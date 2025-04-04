Silivri Cezaevi'nde İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu ve Zafer partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ı ziyaret eden İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu katıldığı canlı yayında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Gelecek seçimlerde İmamoğlu'nun adaylığını destekleyip desteklemeyecekleri sorulan Dervişoğlu "Hakkı, hukuku çiğnenmiş kim varsa onun yanında durmak insani, vicdani bir sorumluluktur" dedi.
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir.
4.04.2025 07:59:27. #7.12#
SON DAKİKA: Müsavat Dervişoğlu'na soruldu: Seçimlerde İmamoğlu'nu destekleyecekler mi? - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?