Murat Kurum yaptırdığı son anketin sonucunu paylaştı: Şuan biz 1,5 puan öndeyiz

Politika

Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı, eski Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İBB seçimi için yaptırdığı son anketin sonuçlarını paylaştı. Kurum, "Şuan biz 1,5 puan öndeyiz. Bu CHP'nin yaptırdığı ankette de böyle" ifadelerini kullandı.

KURUM'DAN CANLI YAYINDA ÇARPICI AÇIKLAMALAR

Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, TV100'de katıldığı canlı yayında Candaş Tolga Işık'ın sorularını yanıtladı.

YAPTIRDIĞI ANKETLE İLGİLİ BİLGİLERİ PAYLAŞTI

"Mevcut yönetim kendisini dağların tepesinde görüyor, 8-10 puan önde görüyoruz tavrındalar. Kendilerini farklı konuma oturtmaya çalıştılar. İstanbul'a odaklanmadıkları için farklı meselelerin peşinden koştular" diyen Kurum, yaptırdığı anketle ilgili bilgileri de paylaştı.

"ŞU AN 1,5 PUAN ÖNDEYİZ"

Lansmandan 1 hafta önce anket yaptırdım. Biz adaylıktan sonra anket yaptık 2 puan gerideydik. Şu an biz 1,5 puan öndeyiz. Bu CHP'nin yaptırdığı ankette de böyle.

"EL BİRLİĞİ İÇERİSİNDE 31 MART'TA ZAFERİ KUTLAYACAĞIZ"

Bu yaptığımız ankette DEM Parti ve YRP aday gösteriyor. Biz rehavete kapılmadan tüm İstanbullularla birlikte 31 Mart'ta gerçek belediyecilik vizyonuyla eserlerimizi gerçekleştireceğiz. İstanbul buna hazır. El birliği içerisinde 31 Mart'ta bir zaferi kutlayacağız."

KURUM'DAN DEMİRTAŞ'IN ADAYLIĞINA İLK YORUM

" Başak Demirtaş'ın adaylığı seçimi nasıl etkiler?" sorusuna ise Kurum "Biz açıkçası kimin kimle ittifak kuracağına odaklanmıyoruz. Biz İstanbul'un meselelerine odaklanıyor. Ne olursa olsun 31 Mart akşamı bu başarıyı İstanbullular ile birlikte yakalayacağız" yanıtını verdi.