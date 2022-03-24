NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg düzenlediği basın toplantısında, "Kimyasal silahların herhangi bir şekilde kullanımı çatışmanın doğasını... - Son Dakika
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NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg düzenlediği basın toplantısında, "Kimyasal silahların herhangi bir şekilde kullanımı çatışmanın doğasını...

24.03.2022 16:32
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg düzenlediği basın toplantısında, "Kimyasal silahların herhangi bir şekilde kullanımı çatışmanın doğasını...

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg düzenlediği basın toplantısında, "Kimyasal silahların herhangi bir şekilde kullanımı çatışmanın doğasını tamamen değiştirir. Bunun geniş çaplı sonuçları olacaktır.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg düzenlediği basın toplantısında, "Kimyasal silahların herhangi bir şekilde kullanımı çatışmanın doğasını tamamen değiştirir. Bunun geniş çaplı sonuçları olacaktır. Bu hem Ukrayna halkını etkileyecek hem de bölgedeki NATO ülkelerini tehdit edecek duruma yol açacaktır. Kimyasalların çevreye yayılması tehlikesi ortaya çıkacaktır. Rusya'nın geçmişte Suriye'de kimyasal silahlar kullanılmasına destek olduğunu da biliyoruz" dedi. - BRÜKSEL

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Jens Stoltenberg, Kimyasal, Ukrayna, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg düzenlediği basın toplantısında, 'Kimyasal silahların herhangi bir şekilde kullanımı çatışmanın doğasını... - Son Dakika


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