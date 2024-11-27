Mustafa Destici'den Bahçeli'nin "DEM ve İmralı yüz yüze görüşsün" çağrısına tepki - Son Dakika
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Politika

Mustafa Destici'den Bahçeli'nin "DEM ve İmralı yüz yüze görüşsün" çağrısına tepki

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Cumhur İttifakı'nın küçük ortağı Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, MHP lideri Bahçeli'nin "DEM Parti ve İmralı yüz yüze görüşsün" çağrısına tepki gösterdi. Destici "Biz aynı yılanlarla aynı deliklerden bir kez daha ısırılmayalım, teröristle, terörle, amansız, kararlı bir şekilde mücadelemizi sürdürelim diyoruz" ifadelerini kullandı.

27.11.2024 14:05  Güncelleme: 14:22
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Partisinin genel merkezinde basın toplantısı düzenleyen Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin yaptığı ve "DEM Parti ve İmralı yüz yüze görüşsün" çağrısına tepki gösterdi.

"AYNI YILANLARA BİR KEZ DAHA ISIRILMAYALIM DİYORUZ"

Destici "Biz aynı yılanlara aynı deliklerden bir kez daha ısırılmayalım, teröristle, terörle, amansız, kararlı bir şekilde mücadelemizi sürdürelim diyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

"MÜCADELEYE ARALIKSIZ DEVAM EDİLMELİ"

Yurttaki dağlarda, ovalarda terörist kalmadığını ifade eden Destici, "Ne var bugün, terör örgütü, neyle mücadele ediyoruz karşımızda, belediyelerde var, Meclis'te var, basında var, başka noktalarda var. 'Terörle ve teröristle müzakere değil, mücadele' diyoruz ve mücadeleye de aralıksız devam edilmesi gerektiğini düşünüyoruz" diye konuştu.

NE OLMUŞTU?

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında 22 Ekim'deki yaptığı çağrıyı yineledi ve "DEM Parti ve İmralı yüz yüze görüşsün" dedi. Bahçeli'nin çağrısının ardından DEM Parti'nin eş genel başkanları teröristbaşı Abdullah Öcalan ile görüşmek için Adalet Bakanlığı'na yazılı başvuruda bulundu.

Bahçeli'nin gündem yaratan çağrısına bugün AK Parti grup toplantısında destek veren Cumhurbaşkanı Erdoğan ise şu ifadeleri kullandı; "Sayın Bahçeli ile her meselede uyum ve eş güdüm içinde hareket ediyoruz. Sayın Bahçeli gerçekten cesur ve ezberleri bozan bir teklif ortaya koymuştur. Biz de cumhurbaşkanı olarak bu meseleyi siyasi sosyal bölgesel sonuçlarıyla birlikte tüm yönleriyle titizlikle ve soğukkanlılıkla ele alıyoruz. Karşımızdaki tablo çok da umutlu olmamıza izin vermiyor. Geçmişte silahları gömeceksiniz dedim, silahları gömdüğünüz anda önünüz açılır. Silahları gömmezseniz bu devletin eli de sizin omuzunuzda olacaktır. Terörle mücadelemiz son teröristi ortadan kaldırıncaya kadar devam edecektir."

Mustafa Destici\'den Bahçeli\'nin "DEM ve İmralı yüz yüze görüşsün" çağrısına tepki

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Son Dakika Politika Mustafa Destici'den Bahçeli'nin 'DEM ve İmralı yüz yüze görüşsün' çağrısına tepki - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • Serhat Bağcı:
    Sen ne diyorsun Seni takan yok. 22 6 Yanıtla
  • deyvani10 :
    dedi ve gitti 100 küsür maaşı alip kocu kesip götürdü 18 2 Yanıtla
  • Ersin Ecder:
    seni sallayanmı var Destici boş yapma bari 14 1 Yanıtla
  • Behzat:
    Mustafa sen sus. 13 1 Yanıtla
  • Mehmet Akengin:
    Böyle boş tenekeler kendi çocuklarını Avrupada okutur milletin çocuklarını savaşa sürükler sonra milliyetçilik üzerinden saltanat kurar. 4 0 Yanıtla
  • AZİZ ERCAN ÇELİKLİ:
    Göstermelik bağırıyor, seçim olsa gene onlarla beraber. 2 0 Yanıtla
  • KURU FRU:
    Acaba biraz Mhp oyu devşirir miyim bu karambolde… al birini vur ötekine… 0 0 Yanıtla
  • Harun Çelik:
    Kızın kaç para maaş alıyor mısto hani şu torpille kul hakkına girerek meclise soktuğun kızın 0 0 Yanıtla
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