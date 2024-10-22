Nereden nereye! Bir dönem "Öcalan'ı asalım" deyip ip atan Bahçeli, bugün "Gelsin Meclis'te konuşsun" diyor - Son Dakika
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Politika

Nereden nereye! Bir dönem "Öcalan'ı asalım" deyip ip atan Bahçeli, bugün "Gelsin Meclis'te konuşsun" diyor

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MHP lideri Devlet Bahçeli'nin teröristbaşı Abdullah Öcalan'la ilgili çıkışı gündeme bomba gibi düştü. Büyük tartışma yaratan bu çağrı sonrası Bahçeli'nin yıllar önce Öcalan'ın asılmasını isteyip ip fırlattığı görüntü yeniden gündem oldu.

22.10.2024 17:31  Güncelleme: 17:48
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin teröristbaşı Abdullah Öcalan'la ilgili "Şayet teröristbaşının tecridi kaldırılırsa, gelsin TBMM DEM Parti Grup Toplantısı'nda konuşsun. Terörün tamamen bittiğini ve örgütün lağvedildiğini haykırsın" şeklindeki sözleri büyük yankı uyandırdı.

BİR DÖNEM İP FIRLATIYORDU

Bir anda Türkiye gündeminin ilk sırasına oturan bu çağrı sonrası Bahçeli'nin yıllar önce seçim meydanında Abdullah Öcalan'ın asılması için çağrıda bulunup ip fırlattığı görüntü yeniden gündem oldu.

Nereden nereye! Bir dönem "Öcalan\'ı asalım" deyip ip atan Bahçeli, bugün "Gelsin Meclis\'te konuşsun" diyor

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Son Dakika Politika Nereden nereye! Bir dönem 'Öcalan'ı asalım' deyip ip atan Bahçeli, bugün 'Gelsin Meclis'te konuşsun' diyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (39)

  • Ayhan Karakuş:
    Sayın bahçeli en iyisini düşünüyordur ülkemiz için milletimiz için 37 170 Yanıtla
  • Emre Bey:
    O kadar şehit kanı var yazık 116 8 Yanıtla
  • sudem meliss:
    Devlet Bahçeli Ne Konuştuğunu Bilmiyor Bunuda Kaybettik. Ayıp İnsanda Biraz Gurur Olmalı 107 8 Yanıtla
  • Refik Durmua:
    milletti düşündüğü için ne gerekiyorsa onu yapmıştı kör zihniyetler anlamaz bunu 18 85 Yanıtla
  • Emrah Aytekin:
    Yine soruyorum: “Yok mu Babayiğit bir Cumhuriyet Savcısı?” 81 10 Yanıtla
  • Armağan atış:
    Terör bitsin diye uğraşıyorlar savaş kapıda gün birlik zamanı bunun nesini anlamıyorsunuz 12 71 Yanıtla
  • Alper Kocyigit:
    Binlerce dansöz var!!! 76 6 Yanıtla
  • serkan keskin:
    alzheimer 69 6 Yanıtla
  • Alpi:
    o şehit annelerinin gözyaşı ah ulan ah var ya!!! 68 5 Yanıtla
  • Resul Alsan:
    Bunadıysan çekil be kardeşim yazıklar olsun 66 4 Yanıtla
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