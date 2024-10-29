Müsavat Dervişoğlu kürsüden idam ipi fırlattığı Bahçeli ile tokalaştı

Politika

Dünyanın en tuhaf gemisi, okyanus laboratuvarına dönüşmek için kendini batırdı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin geçtiğimiz hafta partisinin grup toplantısında yaptığı çağrı kamuoyunda geniş yankı uyandırmıştı.

BAHÇELİ'NİN ÖCALAN ÇAĞRISI ORTALIĞI KARIŞTIRDI

Teröristbaşı Abdullah Öcalan için çağrıda bulunarak "Şayet teröristbaşının tecriti kaldırılırsa, gelsin DEM Parti grup toplantısında konuşsun, terörün bittiğini, örgütün lağvedildiğini ilan etsin" ifadelerini kullanan Bahçeli'ye ise en sert tepki İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'ndan gelmişti.

KÜRSÜDEN İDAM İPİ FIRLATTI

Partisinin grup toplantısında konuşurken Bahçeli'nin çağrısına değinen Dervişoğlu, kürsüden idam ipi fırlatarak "Bahçeli, Erdoğan'a 'Ben asamadım, sen as' demişti. Madem ki milattır, o zaman onun da bir hatırası olsun. Bu büyük milletin anılarını yok ettiniz. Bu büyük milletin geleceğini katlettiniz. Al şimdi bu ipi baş köşede başının ucuna as" diye tepki göstermişti.

ART ARDA AÇIKLAMALAR GELDİ

İYİ Parti lideri Dervişoğlu'nun kürsüden idam ipi fırlattığı görüntüler kısa sürede gündem olurken, MHP cephesinden de art arda sert açıklamalar gelmişti.

ANITKABİR'DEKİ TÖRENİN ARDINDAN TOKALAŞTILAR

Türk siyasetine bomba gibi düşen tartışmanın ardındansa bugün 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için tören düzenlenen Anıtkabir'de dikkat çeken bir olay yaşandı. MHP lideri Bahçeli ile İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu'nun törenin ardından birbirleriyle tokalaştıkları anlara ilişkin görüntüler servis edildi.