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Nebi Hatipoğlu'nun AK Parti'ye geçmesiyle her şey değişti! İşte TBMM'deki yeni sandalye dağılımı - Son Dakika

Nebi Hatipoğlu'nun AK Parti'ye geçmesiyle her şey değişti! İşte TBMM'deki yeni sandalye dağılımı

Son Güncelleme: 08.11.2023 07:55

İYİ Parti'den geçen hafta istifa eden Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu'nun AK Parti'ye geçmesi, TBMM'deki sandalye dağılımını değiştirdi. Hatipoğlu'nun rozetini Cumhurbaşkanı Erdoğan takarken bu gelişmeyle İYİ Parti'nin vekil sayısı 43'e düştü, AK Parti'nin ise milletvekili sayısı 264'e yükseldi.

Geçen hafta İYİ Parti'den istifa eden Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu'nun AK Parti'ye katılmasıyla TBMM'de sandalye dağılımı değişti. Buna göre İYİ Parti'nin Meclis'teki milletvekili sayısı 43'e gerilerken, AK Parti'nin Meclis'teki milletvekili sayısı 264 oldu.

ROZETİNİ ERDOĞAN TAKTI

Geçtiğimiz hafta partisiyle derin görüş ayrılıkları yaşadığını söyleyerek İYİ Parti'den istifa eden Eskişehir Milletvekili İdris Nebi Hatipoğlu, AK Parti'ye katıldı. Hatipoğlu kulislerde konuşulduğu gibi dün AK Parti'ye katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, MKYK öncesi partisine katılan Eskişehir Milletvekili İdris Nebi Hatipoğlu'na rozet taktı.

İYİ PARTİ'NİN VEKİL SAYISI 43'E DÜŞTÜ

Hatipoğlu'nun AK Parti'ye katılmasıyla TBMM'deki sandalye dağılımı da değişti. İYİ Parti'nin Meclis'teki milletvekili sayısı 43'e gerilerken, AK Parti'nin vekil sayısı 264 oldu.

TBMM'deki sandalye dağılımı şu şekilde:

AK Parti: 264

CHP: 130

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi: 57

Milliyetçi Hareket Partisi: 50

İYİ Parti: 43

Saadet Partisi: 20

Demokrasi ve Atılım Partisi: 15

Yeniden Refah Partisi: 5

Türkiye İşçi Partisi: 4

Hür Dava Partisi: 4

Demokrat Parti: 3

Emek Partisi: 2

Demokratik Bölgeler Partisi: 1

Demokratik Sol Parti: 1

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Son Dakika Politika Nebi Hatipoğlu'nun AK Parti'ye geçmesiyle her şey değişti! İşte TBMM'deki yeni sandalye dağılımı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Nebi Hatipoğlu'nun AK Parti'ye geçmesiyle her şey değişti! İşte TBMM'deki yeni sandalye dağılımı - Son Dakika
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