Murat Kurum yeni döneme hızlı başladı! İşte gelir gelmez görevden aldığı isim

YoH null:

bir sonraki genel seçimin kazananı şimdiden beli oldu chp hayırlı uğurlu olsun ben bisi diyorsam olur şuan turkiye genelinde 1 ci sırada anketlere göre secim olsa chp kazanıyor şu partiyle oldu kazandı falan yok her türlü kazanma ihtimali 100 90 oldu hayırlı olsun simdiden

2 5 Yanıtla