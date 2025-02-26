İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun üniversite diplomasının usulsüz olduğu iddialarına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında Başsavcılık bugün İstanbul Üniversitesine yazı göndermişti.
Konuya ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada "Söz konusu belgenin geri alınması dahil tüm idari tedbirlerin alınması istenmiştir" ifadeleri yer aldı.
İmamoğlu'nun diplomasıyla ilgili tartışmalar gündemin birinci sırasına yerleşirken konuyla ilgili tartışmalara AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank da katıldı.
İmamoğlu'nu hedef alan Varank "Çalıntı sorularla üniversite sınavını kazanıp, diğer insanların hakkını yiyenler ne ise; Denkliği olmayan okuldan babasının parasını ve nüfuzunu kullanıp diğer insanların hakkını yiyerek Türkiye'deki bir üniversiteye transfer olan da odur" ifadelerini kullandı.
Son Dakika › Politika › Mustafa Varank'tan İmamoğlu'nu küplere bindirecek 'diploma' çıkışı - Son Dakika
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