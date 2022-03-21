Mustafa Sarıgül "Acun'un yolunu ben açtım" dedi, gözler ünlü televizyoncuya çevrildi - Son Dakika
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Mustafa Sarıgül "Acun'un yolunu ben açtım" dedi, gözler ünlü televizyoncuya çevrildi

21.03.2022 11:54

Sosyal medya hesabından yayınladığı videolar ile adından söz ettiren Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, son olarak Acun Ilıcalı ile ilgili bomba bir iddia ortaya attı. Acun'u muhabirlik döneminden beri tanıdığını belirten Sarıgül, "Acun'un yolunu açtım" dedi. Sarıgül'ün bu açıklaması sonrası gözler Ilıcalı'ya çevrildi.

Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, dikkat çeken Tiktok paylaşımlarında devam ediyor. Mustafa Sarıgül bugün de paylaştığı videoda ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı'nın muhabirlik yaptığı dönem yaşadıkları bir anıyı anlattı.

"ASLAN ACUN'UM DEYİP YOLUNU AÇTIM"

Sarıgül, paylaşımında "Acun'u gerçekten muhabirliğinden beri tanırım. Bileklerinin hakkıyla Acun buraya söke söke gelmiştir. En son Acun'un muhabirliği zamanında Galatasaray - Arsenal maçı için Kopenhag'daydık. Ve biz buradan Ahmet Salım'la gitmişiz. Acun geldi, 'Mustafa abi' dedi bana. Ben de ona 'Aslan Acun'um' dedim ve Acun'un yolunu açtım." ifadelerini kullandı.

GÖZLER ACUN'A ÇEVRİLDİ

Bu sözler sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı'nın ise Mustafa Sarıgül'e nasıl bir yanıt vereceği merak konusu oldu.

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Son Dakika Politika Mustafa Sarıgül 'Acun'un yolunu ben açtım' dedi, gözler ünlü televizyoncuya çevrildi - Son Dakika


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