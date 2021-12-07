Üye Girişi
Myanmar'ın devrik lideri Suu Kyi'ye verilen hapis cezası 2 yıla indirildi - Son Dakika

Myanmar'ın devrik lideri Suu Kyi'ye verilen hapis cezası 2 yıla indirildi

07.12.2021 09:16
Myanmar'ın devrik lideri Suu Kyi'ye verilen hapis cezası 2 yıla indirildi

Myanmar'ın devrik lideri Aung San Suu Kyi'ye Covid-19 kısıtlamalarını ihlal etmek ve halkı kışkırtmak suçlarından verilen 4 yıllık hapis cezasının 2 yıla indirildiği bildirildi.

Myanmar'ın devrik lideri Aung San Suu Kyi'ye Covid-19 kısıtlamalarını ihlal etmek ve halkı kışkırtmak suçlarından verilen 4 yıllık hapis cezasının 2 yıla indirildiği bildirildi.

Myanmar'da geçtiğimiz 1 Şubat'ta yapılan askeri darbenin ardından cunta yönetimince görevden alınarak tutuklanan Demokrasi için Ulusal Birlik Partisi (NLD) lideri Aung San Suu Kyi'nin yargılandığı ve dün karar duruşması yapılan davada verilen cezada değişiklik yapıldı. Geçen yılki seçim sırasında bir kampanya etkinliği düzenleyerek korona virüs kısıtlamalarını ihlal etmek ve halkı kışkırtmak suçlarından hakkında 4 yıl hapis kararı verilen Suu Kyi'nin cezası 2 yıla indirildi. Myanmar devlet televizyonunun duyurduğu haberde, Devlet Yönetim Konseyi Başkanı Kıdemli General Min Aung Hlaing'in 4'er yıl ceza alan Suu Kyi ve Hükümet Başkanı Win Myint'in cezalarında 2 yıllık indirim uygulama kararı aldığı belirtildi. Ayrıca, ikilinin cezalarını hapiste çekmeyeceği ve şu an olduğu gibi ev hapsinde kalmayı sürdürecekleri ifade edildi.

Farklı suçlardan yargılanacak

Lisanssız telsizlere sahip olmak, sömürge döneminden kalma devlet sırları yasasını ihlal, görevini kullanarak haksız kazanç elde etmek, arazi ve bina kiralama yetkisini kötüye kullanmak, devlet fonlarını kullanarak helikopter kiralamak ve bu kapsamda yolsuzlukla mücadele yasasını ihlal etmek gibi farklı suçlamalardan ayrı olarak yargılanması beklenen Suu Kyi'nin tüm iddialardan suçlu bulunması halinde 100 yılı aşkın hapis cezası alabileceği belirtiliyor. - YANGON

Koronavirüs, Myanmar, Ubp, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Myanmar'ın devrik lideri Suu Kyi'ye verilen hapis cezası 2 yıla indirildi - Son Dakika


Son Dakika

Masterchef'te yenilik: Her gün bir isim eleme adayı olacak 09:09 Masterchef'te yenilik: Her gün bir isim eleme adayı olacak
İrem Derici, ödül törenine eski sevgilisi ile katıldı 08:53 İrem Derici, ödül törenine eski sevgilisi ile katıldı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Meclis'te yaptığı el hareketi tepkilere yol açtı 19:14 Kemal Kılıçdaroğlu'nun Meclis'te yaptığı el hareketi tepkilere yol açtı Son Dakika! Kılıçdaroğlu, Meclis'teki bütçe görüşmelerinde çok sert konuştu: Enflasyon yüzde 21 ise siyaseti bırakırım 18:12 Son Dakika! Kılıçdaroğlu, Meclis'teki bütçe görüşmelerinde çok sert konuştu: Enflasyon yüzde 21 ise siyaseti bırakırım Son dakika: Memur ve memur emeklilerinin maaşlarına yüzde 30 ila yüzde 35 arasında zam yapıldı 16:53 Son dakika: Memur ve memur emeklilerinin maaşlarına yüzde 30 ila yüzde 35 arasında zam yapıldı Melis Sezen'in taktığı kolyenin 34 milyon lira olduğu ortaya çıktı 16:14 Melis Sezen'in taktığı kolyenin 34 milyon lira olduğu ortaya çıktı Cinnet getiren baba, oğlunu öldürdü, eşi ve kızını ağır yaraladı 14:35 Cinnet getiren baba, oğlunu öldürdü, eşi ve kızını ağır yaraladı Türkiye sınırına sadece 5 km uzaklıkta! Onlarca ABD askeri silahlarıyla görüntülendi 13:50 Türkiye sınırına sadece 5 km uzaklıkta! Onlarca ABD askeri silahlarıyla görüntülendi

