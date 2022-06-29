NATO Liderler zirvesinde kritik temas! Erdoğan-Biden görüşmesi başladı, işte ilk açıklamalar - Son Dakika
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NATO Liderler zirvesinde kritik temas! Erdoğan-Biden görüşmesi başladı, işte ilk açıklamalar

29.06.2022 19:20
NATO Liderler zirvesinde kritik temas! Erdoğan-Biden görüşmesi başladı, işte ilk açıklamalar

İspanya'nın başkenti Madrid'teki NATO Liderler Zirvesi dahilinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Joe Biden arasındaki görüşme başladı. Görüşme öncesi iki liderde açıklamada bulundu. Biden, İsveç ve Finlandiya'nın üyelikleri için Türkiye'ye teşekkür ederken, Erdoğan ise NATO Zirvesi'nde atılacak adımların Rusya-Ukrayna sürecine de katkı vereceğini dile getirdi.

İspanya'nın başkenti Madrid'de düzenlenen NATO Liderler Zirvesi başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Bidenzirve kapsamında bir araya geldi. Toplantı öncesi kameraların karşısına geçen liderler önemli mesajlar verdi.

BIDEN'DAN TÜRKİYE'YE TEŞEKKÜR

Biden başbaşa görüşme öncesi, "Özellikle Finlandiya ve İsveç'in üyelikleriyle ilgili teşekkür etmek istiyorum. Sizinle burada olmak gerçekten çok güzel." dedi.

"UKRAYNA SAVAŞINDA DENGE POLİTİKASI YÜRÜTÜYORUZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan ise "Bu zirvede yarın da devam edecek çalışmalarımızla inanıyorum ki ülkelerimizle dolu dolu huzurla döneceğiz. NATO'nun güçlenmesine yönelik atılacak adımlar, özellikle Rusya-Ukrayna olayı, akaryakıtla ilgili gelişmeler ve bir an önce de hububat konusunda açılan koridor üzerinden imkan sağlayalım. Ben de özellikle uzun bir aradan sonra sizlerle bir araya gelmekten duyduğum memnuniyeti ifade etmek istiyorum. Özellikle bu NATO Zirvesi, gündemi itibariyle güçlü bir zirve oldu. NATO'nun güçlenmesine yönelik atılacak atımlar da Rusya-Ukrayna sürecine de katkı verecektir. Ukrayna savaşında denge politikası yürütme gayretindeyiz. Diplomasiyle Ukrayna tahılını ülkeden çıkarmayı umuyoruz" ifadelerini kullandı.

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ABD Başkanı Joe Biden'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür ABD Başkanı Joe Biden'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür Erdoğan ile Biden arasında kritik görüşme! Türkiye saatiyle 18.45'te olacak Erdoğan ile Biden arasında kritik görüşme! Türkiye saatiyle 18.45'te olacak

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