Müsavat Dervişoğlu, Bahçeli'ye kürsüden ip fırlattı - Son Dakika
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Politika

Müsavat Dervişoğlu, Bahçeli'ye kürsüden ip fırlattı

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TBMM'de partisinin grup toplantısında konuşan İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin terör örgütü lideri Abdullah Öcalan'la ilgili çağrısına sert çıktı. Kürsüden ip fırlatan Dervişoğlu, ''Bu büyük milletin anılarını yok ettiniz! Bu büyük milletin geleceğini katlettiniz! Al şimdi bu ipi baş köşede başının ucuna as'' ifadelerine yer verdi.

23.10.2024 10:47  Güncelleme: 10:53
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, PKK elebaşı Abdullah Öcalan için yaptığı, "Gelsin TBMM'de DEM sıralarına katılıp silah bıraktığını ilan etsin, terörün tamamen bittiğini örgütün lağvedildiğini haykırsın." çağrısına bir tepki de İYİ Parti lideri Müsavat Dervişoğlu'ndan geldi. Parti grubunda Bahçeli'ye sert sözlerle yüklenen Dervişoğlu, kürsüden ip fırlattı.

"CESETLERİMİZİ ÇİĞNEMEDEN GİREMEZ"

"Tayyip Erdoğan'ı bir kez daha cumhurbaşkanı aday yapmak uğruna ihanete el uzatmak düşüklüğüne asla katlanamayız" diyen Dervişoğlu, "İktidar tüm makam ve sorumlularıyla birlikte halkın can, mal ve namusunu koruma görevini çoktan bırakmıştır. İktidar denen yapı meşruiyetini kaybetti. Bu iktidar ve başındakiler gayrimeşrudur. Cumhurbaşkanı makamını işgal eden zat, siyasi ortak ve işbirlikçileriyle birlikte devletimizin kurucu değer ve ilkelerini yerine getirmemektedirler. Bu ülkenin geleceğini, bu devletin bekasını Devlet Bahçeli'ye karşı savunuyor olmak rüyamda bile göremeyeceğim bir şeydir! Hadi oradan! Burası Mustafa Kemal Atatürk'ün meclisi. Burası Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulduğu yer. Bizim cesetlerimizi çiğnemeden bu cani, Meclis'e giremez" dedi.

Müsavat Dervişioğlu, Bahçeli'ye kürsüden ip fırlattı

İDAM İPİ FIRLATTI

Dervişoğlu, geçmişte Bahçeli'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ip attığını anımsatarak, "Bahçeli 'Ben asamadım, sen as' demişti. Madem ki milattır, o zaman onun da bir hatırası olsun. Bu büyük milletin anılarını yok ettiniz. Bu büyük milletin geleceğini katlettiniz. Al şimdi bu ipi baş köşede başının ucuna as" ifadelerini kullandı.

ÖZGÜR ÖZEL'E TEPKİ

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e de tepki gösteren Dervişoğlu, "Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı'nın günlerdir, haftalardır havaya bakıp ıslık çalması ve bugün bölücübaşına imtiyaz yarışında ben de varım hezeyanı lanet okunacak bir iktidar hırsıdır. Devlet Bahçeli'ye verdiği cevaba bakın, el yükseltiyormuş! Türkiye kumar masası mıdır? Ahlak ve vicdanını yitirmiş bu iktidar, akıl ve izanını yitirmiş ortağı, vatan toprağını gezmek için icazet bekleyen sözde ana muhalefet artık bizler için yok hükmündedir" diye konuştu.

Müsavat Dervişoğlu, Bahçeli\'ye kürsüden ip fırlattı

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Son Dakika Politika Müsavat Dervişoğlu, Bahçeli'ye kürsüden ip fırlattı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (55)

  • Mert null:
    tebrik ediyorum helal olsun dervişoğluna 367 98 Yanıtla
  • Selim:
    Şovmen başka bir şey olamaz zaten 156 306 Yanıtla
  • Muhammet Yılmaz:
    İyi yapmış 289 72 Yanıtla
  • Volkan null:
    Esas terörist bahçelidir 261 91 Yanıtla
  • Okan Dogray:
    helal olsunn 234 72 Yanıtla
  • Johny Guitar:
    Boş birisi 80 129 Yanıtla
  • Cengiz Soydemir:
    Bi zamanlar da bahçeli fırlatmıştı./ Tüm siyasetçiler yalancı ve neyse 173 20 Yanıtla
  • Okan Oğuz:
    Türkiye siyasetinde tükürdüğünü yalamak diye terim var herkes sırayla uyguluyor maşallah . Delikanlı siyaseti bekliyoruz herkesten sıkıldık artık çıkar peşinde koşanlardan 154 16 Yanıtla
  • Durmus Savas:
    daha ne desin 114 25 Yanıtla
  • Mehmet Yılmaz:
    herkes bir ip firlatiyor moda oldu aslı yok ah partiler vah partiler 81 15 Yanıtla
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