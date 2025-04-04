Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal: CHP Genel Başkanlığı'na adayım - Son Dakika
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Politika

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal: CHP Genel Başkanlığı'na adayım

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Antalya Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, CHP'nin Olağanüstü Kurultayı'nda genel başkanlığa aday olacağını açıkladı. Uysal, genel başkanlık için CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile yarışacak.

04.04.2025 17:48
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Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile CHP'nin Olağanüstü Kurultayı'nda genel başkanlığa aday olduğunu açıkladı.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Olağanüstü Kurultayı pazar günü toplanacak. Mevcut Genel Başkan Özgür Özel'in adaylığını ilk gün duyurduğu kurultaya ilişkin sıcak bir gelişme yaşandı.

ÖZGÜR ÖZEL'E RAKİP ÇIKTI

Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun genel başkanlığa aday olacağı yönündeki iddialar Kılıçdaroğlu tarafından yalanırken; Özel'e sürpriz bir rakip çıktı.

Antalya Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile kurultayda genel başkanlığa aday olacağını açıkladı.

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal: CHP Genel Başkanlığı'na adayım
Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal

"BİRLEŞE BİRLEŞE KAZANMAMIZ GEREKİYOR"

Uysal sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Ülkemiz ağır ekonomik, sosyal ve siyasi bir kriz ortamındayken yaşanan olağanüstü süreçler nedeniyle Cumhuriyet Halk Partimiz olağanüstü bir kurultaya gidiyor. Yaşanan olağanüstü gelişmeler karşısında partimizin uğradığı saldırılarla birlikte ülkemizin içinde bulunduğu ağır ekonomik, siyasi ve sosyal krizi dikkate alarak bu süreci sağduyu ile yönetmemiz birleşe birleşe aşmamız birleşe birleşe kazanmamız gerekiyor.

Milli mücadele döneminin en zorlu zamanlarında dahi demokratik teamülleri ve süreçleri ısrarla sürdüren Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün partisi Cumhuriyet Halk Partisi'ne yakışan partimizi gönülden birleştirecek demokratik süreçleri uygulamaya almaktır" ifadelerini kullandı.

"CHP GENEL BAŞKANLIĞI'NA ADAYLIĞIMI AÇIKLIYORUM"

Uysal açıklamasının devamında ise şu ifadeleri kullandı:

"Demokrasiye katkı sunmak, olağanüstü şartlarda gittiğimiz olağanüstü kurultayımızdan topluma güçlü bir demokrasi ve birliktelik mesajı vermek için, Anadolu'nun bütün potansiyelini ayağa kaldırmak harekete geçirmek için, Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Ekrem İmamoğlu'nu esaretten kurtarmak için, Cumhuriyet Halk Parti'mizin bu olağanüstü süreçleri demokratik teamüllerden ödün vermeden yönetmesi için, Türkiye'mizi kurucu değerlerimiz üzerinden yeniden inşa etmek üzere vazifeye atılmak için, içinde bulunduğum şartların sıkıntılı yanlarını önemsemeden, 33 yıllık siyasi tecrübemi ve birikimimi partimin ve ülkemin hizmetine sunma cesaretiyle Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Adaylığımı açıklıyorum."

NE OLMUŞTU?

Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından CHP'ye kayyum atanacağını söyleyen CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisini 6 Nisan'da Olağanüstü Kurultay'a götüreceğini açıklamıştı. Özel, kurultayda aday olacağını da duyurmuştu.

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal: CHP Genel Başkanlığı\'na adayım

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Son Dakika Politika Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal: CHP Genel Başkanlığı'na adayım - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • Sinan Gokdeir:
    CHP kendi kendisine boş boş seçim yspiyor . ISI gücü yok her hafta seçim var onlarda . Kazaanida yık ha 6 11 Yanıtla
  • Ertugrul Karadag:
    Aparat olma ümit uysal 10 7 Yanıtla
  • murat özdemir:
    Fırıldak mahir koş, yaptığın o kadar maymunluk çakallık boşa gidecek, başkanlık senin hakkın. 4 5 Yanıtla
  • Szka788304:
    Allah için şu partinin başına namazında niyazında abdestli birisi gelsin 1 3 Yanıtla
  • Mahşerin atlısı:
    Ekepenin herşeye bi çomak sokmata çalışması eline yüzüne bulaşıyor boş işleri bırakıp ülke sorunlarına baksa artık BAK İSRAİL SURİYEYİ VURUYOR TÜRKİYEYE MESAJ VERDİK DİYOR ekepe hala ceğaaape diyor 2 2 Yanıtla
  • Fikret Atmaca:
    hadi hayırlısı cesaretinizi kaybettirmelerine izin vermeyin.dik duramayacaksanız da başla ayın. 0 2 Yanıtla
  • Haci Mehmet DOGAN:
    UMARIM KAZANIR 1 0 Yanıtla
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