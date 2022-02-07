NATO: "İttifakın doğu kısmındaki duruşumuz ve varlığımızda daha uzun vadeli ayarlamalar yapmayı düşünüyoruz" - Son Dakika

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, "İttifakın doğu kısmındaki duruşumuz ve varlığımızda daha uzun vadeli ayarlamalar yapmayı düşünüyoruz" dedi.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Polonya Devlet Başkanı Andrzej Duda ile Belçika'nın başkenti Brüksel'deki NATO karargahındaki görüşmelerinin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. NATO'nun savunmasını güçlendirmek için Doğu Avrupa'da daha uzun vadeli bir askeri duruş düşündüğünü ifade eden Stoltenberg, "İttifakın doğu kısmındaki duruşumuz ve varlığımızda daha uzun vadeli ayarlamalar yapmayı düşünüyoruz. Bu konuda nihai bir karar verilmedi ama şu anda NATO içinde devam eden bir süreç var" dedi.

Rusya'nın NATO'nun üyeliğini sınırlama talebini destekleyen Çin hakkında yorum yapan Stoltenberg, bu sınırlamayı "egemen ulusların kendi seçimlerini yapma hakkını reddetme girişimi" olarak eleştirdi. Stoltenberg, Rusya'yı NATO ile görüşme teklifini kabul etmeye çağırırken, Rusya'nın Ukrayna sınırına konuşlandırdığı 100 binden fazla asker hakkında "Bu konuşlandırmalar haklı ve şeffaf değil" dedi.

"NATO durumu savunmak ve izlemek için orada"

Krizin yaşandığı bölgede NATO'nun varlığının artırıldığını belirten Stoltenberg, "Karada, denizde ve havada varlığımızı artırdık ve güçlendirdik. Danimarka, İspanya, Birleşik Krallık ve diğer ülkeler gözetim kapasitelerini sağladı. Müttefikler binlerce birlik görevlendirdi ve ihtiyaç duyulduğunda NATO onları konuşlandırabilir. NATO durumu savunmak ve izlemek için orada" dedi.

"NATO'nun doğu kanadını güçlendirmemiz gerektiğine dair hiçbir şüphem yok"

Polonya Devlet Başkanı Duda ise yaptığı konuşmada, NATO'nun doğu kanadının daha fazla askerle takviye edilmesi gerektiğini söyleyerek, tüm ittifakın askeri varlığını artırmada ABD'yi takip edeceğini umduğunu kaydetti. Duda, "NATO'nun doğu kanadını güçlendirmemiz gerektiğine dair hiçbir şüphem yok. NATO'nun varlığı kuzeyden güneye tüm doğu sınırında güçlendirilmelidir. Bu güçler mümkün olduğunca çok uluslu olmalıdır. Umarım müttefikler birliklerini göndermeye hazır olurlar" ifadelerini kullandı.

Duda, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Von der Leyen ile Rusya'ya karşı yaptırımlar hakkında görüştüğünü ancak henüz yaptırımların onaylanmadığını ekledi. - BRÜKSEL