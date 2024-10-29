Müsavat Dervişoğlu kürsüden idam ipi fırlattığı Bahçeli ile tokalaştı - Son Dakika
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Politika

Müsavat Dervişoğlu kürsüden idam ipi fırlattığı Bahçeli ile tokalaştı

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İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, teröristbaşı Öcalan için çağrı yapan MHP lideri Bahçeli'ye kürsüden idam ipi fırlatmış ve karşılıklı açıklamalar Türk siyasetinde yeni bir tartışmanın fitilini ateşlemişti. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için Anıtkabir'de düzenlenen törenin ardından Bahçeli ile Dervişoğlu'nun tokalaştığı görüldü.

29.10.2024 14:22  Güncelleme: 14:41
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin geçtiğimiz hafta partisinin grup toplantısında yaptığı çağrı kamuoyunda geniş yankı uyandırmıştı.

BAHÇELİ'NİN ÖCALAN ÇAĞRISI ORTALIĞI KARIŞTIRDI

Teröristbaşı Abdullah Öcalan için çağrıda bulunarak "Şayet teröristbaşının tecriti kaldırılırsa, gelsin DEM Parti grup toplantısında konuşsun, terörün bittiğini, örgütün lağvedildiğini ilan etsin" ifadelerini kullanan Bahçeli'ye ise en sert tepki İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'ndan gelmişti.

Müsavat Dervişoğlu kürsüden idam ipi fırlattığı Bahçeli ile tokalaştı

KÜRSÜDEN İDAM İPİ FIRLATTI

Partisinin grup toplantısında konuşurken Bahçeli'nin çağrısına değinen Dervişoğlu, kürsüden idam ipi fırlatarak "Bahçeli, Erdoğan'a 'Ben asamadım, sen as' demişti. Madem ki milattır, o zaman onun da bir hatırası olsun. Bu büyük milletin anılarını yok ettiniz. Bu büyük milletin geleceğini katlettiniz. Al şimdi bu ipi baş köşede başının ucuna as" diye tepki göstermişti.

Müsavat Dervişoğlu kürsüden idam ipi fırlattığı Bahçeli ile tokalaştı

ART ARDA AÇIKLAMALAR GELDİ

İYİ Parti lideri Dervişoğlu'nun kürsüden idam ipi fırlattığı görüntüler kısa sürede gündem olurken, MHP cephesinden de art arda sert açıklamalar gelmişti.

Müsavat Dervişoğlu kürsüden idam ipi fırlattığı Bahçeli ile tokalaştı

ANITKABİR'DEKİ TÖRENİN ARDINDAN TOKALAŞTILAR

Türk siyasetine bomba gibi düşen tartışmanın ardındansa bugün 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için tören düzenlenen Anıtkabir'de dikkat çeken bir olay yaşandı. MHP lideri Bahçeli ile İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu'nun törenin ardından birbirleriyle tokalaştıkları anlara ilişkin görüntüler servis edildi.

Müsavat Dervişoğlu kürsüden idam ipi fırlattığı Bahçeli ile tokalaştı

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Son Dakika Politika Müsavat Dervişoğlu kürsüden idam ipi fırlattığı Bahçeli ile tokalaştı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (22)

  • Fahri Sağgül:
    Yahu siz bakmayın bunların birbirlerine atıp tuttuğuna bir araya geldiklerinde her şeyi unutuyorlar siyaset böyle birşey işte insanları kandırma sanatı 159 0 Yanıtla
  • Adem GS:
    Bahceli ile tokalasmadi..MHP genel başkanı ile tokalasti..yani makama saygı gösterdi.. 21 83 Yanıtla
  • ferhat eser:
    ipi bize verin ziyan olmasın salıncağa lazım olucak 5saraylılar küsmesin sonra 58 34 Yanıtla
  • Murat:
    ÇAKMA milliyetçilik bunların yaptığı işte 66 7 Yanıtla
  • Mehmet Yılmaz:
    bi daha dünyaya gelirsem asla siyasetçi olmam kesinlikle 58 2 Yanıtla
  • Melih Babaoglu:
    Kitap atanı var ip atanı var yumruk atanı var ne yokki 53 1 Yanıtla
  • Koray ERDOGAN:
    Ne olucakti yarin MHP saflarina katilir. Siyaset böyle bugün ip atar yarin o ipi boynuna geçirir 40 2 Yanıtla
  • sudem meliss:
    helal olsun sizlere 11 29 Yanıtla
  • Ahmet Çelik:
    Ferhat eser Arda Kardeslerin sana slm var... 17 9 Yanıtla
  • Alpi:
    TANGALI FEROŞ AĞLAMAYA DEVAM YİNE :))) ZAVALLI KUŞ 11 7 Yanıtla
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SON DAKİKA: Müsavat Dervişoğlu kürsüden idam ipi fırlattığı Bahçeli ile tokalaştı - Son Dakika
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