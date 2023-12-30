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Mustafa Varank'tan çok konuşulacak Süper Kupa krizi yorumu: Bunun adı istismar! - Son Dakika
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Mustafa Varank'tan çok konuşulacak Süper Kupa krizi yorumu: Bunun adı istismar!

İptal edilen Süper Kupa maçıyla ilgili bir yorumda bulunan Eski Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Mekke'de izinsiz drone uçurmaya gidip 'Gazze'ye dua ettiğim için gözaltına alındım' yalanını atan hocayla; uluslararası kurallar uyarınca önceden sözleşme imzalanan bir futbol organizasyonundaki beceriksizliklerini toplumdaki Atatürk hassasiyetini manipüle ederek örtmeye çalışan kulüp yöneticisi, gazeteci ve siyasilerin birbirinden farkı yoktur. Bunun adı istismardır." dedi.

30.12.2023 - 16:21,  Güncelleme: 16:41
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Dün akşam Suudi Arabistan'da oynanması planlanan Süper Kupa mücadelesinde Galatasaray ile Fenerbahçe'ye Atatürk pankartı ve tişörtü için izin verilmedi. Bu gelişme üzerine iki takımda sahaya çıkmayı reddederken dev final ertelendi. Krizin yankıları sürerken Eski Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'tan konuyla ilgili çok konuşulacak bir paylaşım geldi. Varank, yaşananları istismar olarak özetledi.

"ATATÜRK HASSASİYETİNİ MANİPÜLE EDİYORLAR"

Sosyal medyadan paylaşım yapan Varank, " Mekke'de izinsiz drone uçurmaya gidip 'Gazze'ye dua ettiğim için gözaltına alındım' yalanını atan hocayla; uluslararası kurallar uyarınca önceden sözleşme imzalanan bir futbol organizasyonundaki beceriksizliklerini toplumdaki Atatürk hassasiyetini manipüle ederek örtmeye çalışan kulüp yöneticisi, gazeteci ve siyasilerin birbirinden farkı yoktur. Bunun adı istismardır." ifadelerini kullandı.

"HEVESLERİ KURSAKLARINDA KALACAK"

Varank sözlerini şöyle sürdürdü: "Milletimizin ortak değerlerine sahip çıkma konusunda sicili hiç de temiz olmayanların, bugün gösterdikleri sahte duyarlılıkla prim devşirme hevesleri yine kursaklarında kalacaktır. Çünkü milletimiz feraset sahibidir, istismar siyasetine asla itibar etmez!"

İşte o paylaşım:

Mustafa Varank'tan çok konuşulacak Süper Kupa krizi yorumu: Bunun adı istismar!
Mustafa Varank\'tan çok konuşulacak Süper Kupa krizi yorumu: Bunun adı istismar!
YORUMLAR

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