Müsavat Dervişoğlu'ndan kürsüden fırlattığı ipi isteyen Bahçeli'ye jet yanıt - Son Dakika
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Politika

Müsavat Dervişoğlu'ndan kürsüden fırlattığı ipi isteyen Bahçeli'ye jet yanıt

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İYİ Parti lideri Müsavat Dervişoğlu, teröristbaşı Öcalan için çağrıda bulunan MHP lideri Bahçeli'ye kürsüden idam ipi fırlattı. Bahçeli fırlatılan ipi odasına asmak için isterken Dervişoğlu'ndan bu talebe de jet yanıt geldi. İYİ Parti Genel Başkanı "Odasına urganı değil, konuşmamı assın. Biz milliyetçilikten çok cumhuriyet değerlerini savunuyoruz. Urgan şu an nerede bilinmiyor, arkadaşlardan biri almış olabilir. Bulunduğu takdirde, Devlet Bey isterse veririm" diye konuştu.

23.10.2024 13:15
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, PKK elebaşı Abdullah Öcalan için yaptığı, "Gelsin TBMM'de DEM sıralarına katılıp silah bıraktığını ilan etsin, terörün tamamen bittiğini örgütün lağvedildiğini haykırsın" çağrısına bir tepki de İYİ Parti lideri Müsavat Dervişoğlu'ndan geldi. Parti grubunda Bahçeli'ye sert sözlerle yüklenen Dervişoğlu, kürsüden idam ipi fırlattı.

BAHÇELİ FIRLATILAN İDAM İPİNİ İSTEDİ

İYİ Parti lideri Dervişoğlu'nun siyasetteki tartışmaları başka bir boyuta taşıyan bu hamlesi sonrası Bahçeli'den de sürpriz bir hamle geldi. Dervişoğlu'nun konuşmasını dinleyen Bahçeli, ipi odasına asmak için İYİ Parti'den istedi.

"ŞOV YAPMA İHTİYACI DUYMUŞTUR"

MHP Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya da Dervişoğlu'nun ip fırlatmasıyla ilgili "O ip, o dönemde atıldığında anlamlıydı, bambaşka bir şeydi. Bugün atılması ise o günkü bağlamıyla alakası yoktur. Biraz önce dediğim gibi, genel başkan olduktan sonra tutamadığı, toparlayamadığı partisine böyle bir şov yapma ihtiyacı duymuştur" dedi.

DERVİŞOĞLU'NDAN BAHÇELİ'YE JET YANIT

MHP lideri Bahçeli'nin kendisine fırlatılan idam ipini istemesine de jet bir yanıt veren İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu "Odasına urganı değil, konuşmamı assın. Biz milliyetçilikten çok cumhuriyet değerlerini savunuyoruz. Urgan şu an nerede bilinmiyor, arkadaşlardan biri almış olabilir. Bulunduğu takdirde, Devlet Bey isterse veririm" ifadelerini kullandı.

Müsavat Dervişoğlu\'ndan kürsüden fırlattığı ipi isteyen Bahçeli\'ye jet yanıt

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Son Dakika Politika Müsavat Dervişoğlu'ndan kürsüden fırlattığı ipi isteyen Bahçeli'ye jet yanıt - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (19)

  • Ender Kervancıoğlu:
    Bahçeli 25 yıl önce Apoyu asmak istediğini söylemişti. 2007'de kendisi erdoğana ip uzatmıştı. Siyaset böyle bir şey. Koyun gibi peşlerinden gidiyorlar. Takım tutar gibi parti tutmak çok anlamsız. 197 14 Yanıtla
  • kadir kınay:
    Apo MHP nin basina geçsin ve Cumhurbaşkanlığı seçimlerine girsin.Tek çare apo 128 81 Yanıtla
  • Suleyman Dag:
    Derviş musavatoglu siz chp ve gizli ortağınız dem ile 6 li masa dem lenirken nerdeydiniz. O zaman konuşamadın şimdi milliyetçilik taslama. Pkk terör örgütüdür bu millet terörü destekleyenlere gerekli cevabı verir. 58 138 Yanıtla
  • Cihana Alp:
    O meclisin ayakta durabilmesi için binlerce şehit verildi.Türk Milletinin sabrını sınamayın 174 12 Yanıtla
  • Mehmet Yılmaz:
    sayın bahçelinin ne yapmak istediği belli sonumuz hayır ola 125 5 Yanıtla
  • AHMET YILMAZ:
    Akpmhpkk 89 16 Yanıtla
  • orko Şato:
    bahçeliyi tasviye edip ,derhal aponun mhpkk nin basina gecmesi gerekir,boylece yeni bir akim oluşur, apocu cengel biyiklar 61 19 Yanıtla
  • Sinan Zeybekler:
    herkes siyasetçi olmuş buradan ahkam kesmek kolay boş boş konuşmayın 15 62 Yanıtla
  • AHMET YILMAZ:
    Tek kurtulus mhp nin basina Aponun geçmesi 61 14 Yanıtla
  • Yaman Auto:
    Sizden âlâ şovcu mu var ? 27 19 Yanıtla
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