bir İstanbul vadediyoruz. AKM'nin bir benzerini Anadolu'da kurulmasını isteyenler var. Anadolu Kültür Merkezi'nin temellerini hızla atacağız. İki yeni tiyatroyu şehrimize kazandıracağız. İstanbul bir festivaller şehri olacak. 5 yıldır kaderine terk edilen İstanbul Şehir Merkezi'ni hayata geçireceğiz.

"BAŞIBOŞ SOKAK HAYVANLARI SORUN OLMAKTAN ÇIKACAK"

Başıboş gezen sahipsiz hayvanlar var, çocuklarımız tehdit altında. Sokaklardan korkuyu giderirken görecek. 39 ilçemize hizmet verecek tesislerimizi kuracağız. İki büyük hayvan yaşam alanında hayvanlarımızın bakımını yapacağız. İstanbul'un sokaklarını düzenli hale getireceğiz. Sahipsiz hayvanlar artık İstanbul için sorun olmaktan çıkacak.

"İSTANBUL'UN MOBİL UYGULAMASINI 1 YIL İÇİNDE HİZMETE ALACAĞIZ"

İstanbul'un dijital ikizini oluşturacağız. İstanbul mobil uygulamasını 1 yıl içinde hizmete alacağız. Biz İstanbul uygulamamız, sinema biletini alır, taksi bulur, alışverişini yapar. 94'te Cumhurbaşkanımızın belediye başkanlığı döneminde uygulandığı Beyaz Masa uygulamasını Dijital Beyaz Masa olarak uygulayacağız. İnsanımızla direkt temas kurmuş olacağız.

Sporla yaşayan bir İstanbul vadediyoruz. Olimpiyatlar için konaklama imkanlarını yeniden genişleteceğiz. Tesisleri 5 sene içinde tamamlayacağız. 964 mahalleye spor tesisi kuracağız. Halkımız ücretsiz sporla buluşacak.

15 gündür bu şehrin her mahallesinde her sokağındayız. Biz milyonlarca İstanbullu olarak İstanbul Vizyonuyla harekete geçmesi için çalışacağız. İstanbul'un kayıp 5 yılını hep birlikte telafi edeceğiz. Herkesin bu şehrin imkanından adil bir şekilde yararlanması için çalışacağız. Zengin bir ekonomi için koşacağız. Çilesiz bir İstanbul için çalışacağız. Bizim yönümüz İstanbul olacak. Bizim canımız İstanbul olacak. 31 Mart akşamında İstanbul'da ilgisizlik bitecek. Sosyal medya belediyeciliği bitecek, gerçek belediyecilik başlayacak. İstanbul'un yeniden dirilişini, şahlanışını yeniden başlatacağız."