Müsavat Dervişoğlu ve Turhan Çömez'in Bahçeli'ye bakışı olay oldu - Son Dakika
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Politika

Müsavat Dervişoğlu ve Turhan Çömez'in Bahçeli'ye bakışı olay oldu

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bütçe görüşmelerindeki konuşmasının ardından DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan'ı alkışladı. O anlarda Müsavat Dervişoğlu ve Turhan Çömez'in bakışı ise dikkat çekiciydi.

10.12.2024 13:41
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TBMMGenel Kurulu'nda, 2025 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ve 2023 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi'nin görüşmelerine başlandı. Partilerin genel başkanları da Genel Kurulda söz alarak konuşma yaptı.

BAHÇELİ ALKIŞLADI, DERVİŞOĞLU'NUN BAKIŞI DİKKAT ÇEKTİ

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan'ın konuşması sonrası dikkat çekici bir gelişme yaşandı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve MHP'li vekiller bütçe görüşmelerindeki konuşmasının ardından Bakırhan'ı alkışladı. Bakırhan da yerine geçtiği esnada Bahçeli'yi başıyla selamladı. Bahçeli'nin Bakırhan'ı alkışladığı esnada İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu ve Turhan Çömez'in bakışı ise dikkat çekiciydi.

Müsavat Dervişoğlu ve Turhan Çömez'in Bahçeli'ye bakışı olay oldu

PEKİ BAKIRHAN NE DEDİ?

Bakırhan, Bahçeli'nin de uzun süre alkışladığı konuşmasında " Türkiye'nin bütün vatandaşlarının barış ve kardeşlik içinde yaşayacağı ülkeyi demokratik bir anayasayla kurabiliriz. İkinci yüzyıla herkesi kapsayan bir anayasa ile girebiliriz. Konuşmama son vermeden önce önemli bir çağrıda bulunmak istiyorum: 2025 yılında, Cumhuriyetin 103. yılında yeni bir başlangıç yapabiliriz. Bu Meclis, Demokratik Cumhuriyetin kuruculuğunu üstlenme şansına sahiptir. 85 milyonun kendisini ait hissedeceği bir ülkeyi var etme onuru bu Meclis'e ait olsun. Yüz yıldır bu toprakların hasret kaldığı, yerle göğü dolduran barış sesini duymanın zamanıdır. Ufukta asılı duran barışı bu topraklara indirmenin zamanıdır. Bu duygularla hepinizi selamlıyorum. Ekranları başında bizleri izleyen tüm halklarımıza selam, sevgi ve saygılarımı yolluyorum" ifadelerine yer verdi.

Müsavat Dervişoğlu ve Turhan Çömez\'in Bahçeli\'ye bakışı olay oldu

Tuncer Bakırhan, Devlet Bahçeli, DEM Parti, Politika, Güncel, MHP, Son Dakika

Son Dakika Politika Müsavat Dervişoğlu ve Turhan Çömez'in Bahçeli'ye bakışı olay oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (11)

  • sezai duran:
    İyice gitti kafa eskiden Hadep,Dem gibi partileri konuşmasını bir MHP li alkislayacak kıyamet kopartirdi ne oldu neyin hesabında sın ey Bahçeli 34 12 Yanıtla
  • Fatih Oguz:
    akıl saglıgı 26 6 Yanıtla
  • Koray ERDOGAN:
    Satilmis ağa 21 8 Yanıtla
  • Okan:
    Ben bir bakış göremedim 3 24 Yanıtla
  • Tuna güler:
    Biz Ülkücüler sayende yetim kaldık Devlet bey, Emri hak vukuğu bulduğu zaman önce Allah sonra Başbuğ ile hesaplaşırsınız inşallah. 18 3 Yanıtla
  • Mehmet Yılmaz:
    Ne günlere kaldık anlamıyorum 18 3 Yanıtla
  • İbrahim ozturk:
    satılık mal her zaman satılıktır 14 2 Yanıtla
  • Muhittin Çavdarlı:
    Mhp iyice demlenmiş demek 14 1 Yanıtla
  • Çelikk:
    Helal olsun sizlere 5 2 Yanıtla
  • Sk 06:
    bahçeli demleniyor yatacak yerin yok saray soytarısı 0 0 Yanıtla
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