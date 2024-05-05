Mustafa Sarıgül: 2028 Cumhurbaşkanı adayımız Özgür Özel olur, dikkat edin geliyor - Son Dakika
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Politika

Mustafa Sarıgül: 2028 Cumhurbaşkanı adayımız Özgür Özel olur, dikkat edin geliyor

31 Mart seçimlerinde yüzde 37.77 ile birinci parti çıkan CHP'de cumhurbaşkanlığı adayı tartışmaları erken başladı. En kuvvetli adaylar İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve ABB Başkanı Mansur Yavaş olarak göze çarparken, CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül iddialı bir açıklamayla Genel Başkan Özgür Özel'i işaret etti. Sarıgül, "Bilgi, beceri, yetenekleriyle gençlik kollarını, ilçe başkanlığı, il başkanlığını çok iyi bilen genel başkanımıza dikkat edin, geliyor" dedi.

05.05.2024 14:42  Güncelleme: 14:57
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Yerel seçimlerden büyük bir zaferle ayrılan CHP'de 2028 yılı için çıkarılacak cumhurbaşkanı adayının kim olacağına yönelik tartışma biraz erken başladı.

İMAMOĞLU VE YAVAŞ EN KUVVETLİ ADAYLAR

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın en iddialı isimler olarak göze çarptığı listeye dikkat çeken bir isim daha dahil oldu.

SARIGÜL'E 2028 ADAYI SORULDU

CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül TV100 kanalına verdiği röportajda yöneltilen "CHP'nin 2028 cumhurbaşkanı adayı kim olur?" sorusuna iddialı bir yanıt verdi.

Mustafa Sarıgül: 2028 Cumhurbaşkanı adayımız Özgür Özel olur, dikkat edin geliyor

"YARIN SABAH NE OLACAĞI BELLİ OLMAZ"

Sarıgül, "Siyaset uzun vadeli bir şeydir. Yarın sabah ne olacağı belli olmaz. Ama şunu söyleyebilirim. Bilgi, beceri, yetenekleriyle daha önce CHP'de Grup Başkanvekilliği yapmış, siyasetin ta gençlik kollarını, ilçe başkanlığı, il başkanlığını çok iyi bilen Özgür Özel genel başkanımıza dikkat edin! Geliyor!" dedi.

"ERDOĞAN'IN YERİNDE OLSAM ÖZEL İLE YARIŞMAK İSTEMEM"

İmamoğlu ve Yavaş'ın yerine Özgür Özel'i işaret eden bir diğer CHP'li isim de Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır oldu. Sözcü TV'de İpek Özbey'in sorularını yanıtlayan Başarır, "Ben Erdoğan'ın yerinde olsam Özgür Özel ile yarışmak istemem" dedikten sonra "Diğer adaylardan (İmamoğlu ve Yavaş) daha mı zor?" sorusuna "Bana göre öyle" şeklinde yanıt verdi.

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Son Dakika Politika Mustafa Sarıgül: 2028 Cumhurbaşkanı adayımız Özgür Özel olur, dikkat edin geliyor - Son Dakika

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    Yorumlar (2)

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SON DAKİKA: Mustafa Sarıgül: 2028 Cumhurbaşkanı adayımız Özgür Özel olur, dikkat edin geliyor - Son Dakika
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