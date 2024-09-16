Mustafa Sarıgül isyan etti: Siz kimi kazıklıyorsunuz? - Son Dakika
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Politika

Mustafa Sarıgül isyan etti: Siz kimi kazıklıyorsunuz?

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Cumhuriyet Halk Partisi Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül GSM operatörlerine isyan etti. Operatörlerin tarife fiyatlarına tepki gösteren Sarıgül, X hesabından paylaştığı videoda, ''Siz kimi kazıklıyorsunuz'' dedi.

16.09.2024 23:56
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CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, GSM operatörleri arasındaki fiyat farkına isyan etti. Sarıgül paylaşımında "Kimse bizi kazıklayamaz. Elinizi cebimizden çekin" dedi.

"SİZ KİMİ KAZIKLIYORSUNUZ?"

Tepkisini sosyal medya hesabından yayınladığı bir video ile dile getiren Sarıgül, "Siz kimi kazıklıyorsunuz" diyerek isyan etti. Sarıgül videolu paylaşımında şu ifadeleri kullandı: Şu telefonlar elimde. A firması ayda 600 lira alıyor B firması 800 lira alıyor. Siz kimi kazıklıyorsunuz? Vatandaş bunları yutmaz. Vatandaş bunun hesabını sorar.

Mustafa Sarıgül isyan etti: Siz kimi kazıklıyorsunuz?

Cumhuriyet Halk Partisi, Mustafa Sarıgül, Milletvekili, Teknoloji, Erzincan, Politika, Gsm, Son Dakika

Son Dakika Politika Mustafa Sarıgül isyan etti: Siz kimi kazıklıyorsunuz? - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (26)

  • İbrahimm Bas:
    siz kime kazık cakiyoduz acaba Mustafa bey 127 34 Yanıtla
  • Yunus ilkhan:
    Midesiz çıkmış hala açıklama yapıyor 102 28 Yanıtla
  • Çelikk:
    Al sana Boş Haber Daha 84 34 Yanıtla
  • Yalnız Kurt:
    Mustafa duran topa iyi vurur 99 16 Yanıtla
  • Celil Başer:
    haberde boş sarıgülde boş 62 24 Yanıtla
  • Ersin Kalender:
    tebrikler valla 51 7 Yanıtla
  • Murat Sert:
    bu adam kendini ne saniyor.kaba dayi gibi davraniyor.tam boş biri. 42 14 Yanıtla
  • Gökçen Bilge Özdemir Karaoğlu:
    Doğru söylüyor hatlar olmuş 800 tl devir yapacaksın 800 tl. Kontorluye çevirmek 800 tl. Devir yapacağın kişinin ola ki gsm firmasına borcu olsun kontörlü hattı bile devredemiyorsun. Hattımı kullanma kontörlü bile olsa diyor. Hattın batsın 49 5 Yanıtla
  • Ali Akkaya:
    elindeki para bitti sanırsam :( kontör yüklüyecek pahalı diye video çekti :) 33 20 Yanıtla
  • Önder Akbayır:
    halkın hesap sorma gibi bir şansı varmı üç tane operatöre muhtaç işine geliyorsa 48 3 Yanıtla
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