NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg düzenlediği basın toplantısında, "Kimyasal silahların herhangi bir şekilde kullanımı çatışmanın doğasını... - Son Dakika

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg düzenlediği basın toplantısında, "Kimyasal silahların herhangi bir şekilde kullanımı çatışmanın doğasını tamamen değiştirir. Bunun geniş çaplı sonuçları olacaktır. Bu hem Ukrayna halkını etkileyecek hem de bölgedeki NATO ülkelerini tehdit edecek duruma yol açacaktır. Kimyasalların çevreye yayılması tehlikesi ortaya çıkacaktır. Rusya'nın geçmişte Suriye'de kimyasal silahlar kullanılmasına destek olduğunu da biliyoruz" dedi. - BRÜKSEL