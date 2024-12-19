Mustafa Sarıgül\'den asgari ücret tepkisi

Politika

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın ev sahipliğinde üçüncü kez toplanan Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda işçi tarafını TÜRK-İŞ, işveren tarafını ise Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) temsil etti. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın başkanlık ettiği toplantıda, işveren heyetinin başkanlığını TİSK Genel Sekreteri Akansel Koç, işçi heyetinin başkanlığını ise TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar yaptı. Komisyonun 5 kişilik işçi heyetinde aşçı, kuaför, taşeron işçi ve basın mensubu yer aldı.

ÜÇÜNCÜ TOPLANTIDA DA RAKAM KONUŞULMADI

Komisyon'un ardından açıklamalarda bulunan TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar, "Komisyon toplantısında rakam olarak yine hiçbir şey gündeme gelmedi" dedi. Üçüncü toplantıda da rakam konuşulmaması kamuoyunda tepki çekti.

MUSTAFA SARIGÜL'DEN TEPKİ

CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül de asgari ücretle ilgili rakam konuşulmamasına sosyal medya hesabından tepki gösterdi. Sarıgül, Meclis'te paylaştığı videoda "Sayın Bakan, asgari ücret görüşmesini masa başında yapmayın. Lütfen çarşıda pazarda yapın da vatandaşın ne çektiğini görün." ifadelerini kullandı. Mustafa Sarıgül paylaşımına "Asgari ücret toplantısında rakam konuşmadıysanız ne konuştunuz? Son toplantıyı pazarlarda yapmanızı öneriyorum." notunu da düştü.

MEVCUT ASGARİ ÜCRET NET 17 BİN 2 TL

Asgari ücret, halen bir işçi için aylık brüt 20 bin 2 lira 50 kuruş, kesintiler düştüğünde net 17 bin 2 lira 12 kuruş olarak uygulanıyor. Asgari ücretin işverene toplam maliyeti, bir işçi için 23 bin 502 lira 94 kuruş. Bunun 20 bin 2 lira 50 kuruşunu brüt asgari ücret, 3 bin 100 lira 39 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 400 lira 5 kuruşunu işveren işsizlik sigorta fonu oluşturuyor.