NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, "Bugün NATO liderleri Çin'e Rusya'ya destek olmaması konusunda çağrıda bulundu. - Son Dakika
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NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, "Bugün NATO liderleri Çin'e Rusya'ya destek olmaması konusunda çağrıda bulundu.

24.03.2022 16:25
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, "Bugün NATO liderleri Çin'e Rusya'ya destek olmaması konusunda çağrıda bulundu.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, "Bugün NATO liderleri Çin'e Rusya'ya destek olmaması konusunda çağrıda bulundu.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, "Bugün NATO liderleri Çin'e Rusya'ya destek olmaması konusunda çağrıda bulundu. Çin Rusya'ya ekonomik ya da askeri destekte bulunmamalı. Pekin, barışçıl çözüm için diplomatik nüfuzunu kullanmalı. Belarus'u bir suç ortağı olarak işgale destek vermeyi bırakmaya çağırıyoruz. NATO liderleri savunma yatırımlarını arttırmakta anlaştı" dedi. - BRÜKSEL

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Çin Halk Cumhuriyeti, Jens Stoltenberg, Rusya, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, 'Bugün NATO liderleri Çin'e Rusya'ya destek olmaması konusunda çağrıda bulundu. - Son Dakika


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SON DAKİKA: NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, "Bugün NATO liderleri Çin'e Rusya'ya destek olmaması konusunda çağrıda bulundu. - Son Dakika
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