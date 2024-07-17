Mustafa Sarıgül'den kaset iddiası sonrası yeni açıklama: Leşlerin heveslerini kursaklarında bırakacağım - Son Dakika
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Politika

Mustafa Sarıgül'den kaset iddiası sonrası yeni açıklama: Leşlerin heveslerini kursaklarında bırakacağım

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Bugün sosyal medyada dolaşıma sokulan bir cinsel ilişki videosundaki kişinin CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül olduğu iddiası kamuoyunda infiale neden olurken, tecrübeli siyasetçiden yeni açıklama geldi. Sarıgül yaptığı paylaşımda, ''Uzun yıllar birlikte çalıştığımız bir arkadaşımızın sanal görüntülere alet edilmesi beni son derece üzmüştür. Bu alçaklığı, bu şerefsizliği yapan, yaptıran ve bunu fırsat bilen leşlerin heveslerini kursaklarında bırakacağım.'' dedi.

17.07.2024 21:24
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Sosyal medyada dolaşıma sokulan cinsel ilişki videosu kısa sürede infial yarattı. Görüntülerdeki kişinin CHP'li vekil Mustafa Sarıgül olduğu iddiası ortalığı karıştırdı. Sarıgül'den iddialara ilişkin yeni bir açıklama geldi.

Sosyal medya platformu X üzerinden servis edilen bir cinsel ilişki videosundaki kişinin CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül olduğu iddiası kısa sürede gündem yarattı. Atılan tweetler sonrası "Mustafa Sarıgül" etiketi X platformunda "en çok konuşulanlar" arasına girerken, infial yaratan iddiaya Sarıgül'den yeni bir açıklama geldi.

"VİDEO MONTAJ"

Mustafa Sarıgül paylaşımında videonun "montaj olduğuna" dikkat çekerek, "Dün gece bu alçak video yayınlanınca bu konuda Türk Akreditasyon Kurumu tarafından resmen akredite edilmiş Ulusal Kriminal Büroya başvurdum. Kriminal laboratuvar yaptığı incelemede videonun montaj olduğuna dair rapor verdi." dedi.

Mustafa Sarıgül'den yeni açıklama: Leşlerin heveslerini kursaklarında bırakacağım

"LEŞLERİN HEVESLERİNİ KURSAKLARINDA BIRAKACAĞIM"

Sarıgül, paylaşımının devamında, "Konuyla ilgili olarak savcılığa başvurdum. Bu alçaklarla yargı önünde hesaplaşacağız. Uzun yıllar birlikte çalıştığımız bir arkadaşımızın sanal görüntülere alet edilmesi beni son derece üzmüştür. Siyasi hayatım boyunca çok alçaklık gördüm. Ama bu kadarını görmemiştim. Bunun da üstesinden geleceğim. Bu alçaklığı, bu şerefsizliği yapan, yaptıran ve bunu fırsat bilen leşlerin heveslerini kursaklarında bırakacağım." ifadelerini kullandı.

"YARGI ÖNÜNDE HESAPLAŞACAĞIZ"

Sarıgül gün içinde yaptığı daha önceki paylaşımında "Hakkımda yayımlanan video montaj, şantaj, tehdit içeriklidir. Türkiye'nin en önemli ve güvenilir kriminal bilirkişi uzmanlarından gerekli inceleme raporlarını kamuoyuyla paylaşacağız. Bize ve aileme bu çirkin iftiraları atıp tehdit eden alçaklarla yargı önünde hesaplaşacağız." dedi.

Mustafa Sarıgül'den yeni açıklama: Leşlerin heveslerini kursaklarında bırakacağım

"GERÇEKLER MUTLAKA GÜN YÜZÜNE ÇIKACAK"

CHP'li Sarıgül bu açıklamadan saatler sonra ise videolu bir mesaj paylaşıp "50 yıllık siyasi hayatımda çok zorluklarla, engellerle karşılaştım ama böylesine bir kahpelikle, böylesin aşağılık bir olayla karşılaşmadım. Gerçekler mutlaka gün yüzüne çıkacak. Şunu bilmenizi isterim ki vicdan bir gün zorbalığı ve haksızlığı yüzde yüz yenecek." ifadelerini kullandı.

Mustafa Sarıgül'ün avukatları da gün içinde yazılı açıklama yaptı. Avukatların açıklamaları şu şekilde:

"Müvekkilimiz Mustafa Sarıgül ile ilgili olduğu iddiasıyla sosyal medya ve internet sitelerinde yayınlandığı görülen videodaki görüntülerin müvekkilimiz Mustafa Sarıgül'e ait olmadığı, görüntüleri tetkik eden ulusal kriminal büro tarafından teyit edilerek rapor altına alınmış olup bu sabah itibarıyla gerekli adli makamlara sunulmuştur.

Mustafa Sarıgül'den yeni açıklama: Leşlerin heveslerini kursaklarında bırakacağım

"YAYIN YASAĞI KARARI VERİLMİŞTİR"

Söz konusu videonun yayınlanması ile ilgili olarak İstanbul 3. Sulh Ceza Mahkemesi'nin 2024/182447 E. sayılı dosyası ile yayın yasağı kararı vermiştir. Suça konu işbu videoyu, sosyal medya hesaplarında paylaşan, yayılmasına yardımcı olan tüm hesaplar kayıt altına alınarak, suça iştirak eden bu paylaşım sahipleri ile ilgili savcılık şikayetlerinin işleme konulduğunun altını çizeriz.

Sosyal medya hesaplarında etkileşim temin etme gayesiyle suça ortak olan tüm kişi ve kuruluşlar hakkında hiçbir ayrım gözetilmeksizin hukukun imkân tanıdığı adli ve cezai hesabın sorulacağını kamuoyunun bilgisine sunarız."

Mustafa Sarıgül\'den kaset iddiası sonrası yeni açıklama: Leşlerin heveslerini kursaklarında bırakacağım
Abdullah Aydemir
Abdullah Aydemir
Sondakika.com - Politika

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Son Dakika Politika Mustafa Sarıgül'den kaset iddiası sonrası yeni açıklama: Leşlerin heveslerini kursaklarında bırakacağım - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Sacha Boey: senden her şey beklenir 11 5 Yanıtla

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