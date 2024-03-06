Muş'ta 31 Mart Mahalli İdareler seçimleri için belirlenen aday listeleri, ilginç bir siyasi tabloyu gün yüzüne çıkardı. Uzun süredir DEM Parti ile AK Parti arasında sürdürülen mücadelede, AK Parti'nin dört dönemdir Muş'u yönetmesine rağmen, diğer partilerin beklenen etkiyi gösterememesi dikkat çekti. Mahalli İdareler Genel Seçimleri için kesinleşen aday listeleri, Muş'ta meclis üyelerini oluşturan partilerin sayısındaki dengesizliği ortaya koydu.
Özellikle İYİ Parti ve Yeniden Refah gibi partilerin, Muş'ta belediye başkanlığı yarışında meclis listelerini oluşturamamış oldukları görüldü. Muş'ta 28 meclis üyesinin olması gerektiği bir seçim atmosferinde, Yeniden Refah Partisi'nin 12, İYİ Parti'nin 11 meclis üyesi kontenjanlar hariç diğer partilerin ise sadece 1 veya 2 meclis üyesi çıkarabilmiş olmaları, seçim öncesi ve sonrası değerlendirmelerde önemli bir rol oynuyor.
DEM Parti'nin her seçim döneminde Muş'u elde etmek için yoğun çaba sarf etmesine rağmen, AK Parti'nin güçlü pozisyonunu koruması ve diğer partilerin yeterli meclis üyesi oluşturamamış olmaları, Muş'taki seçmenin tercihleri ve siyasi eğilimleri üzerinde düşündürücü bir etki bıraktı. Bu durum, Muş'un yerel siyasi dinamiklerinde yaşanan değişimleri ve partiler arasındaki rekabeti daha detaylı anlamaya olanak sağlıyor. Yeterli meclis üyesi sayısına ulaşamayan partiler için, "meclis listesi yapamayan partiler, Muş'u yönetmek için oy istiyor." yorumu yapıldı.
Son Dakika › Politika › Muş'ta Mahalli İdareler Seçimlerinde 2 parti meclis listesi oluşturamadı - Son Dakika
AK Parti Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Halis Bilden'in 'Diyarray' projesi, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu tarafından desteklendi. Bakan Uraloğlu, hızlı tren ve otoyol projelerinin fizibilitelerini tamamladıklarını ve bu projeleri hayata geçireceklerini açıkladı. Bilden ise hazırladıkları projelerle kentin sorunlarının büyük bir kısmını çözeceklerini belirtti.
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Organize Sanayi Bölgesi (OSB) İstişare Toplantısı'na katılarak, sanayici ve iş insanları ile bir araya geldi. Başkan Büyükkılıç, toplantıda istikrarın önemine vurgu yaparak, yatırımcılara teşekkür etti ve Kayseri'nin ticaret, sanayi, tarım ve hayvancılık ile turizm şehri olduğunu belirtti. Ayrıca, yatırımcıların, istihdamın, katma değerin ve ihracatın önemine değinildi.
CHP Konyaaltı Belediye Başkan adayı Cem Kotan ve Kepez Belediye Başkan adayı Mesut Kocagöz, proje tanıtım toplantısı düzenledi. Kotan, halkın taleplerine göre projeler hazırladıklarını belirtirken, Kocagöz ise Kepez'i daha zengin, yeşil, çevreci ve modern bir şehir yapmayı hedeflediğini söyledi.
Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde, Kaymakam İsmail Alsancak başkanlığında seçim güvenliği toplantısı düzenlendi. Toplantıda, 31 Mart seçimlerinde alınacak tedbirler ve vatandaşların huzurlu bir şekilde oy verme işlemini tamamlaması için gerekenler ele alındı.
Osmaniye'de yapılan 'Mahzen-3' operasyonunda, 2 ayrı organize suç örgütü çökertildi ve 57 kişi gözaltına alındı. Operasyonlarda şüphelilerin evlerinde ve iş yerlerinde yapılan aramalarda çok sayıda ruhsatsız silah, uyuşturucu madde ve para ele geçirildi.
Bursa Büyükşehir Belediyesi, gençlerin daha sağlıklı ortamlarda spor yapabilmesi için Akçalar Mahallesi'ne nizami ölçülerde futbol sahası kazandırdı. Futbol sahasının yanı sıra soyunma odaları, kafeterya, tuvaletler ve depo gibi alanlar da tesisin bünyesinde yer alıyor. Açılış törenine, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'ın yanı sıra siyasi parti temsilcileri, meclis üyeleri ve vatandaşlar katıldı. Başkan Aktaş, Bursa'nın sporla anılmasını sağlamak için yapılan tüm çalışmalara değindi ve gençlere destek sözü verdi.
Demokrat Parti Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hüseyin Turgut, düzenlediği basın toplantısında projelerini açıkladı ve rakiplerini eleştirdi.
İzmir Narlıdere'de parkta alkol alan CHP Narlıdere Belediyesi Meclis Üyesi Pelin Turhan, polis ekipleri tarafından kimliği kontrol edilmek istendiği sırada iddiaya göre memurlara saldırarak darbetti. Turhan gözaltına alındı.
İstanbul'un Eyüpsultan ilçesinde, kullandığı lüks araçla yol kenarındaki ATV tipi araçlara çarparak bir kişinin ölümüne, 4 kişinin de yaralanmasına neden olan 16 yaşındaki sürücü Timur C., ünlü yazar annesi Eylem Tok'la yurt dışına kaçmıştı. Olay kamuoyunda tepkilere neden olurken, İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, konuyla ilgili Meclis'e soru önergesi verdi.
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