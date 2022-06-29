NATO Liderler zirvesinde kritik temas! Erdoğan-Biden görüşmesi başladı, işte ilk açıklamalar

İspanya'nın başkenti Madrid'de düzenlenen NATO Liderler Zirvesi başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Bidenzirve kapsamında bir araya geldi. Toplantı öncesi kameraların karşısına geçen liderler önemli mesajlar verdi.

BIDEN'DAN TÜRKİYE'YE TEŞEKKÜR

Biden başbaşa görüşme öncesi, "Özellikle Finlandiya ve İsveç'in üyelikleriyle ilgili teşekkür etmek istiyorum. Sizinle burada olmak gerçekten çok güzel." dedi.

"UKRAYNA SAVAŞINDA DENGE POLİTİKASI YÜRÜTÜYORUZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan ise "Bu zirvede yarın da devam edecek çalışmalarımızla inanıyorum ki ülkelerimizle dolu dolu huzurla döneceğiz. NATO'nun güçlenmesine yönelik atılacak adımlar, özellikle Rusya-Ukrayna olayı, akaryakıtla ilgili gelişmeler ve bir an önce de hububat konusunda açılan koridor üzerinden imkan sağlayalım. Ben de özellikle uzun bir aradan sonra sizlerle bir araya gelmekten duyduğum memnuniyeti ifade etmek istiyorum. Özellikle bu NATO Zirvesi, gündemi itibariyle güçlü bir zirve oldu. NATO'nun güçlenmesine yönelik atılacak atımlar da Rusya-Ukrayna sürecine de katkı verecektir. Ukrayna savaşında denge politikası yürütme gayretindeyiz. Diplomasiyle Ukrayna tahılını ülkeden çıkarmayı umuyoruz" ifadelerini kullandı.