Mustafa Destici: 750 TL vermemek için limitlerini düşürenlerin kartlarını iptal edin - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Mustafa Destici: 750 TL vermemek için limitlerini düşürenlerin kartlarını iptal edin

Geniş Video İzle

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, AK Parti'nin geçen hafta Meclis'e sunduğu ve limiti 100 bin lirayı geçen kredi kartı sahiplerine yıllık 750 TL'lik kesinti öngören yasa teklifi hakkında bankalara dikkat çeken bir çağrıda bulundu. Destici ''Yılda 750 lira vermemek için, kredi kartlarının limitlerini 100.000 liradan 99.000 liraya düşürenlerin kartlarını iptal edin'' dedi.

14.10.2024 15:45
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AK Parti savunma sanayi projeleri için hizmet bedeli ve vergi olarak yıllık toplam hacmi 80 milyar liraya ulaşması beklenen torba yasa teklifini geçtiğimiz cuma günü Meclis'e sunmuştu.

KART BAŞINA 750 TL'LİK KESİNTİ

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda yarın görüşülmesi beklenen torba yasa teklifiyle, limiti 100 bin lirayı geçen kredi kartı sahiplerinden her bir kart başına 750 TL kesinti yapılacak.

"750 TL VERMEZSEN SONUN SURİYE VE FİLİSTİN GİBİ OLUR"

Torba yasa teklifi kamuoyunda tartışmalara neden olurken dün yaptığı açıklamada "100 bin TL kredi kartı limitin olup 750 TL vermezsen sonun Suriye ve Filistin gibi olur" ifadelerini kullanan Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici'den yeni bir çıkış daha geldi.

MUSTAFA DESTİCİ'DEN YENİ AÇIKLAMA VAR

Destici, X hesabından yaptığı paylaşımda bankalara çağrıda bulunarak; "Başta devlet bankalarımız olmak üzere tüm milli bankalara çağrımızdır: Ülkemize ve milletimize yönelik tehditlere karşı, kahraman Türk Ordumuzu daha güçlü hale getirmek gayesiyle Savunma Sanayi için oluşturulacak olan ek fona, ayda sadece (yaklaşık bir paket sigara ya da lüks kafelerde bir bardak çay parası olan) 62.5 lira, yılda 750 lira vermemek için, kredi kartlarının limitlerini 100.000 liradan 99.000 liraya düşüren, yüksek gelirlere sahip, "savunma sanayimizin gelişmesine direnç oluşturmaya çalışan", başta bir konserden milyonlar alan hayırsız sanatçılar ile dolarla maaş alan medya mensuplarının ve bunu yapan siyasetçilerin kredi kartlarını lütfen iptal ediniz" ifadelerini kullandı.

Mustafa Destici: 750 TL vermemek için limitlerini düşürenlerin kartlarını iptal edin

Büyük Birlik Partisi, Mustafa Destici, AK Parti, Politika, Ekonomi, Finans, Son Dakika

Son Dakika Politika Mustafa Destici: 750 TL vermemek için limitlerini düşürenlerin kartlarını iptal edin - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (24)

  • kadir kınay:
    Ya sen nasıl bir karaktersizsin 42 4 Yanıtla
  • mustafa sagdic:
    kendi cocugunu torpille ise koyan, haketmedigi halde ultra luks arabalara binen, devletten fazlasiyla maas alan hain deilde kredi karti limiti dusuren mi hain ? 34 1 Yanıtla
  • sehmus fatih:
    750 tl vermeyen hain mi? 31 2 Yanıtla
  • mustafa sagdic:
    bu adam hangi yuzle akil veriyor. kendi cevresini is guc sahibi yapmis. yedigi onunde yemedigi arkasinda. hic kendi mal varliklari konforu ile ilgili fikir vermiyor. hep millete konusuyor 28 1 Yanıtla
  • Fevzi Kocakulak:
    Siz 1500? verin bizde 750 verelim olur mu 21 0 Yanıtla
  • B BAYRAKTAR:
    Dedi oy oranı 0000,1 olan sözüm ona parti lideri. 17 0 Yanıtla
  • mustafa sagdic:
    Allah rizasi icin bunu konusturmayin. islami kullanarak para eziyor 12 1 Yanıtla
  • ayhan kından:
    Tmm 13 0 Yanıtla
  • Sade vatandaş:
    Bu devlet liyakatsiz karaktersiz yöneticilerle iyi ayakta duruyor valla. Allah sonumuzu hayretsin 11 1 Yanıtla
  • Coşkun Dinç:
    helal olsun 2 6 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

15:51 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ana dilini konuştukları için milyonlarca vatandaşımız ötekileştirildi Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ana dilini konuştukları için milyonlarca vatandaşımız ötekileştirildi
15:03 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan kaymakamlara ders gibi sözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kaymakamlara ders gibi sözler
13:55 Köfteci Yusuf’a giden vatandaş, gördüğü manzara karşısında şaşkınlığını gizleyemedi Köfteci Yusuf'a giden vatandaş, gördüğü manzara karşısında şaşkınlığını gizleyemedi
13:19 Yenidoğan Çetesi’nin tetikçisi itirafçı oldu: Savcıyı 100 bin dolara vuracakmış Yenidoğan Çetesi'nin tetikçisi itirafçı oldu: Savcıyı 100 bin dolara vuracakmış
11:55 Meyve suyu, çikolata, şeker 17 üründe cinsel güç artırıcı yasaklı ilaç bulundu Meyve suyu, çikolata, şeker! 17 üründe cinsel güç artırıcı yasaklı ilaç bulundu
08:54 Heyacan dorukta İşte İzlanda-Türkiye maçının muhtemel 11’leri Heyacan dorukta! İşte İzlanda-Türkiye maçının muhtemel 11'leri
08:51 10 yaşındaki çocuğun kullandığı elektrikli bisiklete dolmuş çarptı: 11 yaralı 10 yaşındaki çocuğun kullandığı elektrikli bisiklete dolmuş çarptı: 11 yaralı
08:25 Şampiyonlar ligi masasının tartışmalı ikilisi Dilan Polat ve Özlem Öz arasında neler oluyor Şampiyonlar ligi masasının tartışmalı ikilisi Dilan Polat ve Özlem Öz arasında neler oluyor
08:25 6 suç örgütü çökertildi, dosyaları bir hayli kabarık 6 suç örgütü çökertildi, dosyaları bir hayli kabarık
08:23 Türkiye’nin tekstil devi konkordato ilan etti Türkiye'nin tekstil devi konkordato ilan etti
08:00 Cumhurbaşkanlığı Kabinesi 2 hafta sonra yeniden toplanıyor Cumhurbaşkanlığı Kabinesi 2 hafta sonra yeniden toplanıyor
07:15 Domuz eti skandalıyla gündemde olan Köfteci Yusuf’un depolarını kapattığı ortaya çıktı Domuz eti skandalıyla gündemde olan Köfteci Yusuf'un depolarını kapattığı ortaya çıktı
01:16 Jandarma düğünü bastı, çocuk gelin koruma altına alındı Jandarma düğünü bastı, çocuk gelin koruma altına alındı
00:00 Damat dehşeti: Kayınvalidesini ve baldızını öldürdü, eşi ve kayınpederi yaralı Damat dehşeti: Kayınvalidesini ve baldızını öldürdü, eşi ve kayınpederi yaralı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.10.2024 16:31:00. #1.11#
SON DAKİKA: Mustafa Destici: 750 TL vermemek için limitlerini düşürenlerin kartlarını iptal edin - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.