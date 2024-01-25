Murat Kurum vaatlerini açıkladığı toplantıda sahneye Cem Karaca şarkısıyla çıktı

Türkiye yerel seçim için gün sayarken adayların projeleri de netleşmeye başladı. Cumhur İttifakı'nın İstanbul adayı Murat Kurum oldu. Murat Kurum düzenlenen "Türkiye Yüzyılı İstanbul Vizyonu" tanıtım lansmanı düzenlendi. Birçok alanda projelerini açıklayan Kurum'un sahneye Cem Karaca'nın "Bu son olsun" şarkısıyla çıkması dikkat çekti.

"GECE GÜNDÜZ BERABER ÇALIŞACAĞIZ"

Gösterinin sonunda dört genç Murat Kurum'a ellerinde tuttukları kağıdı verdi. Gençlerle birlikte sahneye çıkan Kurum, "Çocuklarımızla, gençlerimizle el ele vereceğiz. İstanbul'umuz için gece gündüz beraber çalışacağız" dedi.