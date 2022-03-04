NATO Dışişleri Bakanları, Ukrayna gündemiyle toplandı - Son Dakika
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NATO Dışişleri Bakanları, Ukrayna gündemiyle toplandı

04.03.2022 13:16
NATO Dışişleri Bakanları, Ukrayna gündemiyle toplandı

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Olağanüstü NATO Dışişleri Bakanları toplantısında gerçekleştirdiği açılış konuşmasında, "Rusya ile çatışma istemiyoruz.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Olağanüstü NATO Dışişleri Bakanları toplantısında gerçekleştirdiği açılış konuşmasında, "Rusya ile çatışma istemiyoruz. Ancak, Washington Anlaşması'nın 5. Maddesine kuvvetli bir şekilde bağlıyız. NATO, topraklarının her bir karışını koruyup savunacaktır" dedi.

NATO Dışişleri Bakanları olağanüstü gündemle toplanıyor. Belçika'nın başkenti Brüksel'deki NATO Karargahı'nda gerçekleştirilen toplantıya Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da katılıyor. Çavuşoğlu, toplantı salonunda mevkidaşları ile ayaküstü sohbet ederken toplantıda, Rusya'nın Ukrayna saldırıları ele alınacak. Toplantının açılış konuşmasını gerçekleştiren NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, "Rusya'nın, Avrupa kıtasındaki güvenliğe zarar verdiğini ifade ederek, "Avrupa'da, İkinci Dünya Savaşı'ndan beri görülmeyen bir savaşa girişti. Avrupa'nın saldırganlığı Avrupa'nın güvenliği için güç kullanımı yoluyla temel ilkelerin tartışıldığı yeni normal oluşturdu. Her tarafa yayılan çatışma tehdidi gerçek. Ukrayna halkı ve demokratik olarak seçilmiş hükümetin yanındayız" ifadelerini kullandı.

"Rusya ile çatışma istemiyoruz"

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e seslenen Stoltenberg, "Putin'e savaşı sonlandırma, tüm askeri güçleri Ukrayna'dan çıkarma çağrısı yapıyoruz. Diplomatik çabalara iyi niyetinizle katılın. NATO bir savunma ittifakıdır. Rusya ile çatışma istemiyoruz. Ancak, Washington Anlaşması'nın 5. Maddesine kuvvetli bir şekilde bağlıyız. NATO, topraklarının her bir karışını koruyup savunacaktır" dedi. - BRÜKSEL

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Jens Stoltenberg, Çatışma, Ukrayna, Rusya, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

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