Vatandaştan gelen şikayet Bakan Kurum'u küplere bindirdi: Hemen teminatını yakıyorsun - Son Dakika
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Politika

Vatandaştan gelen şikayet Bakan Kurum'u küplere bindirdi: Hemen teminatını yakıyorsun

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Malatya'da yapımı devam eden konutlar hakkında gelen bir şikayetin ardından yanındaki görevliye dönerek "Bu işi yapmayan müteahhitler varsa hemen teminatını yakıyorsun" dedi.

28.09.2024 11:32
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2022'de yaşanan depremlerin etkilediği illerde inceleme yaptı.

"TEMİNATINI HEMEN YAKIYORSUN"

Malatya'da müteahhitlerin yapımına devam ettiği konutlarla ilgili bir vatandaş, çalışmalardaki yavaşlık hakkında Kurum'a şikayetini iletti. Şikayet üzerine bir hayli sinirlendiği görülen Kurum, yanındaki görevliye dönerek "İşi yapmayan müteahhitler varsa teminatını yakıyorsun, iptal ediyorsun. Ya yapıyor ya iptal ediyorsun. Öyle yok. Bakın bunlara, bir daha geldiğimde duymayacağım" ifadelerini kullandı.

Vatandaştan gelen şikayet Bakan Kurum\'u küplere bindirdi: Hemen teminatını yakıyorsun

Murat Kurum, Politika, Malatya, Güncel, Deprem, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Politika Vatandaştan gelen şikayet Bakan Kurum'u küplere bindirdi: Hemen teminatını yakıyorsun - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (62)

  • Ramadan Svs:
    yaparsa AK parti yapar gerisi bos 381 419 Yanıtla
    ÖMÜR KİLLİOĞLU:
    O ülkeyi satarsa ak parti satar olucaktı 68 78
    cennetatakum samsun:
    Eyer vatandaş sıkıntısını bakana direk şikayet ediyorsa ,sorumlu kurumların genel müdürlüğü il ve ilçe müdürlüklerde büyük sıkıntılar varki iletilemiyordur ve bu daha büyük sıkıntıdır...Ya vatandaşa korumaları engel olsaydı ne olurdu buda muammada kalırdı... 38 1
    huseyin ergun:
    İngiliz, büyükelçisinden sufle alanlara söyle sen onu. Ömür efendi. 4 0
  • Mehmetali Karatay:
    Akp bitmiş tir 430 332 Yanıtla
    Murat Sert:
    cahape bitmistir asıl 67 62
    Mustafa Kaya:
    her yorumunu chpkk sözcüsü eline tutuşturuyor gibi 32 39
    kamer tekeş:
    'bitmiş tir' ne!? "Bitmiştir" yazılır! 25 12
  • mürsel sarıteke:
    tribünlere oynuyor 424 277 Yanıtla
  • O. Sazak:
    işte budur ya... aynen böyle olmalı.. bu kez tebrik ediyorum kendisini.. ?? 386 173 Yanıtla
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