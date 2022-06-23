'Müstehcen görüntülü görüşme' iddiası sonrası CHP'li İl Genel Meclis Üyesi partiden istifa etti - Son Dakika
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'Müstehcen görüntülü görüşme' iddiası sonrası CHP'li İl Genel Meclis Üyesi partiden istifa etti

23.06.2022 20:46

Zonguldak'ta CHP'li İl Genel Meclis Üyesi Burhanettin Çakır, bir kadınla görüntülü görüşmesine ait müstehcen görüntüleri üzerine hem İl Genel Meclisi Üyeliğinden hem de partisinden istifa etti. CHP Çaycuma İlçe Başkanı Şeref Köktürk, konuyla ilgili "Üzülerek görmekteyiz ki sanal ortamda komploya uğrayan ve kendisinden tehditle para istenen partili üzerinden birçok yanlış bilgi barındıran haberler yerel basında yer almaktadır." dedi.

CHP'li İl Genel Meclisi Üyesi Burhanettin Çakır'dan, bir kadınla görüntülü görüşmesine ait müstehcen görüntüleri üzerinden şantajla para talep edildi. Bunun üzerine Burhanettin Çakır, emniyet güçlerine giderek şikayetçi oldu. Kamuoyunda yaşanan tartışmaların ardından Burhanettin Çakır hem il genel meclisi üyeliğinden hem de partisinden istifa etti.

"SANAL ORTAMDA KOMPLOYA UĞRADI"

Yaşananların ardından CHP Çaycuma İlçe Başkanı Şeref Köktürk, Çakır'ın sanal ortamda komploya uğradığını söyledi. Çakır'ın hem il genel meclisi hem de parti üyeliğinden istifa ettiğini söyleyen Köktürk, "Üzülerek görmekteyiz ki sanal ortamda komploya uğrayan ve kendisinden tehditle para istenen partili üzerinden birçok yanlış bilgi barındıran haberler yerel basında yer almaktadır." dedi.

'Müstehcen görüntülü görüşme' iddiası CHP'yi karıştırdı
CHP Çaycuma İlçe Başkanı Şeref Köktürk

"DEĞİŞİK TUZAKLAR KURULUYOR"

Köktürk konuşmasını şöyle sürdürdü: "Yaşananlar her bireyin başına gelebilecek tarzda ve ders niteliğindedir. Benim genel olarak vatandaşlarıma da buradan seslenişim, sanal ortamda sosyal ağlardan tanımadıkları numaralardan gelen canlı görüntülü aramalara cevap vermemeleridir. Çünkü buralardan değişik tuzaklar kurulabilmektedir. Bu komploya uğrayan arkadaş elbette hatalıdır. Hatasının karşılığını ise İl Genel Meclisi ve parti üyeliğinden ayrılarak görmüştür. Bunun dışında söyleyecek sözümüz yoktur. Kendisinin şu anda CHP ile ilgili bağı bulunmamaktadır."

'Müstehcen görüntülü görüşme' iddiası CHP'yi karıştırdı
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Kaynak: İHA

Cumhuriyet Halk Partisi, Çaycuma, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika 'Müstehcen görüntülü görüşme' iddiası sonrası CHP'li İl Genel Meclis Üyesi partiden istifa etti - Son Dakika

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SON DAKİKA: 'Müstehcen görüntülü görüşme' iddiası sonrası CHP'li İl Genel Meclis Üyesi partiden istifa etti - Son Dakika
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