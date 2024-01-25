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Murat Kurum vaatlerini açıkladığı toplantıda sahneye Cem Karaca şarkısıyla çıktı - Son Dakika
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Murat Kurum vaatlerini açıkladığı toplantıda sahneye Cem Karaca şarkısıyla çıktı

Cumhur İttifakı'nın İstanbul adayı Murat Kurum, 'Türkiye Yüzyılı İstanbul Vizyonu' tanıtım lansmanında projelerini açıkladı. Kurum, gençlerle birlikte sahneye çıkarak İstanbul için gece gündüz çalışacaklarını belirtti.

25.01.2024 - 12:32,  Güncelleme: 12:40
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Türkiye yerel seçim için gün sayarken adayların projeleri de netleşmeye başladı. Cumhur İttifakı'nın İstanbul adayı Murat Kurum oldu. Murat Kurum düzenlenen "Türkiye Yüzyılı İstanbul Vizyonu" tanıtım lansmanı düzenlendi. Birçok alanda projelerini açıklayan Kurum'un sahneye Cem Karaca'nın "Bu son olsun" şarkısıyla çıkması dikkat çekti.

"GECE GÜNDÜZ BERABER ÇALIŞACAĞIZ"

Gösterinin sonunda dört genç Murat Kurum'a ellerinde tuttukları kağıdı verdi. Gençlerle birlikte sahneye çıkan Kurum, "Çocuklarımızla, gençlerimizle el ele vereceğiz. İstanbul'umuz için gece gündüz beraber çalışacağız" dedi.

Murat Kurum vaatlerini açıkladığı toplantıda sahneye Cem Karaca şarkısıyla çıktı
YORUMLAR (3)
  • süleyman hakan gökşen: 800 bin oy farkıyla kaybettiğiniz İstanbul B.Ş.B. başkanlığını mı geri alacaksınız ? Yanıtla 3 5
  • Zeki Cakmak: Gece gündüz nasıl çalışıyor Yanıtla 0 1
  • Serkan Basar: siyaset bu en semediğini en sevdiğin yapar :) Yanıtla 0 1

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SON DAKİKA: Murat Kurum vaatlerini açıkladığı toplantıda sahneye Cem Karaca şarkısıyla çıktı - Son Dakika
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