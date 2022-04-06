NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: "Putin'in Ukrayna'nın tamamını kontrol etme arzusunu değiştirdiğine dair hiçbir belirti görmedik" - Son Dakika
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NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: "Putin'in Ukrayna'nın tamamını kontrol etme arzusunu değiştirdiğine dair hiçbir belirti görmedik"

06.04.2022 17:18
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: "Putin'in Ukrayna'nın tamamını kontrol etme arzusunu değiştirdiğine dair hiçbir belirti görmedik"

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı öncesinde Belçika'nın başkenti Brüksel'de yaptığı açıklamada, "Putin'in Ukrayna'nın tamamını kontrol etme arzusunu değiştirdiğine dair hiçbir belirti görmedik" dedi.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı öncesinde Belçika'nın başkenti Brüksel'de yaptığı açıklamada, "Putin'in Ukrayna'nın tamamını kontrol etme arzusunu değiştirdiğine dair hiçbir belirti görmedik" dedi.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Belçika'nın başkenti Brüksel'de 6-7 Nisan tarihlerinden düzenlenen NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı öncesinde açıklama yaptı. Müttefiklerin Ukrayna'ya daha fazla silah yardımında bulunmasını beklediğini belirten Stoltenberg, "Ukrayna'nın acilen askeri desteğe ihtiyacı var. Müttefikler halihazırda tanksavar ve hava savunma sistemleri, hafif ve daha ağır gelişmiş silah sistemleri temin ediyor. Bu desteklerin etkisini her gün görüyoruz. Sadece Rus silahlarının yok edilen resimlerini görebiliriz. Bunlar, NATO müttefikleri tarafından teslim edilen silahlarla yapılan şeyler. Müttefiklerin Ukrayna'ya çeşitli silah sistemleriyle daha fazla destek vermelerini bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

"Rusya güçlerini kuzeyden doğuya doğru çekiyor"

Rus ordusunun Ukrayna'nın doğusuna doğru ilerlediğini belirten Stoltenberg, "Rusya'nın güçlerini kuzeyden doğuya doğru çektiğini görüyoruz. Bizim beklentimiz büyük saldırıların devam etmesi yönünde. Putin'in amacı Donbass'ta kontrolü ele geçirmek ve Rusya ile arada köprü oluşturabilmek" diye konuştu. Stoltenberg ayrıca, "Başkan Putin'in Ukrayna'nın tamamını kontrol etme arzusunu değiştirdiğine dair hiçbir belirti görmedik. Uzun vadeli hazırlıklı olmamız gerekiyor. Ukrayna'yı desteklememiz, Rusya'ya karşı yaptırımlarımızı sürdürmemiz ve savunmamızı güçlendirmemiz gerekiyor" açıklamasında bulundu.

"Savaşın yıllarca sürebileceğini anlamalıyız"

Ukrayna'daki savaşın yıllarca sürebileceğini kaydeden Stoltenberg, "Bu savaş artık sona ermeli. Başkan Putin birliklerini ve güçlerini toplayarak, Ukrayna'ya saldırmayı bırakıp siyasi bir çözüm bulmak için masaya oturmalı. Ancak aynı zamanda gerçekçi olmalı ve bu savaşın uzun aylarca hatta yıllarca sürebileceğini anlamalıyız. Bu yüzden uzun vadeli hazırlıklı olmamız gerekiyor" dedi. - BRÜKSEL

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Jens Stoltenberg, Belçika, Brüksel, Ukrayna, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: 'Putin'in Ukrayna'nın tamamını kontrol etme arzusunu değiştirdiğine dair hiçbir belirti görmedik' - Son Dakika


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