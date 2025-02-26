Mustafa Varank'tan İmamoğlu'nu küplere bindirecek "diploma" çıkışı - Son Dakika
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Politika

Mustafa Varank'tan İmamoğlu'nu küplere bindirecek "diploma" çıkışı

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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun diplomasıyla ilgili tartışmalara katılan AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank "Çalıntı sorularla üniversite sınavını kazanıp, diğer insanların hakkını yiyenler ne ise; Denkliği olmayan okuldan babasının parasını ve nüfuzunu kullanıp diğer insanların hakkını yiyerek Türkiye'deki bir üniversiteye transfer olan da odur" dedi.

26.02.2025 14:47  Güncelleme: 15:08
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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun üniversite diplomasının usulsüz olduğu iddialarına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında Başsavcılık bugün İstanbul Üniversitesine yazı göndermişti.

"DİPLOMANIN GERİ ALINMASI DAHİL TÜM TEDBİRLER ALINSIN"

Konuya ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada "Söz konusu belgenin geri alınması dahil tüm idari tedbirlerin alınması istenmiştir" ifadeleri yer aldı.

VARANK DA TARTIŞMALARA DAHİL OLDU

İmamoğlu'nun diplomasıyla ilgili tartışmalar gündemin birinci sırasına yerleşirken konuyla ilgili tartışmalara AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank da katıldı.

İmamoğlu'nu hedef alan Varank "Çalıntı sorularla üniversite sınavını kazanıp, diğer insanların hakkını yiyenler ne ise; Denkliği olmayan okuldan babasının parasını ve nüfuzunu kullanıp diğer insanların hakkını yiyerek Türkiye'deki bir üniversiteye transfer olan da odur" ifadelerini kullandı.

Mustafa Varank\'tan İmamoğlu\'nu küplere bindirecek "diploma" çıkışı

Ekrem İmamoğlu, Mustafa Varank, Politika, AK Parti, Türkiye, 3-sayfa, Gündem, Bursa, Son Dakika

Son Dakika Politika Mustafa Varank'tan İmamoğlu'nu küplere bindirecek 'diploma' çıkışı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (16)

  • Sk 06:
    varrak vurrak işler bunlar İmamoğlu geleceğin Cumhurbaşkanı 28 37 Yanıtla
  • Ender Kervancıoğlu:
    Artık mide bulandırıyorlar. En sonunda diyeceksinki lanet olsun tamam alın istanbulu, rahatca yolsuzluğa hırsızlığa kaldığınız yerden devam edin AKP enikleri. Ne çok içlerine oturmuş. 21 26 Yanıtla
  • Ahmed Mehmed:
    Sanki akp lileri tarif etmiş. Galaksi liderinin diplomasını soran yok 18 22 Yanıtla
  • Zekai Karaca:
    diplomasi olmayani ne yapicaz vurak 21 13 Yanıtla
  • Osman Ak:
    Baktınız önüne geçilmeyecek böyle iftiraları Belediye seçiminde de yaptınız ama ona size oldu Cumhurbaşkanımı da sizin gibiler yanıltıyor kaybettiriyor bir AKP ki olarak sizlerin bu davranışınız kınıyorum 6 9 Yanıtla
  • k K:
    burda yargilanacak biri varsa oda yatay gecis verdigi ilan uzerine imamoglunun kaydini yaptirdigi universitedir imam oglunun bir sucu yoktur. maymun IQ ruler. Haksizlim ve hukuksuzluk yapmak sureriyle bu ulkeni n en buyuk vatan hayinligi yapiyorsunuz. 7 7 Yanıtla
  • Selim Kayisi:
    Adil bir yargılama olsa, öpüp başıma koyardım yargı kararını ama mevcut düzende diploması geri alınırsa ben adalet yerini bulmuş diyemezdim. 4 3 Yanıtla
  • Kazım Özkan:
    bu vefakar milleti canından bezdirdiniz 5 0 Yanıtla
  • Ahmet PEHLİVAN:
    Demekkı soruların çalındıgını ı kar ederek bır yerlere gıdenler ney 4 0 Yanıtla
  • selim yozgatlı:
    konuyu özetlemiş 0 1 Yanıtla
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