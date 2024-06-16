Namaz çıkışı Özel'i kızdıran sözler: Bayram sabahı ne konuştuğunu bil - Son Dakika
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Politika

Namaz çıkışı Özel'i kızdıran sözler: Bayram sabahı ne konuştuğunu bil

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Manisa'da kıldığı bayram namazının ardından cami önündeki vatandaşlarla bayramlaşan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bir vatandaşın "İsrail'e tepki gösteriyorsunuz ancak Hamas'ı da terör örgütü olarak değerlendiriyorsunuz" sözlerine sert çıktı. Özel, "Ben Filistin tanınsın, özgür olsun diye dünyadaki her tarafı geziyorum ve Cumhurbaşkanı bana teşekkür etti, 'Sen Filistin için mücadele ediyorsun' diye. O yüzden bayram sabahı ne konuştuğunu bil de konuş, tamam mı?" dedi.

16.06.2024 15:08  Güncelleme: 15:15
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Kurban Bayramı'nı memleketi Manisa'da karşılayan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Hatuniye Camisi'nde kıldığı bayram namazının ardından caminin önünde vatandaşlarla bayramlaştı.

"İNSANLIĞA KARŞI İŞLENEN SUÇLAR SON BULSUN"

Camiden ayrılırken basın mensuplarına açıklama yapan Özel, tüm İslam aleminin Kurban Bayramı'nı tebrik ederek, Filistin başta olmak üzere dünyanın pek çok bölgesinde insanlığa karşı işlenen suçların son bulmasını diledi.

"HAMAS'I TERÖR ÖRGÜTÜ DEĞERLENDİRİYORSUNUZ"

Özel, camiden ayrılırken bir vatandaşın " İsrail'e tepki gösteriyorsunuz ancak Hamas'ı da terör örgütü olarak değerlendiriyorsunuz" sözlerine sert çıktı.

Namaz çıkışı Özel'i kızdıran sözler: Bayram sabahı ne konuştuğunu bil

"CUMHURBAŞKANI BANA TEŞEKKÜR ETTİ"

Özel, şunları söyledi; "Beni bir dinle de bayram sabahı. Ben dünyadaki 119 ülkeye mektup yazdım. Ne dedim biliyor musun, 'Filistin'i tanıyın' dedim. İspanya, Filistin'i tanıdıysa benim mektubumla tanıdı. Bugün de biz gece uyurken üzerimize bomba atsalar ne olursa aynı şey. O da onu öldürüyorsa yanlış yapıyor, o da onu öldürüyorsa yanlış yapıyor.

Ben Filistin tanınsın, özgür olsun diye dünyadaki her tarafı geziyorum ve Cumhurbaşkanı bana teşekkür etti, 'Sen Filistin için mücadele ediyorsun' diye. O yüzden bayram sabahı ne konuştuğunu bil de konuş, tamam mı?"

Namaz çıkışı Özel\'i kızdıran sözler: Bayram sabahı ne konuştuğunu bil

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Son Dakika Politika Namaz çıkışı Özel'i kızdıran sözler: Bayram sabahı ne konuştuğunu bil - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (10)

  • ersen temel: hamas yüzünden binlerce Filistinli çocuk kadın öldü 41 28 Yanıtla
    Efendi Sevda: Hamas olmasa şimdiye çoktan Filistin Gazze İsrail olurdu 19 9
  • Mustafa yavuzdeger: Nereyi gezmiş filistin için:) 24 32 Yanıtla
    Deniz Gürbüz: a haberi kapatıp Başka kanal izlesen.. 20 7 Harun Çelik: Gezmek zorundamı ? 13 6
  • Çağatay Kurt: İspanya bu dedi diyemi tanımış Filistin’i hahahaha :))) 7 11 Yanıtla
    Rıdvan Gökdemir: Neden vesile olmuş olamaz mı 1 1
  • OZKANLI Mikail: Umurumuzda bile değil Filistin bizim için önemli olan kendi ülkemizdir yani Türkiyemiz biz bize yeteriz 3 11 Yanıtla
  • MUHAMMED EBZAL: Babama derim tamam mı bana karışma!!!! Ağlıcak şimdi. 1 1 Yanıtla
  • Ankara null: parali asker bunlarr aksamda tvde olanlar var 1 0 Yanıtla

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