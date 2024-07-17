Mustafa Sarıgül: Hakkımda yayımlanan video montaj, şantaj, tehdit içeriklidir - Son Dakika
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Politika

Mustafa Sarıgül: Hakkımda yayımlanan video montaj, şantaj, tehdit içeriklidir

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Sosyal medyada dolaşıma sokulan bir cinsel ilişki videosu kısa sürede infial yarattı. Videodaki kişinin CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül olduğu iddia edilirken tecrübeli siyasetçiden yanıt gecikmedi. Sarıgül "Hakkımda yayımlanan video montaj, şantaj, tehdit içeriklidir. Bize ve aileme bu çirkin iftiraları atıp tehdit eden alçaklarla yargı önünde hesaplaşacağız" dedi.

17.07.2024 08:12  Güncelleme: 08:29
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Sosyal medya platformu X üzerinden servis edilen bir cinsel ilişki videosundaki kişinin CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül olduğu iddiası kısa sürede gündem yarattı.

SARIGÜL'DEN YANIT GECİKMEDİ

Atılan tweet'ler sonrası "Mustafa Sarıgül" etiketi X platformunda TT olurken infial yaratan iddiaya Sarıgül'den yanıt gecikmedi.

"UZMAN RAPORLARINI KAMUOYUYLA PAYLAŞACAĞIZ"

Sarıgül yaptığı paylaşımda "Hakkımda yayımlanan video montaj, şantaj, tehdit içeriklidir. Türkiye'nin en önemli ve güvenilir kriminal bilirkişi uzmanlarından gerekli inceleme raporlarını kamuoyuyla paylaşacağız. Bize ve aileme bu çirkin iftiraları atıp tehdit eden alçaklarla yargı önünde hesaplaşacağız."

Mustafa Sarıgül: Hakkımda yayımlanan video montaj, şantaj, tehdit içeriklidir
Mustafa Sarıgül: Hakkımda yayımlanan video montaj, şantaj, tehdit içeriklidir

Mustafa Sarıgül, Milletvekili, Sosyal Medya, Erzincan, Yargı, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Mustafa Sarıgül: Hakkımda yayımlanan video montaj, şantaj, tehdit içeriklidir - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Ali null: sarıgül sen yanardönersin senden herşey beklenir 21 3 Yanıtla
  • caps lock: Videoyu izledim. Sarılgül ile alakası yok. Emekliye az zam olması ve kütür kütür gelen vergiler gündemini değiştirme çabası ama yemez. 8 10 Yanıtla
  • Serdal Akçay: Yaptığına şantaj derler, böyle aşka montaj derler..! :) 11 0 Yanıtla
  • Osman Koca: ortada bir montaj var doğru ama montajı yapan sarıgüle benzior:) 3 0 Yanıtla
  • Murat: tövbe tövbe bu gözler bunuda mı görecekti 2 0 Yanıtla

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