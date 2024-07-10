Murat Kurum yeni döneme hızlı başladı! İşte gelir gelmez görevden aldığı isim - Son Dakika
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Politika

Murat Kurum yeni döneme hızlı başladı! İşte gelir gelmez görevden aldığı isim

Murat Kurum yeni döneme hızlı başladı! İşte gelir gelmez görevden aldığı isim

Geçtiğimiz hafta yeniden Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koltuğuna oturan Murat Kurum, bakanlığına bağlı Emlak Konut GYO Genel Müdürü Cengiz Erdem'i görevden aldı.

10.07.2024 09:59
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Geçtiğimiz hafta kabinede önemli bakanlar istifa etmiş yerlerine yeni atamalar yapılmıştı. O bakanlıklardan biri Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığıydı. Mehmet Özhaseki'den boşalan koltuğa 31 Mart seçimlerinde AK Parti'den İstanbul Belediye Başkanı adayı olarak yarışan Murat Kurum geçti.

Murat Kurum yeni döneme hızlı başladı! İşte gelir gelmez görevden aldığı isim

CENGİZ ERDEM'İ GÖREVDEN ALDI

Murat Kurum, yeniden Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koltuğuna oturur oturmaz, Emlak Konut GYO Genel Müdürü Cengiz Erdem'i görevden aldı. Erdem, geçtiğimiz yıl bu aylarda Hakan Gedikli'den görevi devralmıştı.

Murat Kurum yeni döneme hızlı başladı! İşte gelir gelmez görevden aldığı isim

İLK ZİYARETİ DEPREM BÖLGESİNE

Öte yandan Bakan Kurum, göreve başlar başlamaz soluğu 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerden en çok etkilenen illerden olan Malatya'ya gerçekleştirmişti. İl Koordinasyon Toplantısı'na katılan Kurum, Malatya'da yapılan çalışmalar ve rezerv alanlardaki son durum hakkında bilgi almıştı.

İklim Değişikliği, Murat Kurum, Emlak, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Murat Kurum yeni döneme hızlı başladı! İşte gelir gelmez görevden aldığı isim - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Aa: memlekette başka adam yok kendi aralarında çevir babam çevir 28 4 Yanıtla
  • Serdar Yılmaz: Abi ülkede sürekli koltuklar değişiyor. Yeni takımlar koltuklar geliyor. Allah mobilya sektörüne zeval vermesin İnşallah. 14 1 Yanıtla
  • YoH null: bir sonraki genel seçimin kazananı şimdiden beli oldu chp hayırlı uğurlu olsun ben bisi diyorsam olur şuan turkiye genelinde 1 ci sırada anketlere göre secim olsa chp kazanıyor şu partiyle oldu kazandı falan yok her türlü kazanma ihtimali 100 90 oldu hayırlı olsun simdiden 2 5 Yanıtla
    Nafi Aydogan: CHP de bakın bakalım kaç sene millet vekilliği yapmış isimler var her sene aynı isimler seçilir yor nerde degişiklik 1 0
  • Behcet CAKİR: murat kurum daha önceki bakanlık zamanında ne yapmış ki.. şimdi ne yapacak.. vatandaşa zerre kadar faydası varmı.. 3 2 Yanıtla
  • mustafa sagdic: kendi egarini tatmin ediyorlar 1 2 Yanıtla

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