Son Dakika Haberleri
09:20 Pınar Deniz: Ceylin avukatım olsun isterdim
09:08 Masterchef'te yenilik: Her gün bir isim eleme adayı olacak
09:04 Son dakika! PKK'nın sözde Gap-Rıha eyalet sorumlusu Ferhat Tunç, Şanlıurfa'da öldürüldü
08:51 Cumhurbaşkanı, Bakanlara "asgari ücreti" sormuş! Peki ne yanıt almış?
08:42 Memurlar, işçiler, BAĞ-KUR'lular! İşte aybaşında alacağınız maaşlar!
08:37 Meteoroloji 12 il için yoğun kar yağışı uyarısında bulundu
08:35 Yılbaşı sepetlerine de zam: 2022'ye yüzde 38 zamlı gireceğiz!
08:27 Asgari Ücret Komisyonu bugün ikinci kez toplanıyor
08:22 Seçim Yasası Mart'ta Meclis'te: Baraj yüzde 7, ödünç milletvekiline son!
08:19 Gram altın, çeyrek altın ne kadar? 7 Aralık Salı altın fiyatları
Pınar Deniz: Ceylin avukatım olsun isterdim Pınar Deniz: Ceylin avukatım olsun isterdim         
09:20
Son dakika! PKK'nın sözde Gap-Rıha eyalet sorumlusu Ferhat Tunç, Şanlıurfa'da öldürüldü Son dakika! PKK'nın sözde Gap-Rıha eyalet sorumlusu Ferhat Tunç, Şanlıurfa'da öldürüldü         
09:05
Meteoroloji 12 il için yoğun kar yağışı uyarısında bulundu Meteoroloji 12 il için yoğun kar yağışı uyarısında bulundu         
08:37
Doktorlar, gördükleri diş karşısında acil toplantı kararı aldı Doktorlar, gördükleri diş karşısında acil toplantı kararı aldı         
18:15
Mesut Özil'in kolundaki saatin fiyatı, 3 futbolcunun yıllık kazancından daha fazla Mesut Özil'in kolundaki saatin fiyatı, 3 futbolcunun yıllık kazancından daha fazla         
17:54
Sıvı yağ fiyatı yükseldi, çekirdekçi ustanın işleri arttı! Sıvı yağ fiyatı yükseldi, çekirdekçi ustanın işleri arttı!         
16:17
AK Parti MKYK Üyesi Abdurrahman Kurt'tan Haberler.com'a özel açıklama: Güneydoğu'da oyları artan parti yok, bize de kızgınlık var AK Parti MKYK Üyesi Abdurrahman Kurt'tan Haberler.com'a özel açıklama: Güneydoğu'da oyları artan parti yok, bize de kızgınlık var         
16:08
Melis Sezen'den kendisini taklit eden Tansu Dayan'a yanıt: Kelebek etkisi Melis Sezen'den kendisini taklit eden Tansu Dayan'a yanıt: Kelebek etkisi         
14:23
Erdoğan, asgari ücret sorusunu yönelten muhabire sitem etti: Beni sıkıştırıyorsun Erdoğan, asgari ücret sorusunu yönelten muhabire sitem etti: Beni sıkıştırıyorsun         
12:24
Son Dakika: Erdoğan'dan "Asgari ücret 4 bin TL olacak mı?" sorusuna cevap: İşçimizi zora sokamayacağız Son Dakika: Erdoğan'dan "Asgari ücret 4 bin TL olacak mı?" sorusuna cevap: İşçimizi zora sokamayacağız         
12:17
İstanbullular bu habere dikkat! 30 gün boyunca trafiği kilitleyecek çalışma başladı İstanbullular bu habere dikkat! 30 gün boyunca trafiği kilitleyecek çalışma başladı         
12:11
Beşiktaş'tan şaşırtan transfer! Cenk Tosun'la anlaşma sağlandı Beşiktaş'tan şaşırtan transfer! Cenk Tosun'la anlaşma sağlandı         
12:10
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.12.2021 09:31:40. #1.11#
SON DAKİKA: Myanmar'ın devrik lideri Suu Kyi'ye verilen hapis cezası 2 yıla indirildi - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement