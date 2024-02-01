Murat Kurum yaptırdığı son anketin sonucunu paylaştı: Şuan biz 1,5 puan öndeyiz

Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı, eski Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İBB seçimi için yaptırdığı son anketin sonuçlarını paylaştı. Kurum, "Şuan biz 1,5 puan öndeyiz. Bu CHP'nin yaptırdığı ankette de böyle" ifadelerini kullandı.
Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, TV100'de katıldığı canlı yayında Candaş Tolga Işık'ın sorularını yanıtladı.
"Mevcut yönetim kendisini dağların tepesinde görüyor, 8-10 puan önde görüyoruz tavrındalar. Kendilerini farklı konuma oturtmaya çalıştılar. İstanbul'a odaklanmadıkları için farklı meselelerin peşinden koştular" diyen Kurum, yaptırdığı anketle ilgili bilgileri de paylaştı.
Lansmandan 1 hafta önce anket yaptırdım. Biz adaylıktan sonra anket yaptık 2 puan gerideydik. Şu an biz 1,5 puan öndeyiz. Bu CHP'nin yaptırdığı ankette de böyle.
Bu yaptığımız ankette DEM Parti ve YRP aday gösteriyor. Biz rehavete kapılmadan tüm İstanbullularla birlikte 31 Mart'ta gerçek belediyecilik vizyonuyla eserlerimizi gerçekleştireceğiz. İstanbul buna hazır. El birliği içerisinde 31 Mart'ta bir zaferi kutlayacağız."
" Başak Demirtaş'ın adaylığı seçimi nasıl etkiler?" sorusuna ise Kurum "Biz açıkçası kimin kimle ittifak kuracağına odaklanmıyoruz. Biz İstanbul'un meselelerine odaklanıyor. Ne olursa olsun 31 Mart akşamı bu başarıyı İstanbullular ile birlikte yakalayacağız" yanıtını verdi.
Furkan Palalı, Ayça Bingöl, Ceren Moray, Cansu Tosun, Serkay Tütüncü, Halil İbrahim Ceyhan, Melisa Döngel, Gözde Seda Altuner, Bestemsu Özdemir, Serhat Kılıç ve Devrim Yakut'un başrollerini paylaştığı Kirli Sepeti dizisine katılıyor.
CHP'nin aday göstermediği Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi, İYİ Parti'nin CHP'yi "teröre alan açmakla" suçladığı afişleri ilçedeki billboardlarda yayınladı.
İzmir'de 'KADES' uygulamasından yardım isteyen 4 çocuk annesi B.K., kısa sürede evine gelen polis ekibi tarafından emniyete götürülerek ifade verdi. Şikayetçi olmadığı öğrenilen B.K., kendisini evine bırakan polis memurunu tabancası ile vurdu. Olayın ardından B.K.'nın sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda polisi kendisine saldırdığı için vurduğunu belirttiği görüntüler ortaya çıktı.
Konya'da iki katlı kerpiç evin birinci katında dökülen böcek ilacı üst katta bulunan aileyi zehirledi. 5 kişi hastanede tedavi altına alınırken ailenin en küçük üyesi 7 yaşındaki çocuk ise hayatını kaybetti.
İBB Başkan adayı Murat Kurum katıldığı canlı yayında 6 Şubat depremlerine ilişkin konuşurken ölü sayısının 130 bin olduğunu ifade etti. Resmi makamlarca 50 bin olarak açıklanan ölü sayısı için 130 bin ifadesini kullanan Kurum'un sözleri kısa sürede gündem oldu. Gelişme üzerine konuya açıklık getiren Kurum, bu sayının 6 Şubat depremiyle alakalı değil Türkiye Cumhuriyeti tarihinde depremden ölenlerin yaklaşık olarak toplam sayısı olarak ifade ettiğini söyledi.
Yunanistan Kupası çeyrek final maçında Fatih Terim'in çalıştırdığı Panathinaikos, 2-1 kaybettiği ilk maçın rövanşında Atromitos'u deplasmanda 2-0 yenerek yarı finale çıktı.
ABD Merkez Bankası (Fed), politika faizini beklentiler dahilinde değiştirmeyerek 23 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit tuttu.
Zonguldak'ta kadın kuaförlüğü yapan 45 yaşındaki Hasan E., yanında çırak olarak eğitim gören 14 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle tutuklandı. Çocuğa cinsel istismar sanığı, çıkarıldığı mahkemede kendisine iftira atıldığını iddia etti.
Son Dakika › Politika › Murat Kurum yaptırdığı son anketin sonucunu paylaştı: Şuan biz 1,5 puan öndeyiz - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?