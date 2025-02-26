Mustafa Varank\'tan İmamoğlu\'nu küplere bindirecek "diploma" çıkışı

Politika

Bakanlık tek tek ifşa etti, çocuklarınıza bu ürünleri sakın almayın

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun üniversite diplomasının usulsüz olduğu iddialarına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında Başsavcılık bugün İstanbul Üniversitesine yazı göndermişti.

"DİPLOMANIN GERİ ALINMASI DAHİL TÜM TEDBİRLER ALINSIN"

Konuya ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada "Söz konusu belgenin geri alınması dahil tüm idari tedbirlerin alınması istenmiştir" ifadeleri yer aldı.

VARANK DA TARTIŞMALARA DAHİL OLDU

İmamoğlu'nun diplomasıyla ilgili tartışmalar gündemin birinci sırasına yerleşirken konuyla ilgili tartışmalara AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank da katıldı.

İmamoğlu'nu hedef alan Varank "Çalıntı sorularla üniversite sınavını kazanıp, diğer insanların hakkını yiyenler ne ise; Denkliği olmayan okuldan babasının parasını ve nüfuzunu kullanıp diğer insanların hakkını yiyerek Türkiye'deki bir üniversiteye transfer olan da odur" ifadelerini kullandı.