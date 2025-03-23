Nevruz kutlamasında Özgür Özel'in mesajı yuhalandı - Son Dakika
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Politika

Nevruz kutlamasında Özgür Özel'in mesajı yuhalandı

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DEM Parti'nin İstanbul Yenikapı'da düzenlediği programda, CHP lideri Özgür Özel'in gönderdiği mesaj protesto edildi. Sahnedeki kadın sunucu duruma müdahale ederek "Hayır kardeşlerim" diyerek kalabalığı sakinleştirmeye çalıştı.

23.03.2025 17:09
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DEM Parti'nin İstanbul Yenikapı'da düzenlediği etkinlikte, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in gönderdiği mesaj beklenmedik bir tepkiyle karşılandı. Alandaki kalabalık, Özel'in mesajının okunması sırasında yuhalamaya başladı.

SUNUCU SAKİNLEŞTİRMEYE ÇALIŞTI

Tepkilerin yükselmesi üzerine sahnedeki kadın sunucu duruma müdahale ederek "Hayır kardeşlerim" sözleriyle kalabalığı sakinleştirmeye çalıştı. Etkinlik sırasında yaşanan bu anlar sosyal medyada da büyük yankı uyandırdı.

Nevruz kutlamasında Özgür Özel\'in mesajı yuhalandı

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Son Dakika Politika Nevruz kutlamasında Özgür Özel'in mesajı yuhalandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (35)

  • Bayram ÖZSOY:
    Ne kurt devletine nede bop esbaskanına ATATURKCU genclik gecit vermeyecek. 339 512 Yanıtla
    Süper bag:
    onlar kim loo Atatürk Atatürk diye diye ülkeyi yediniz bitirdiniz 38 14
    Ekber SATIR:
    Bayram vallahi kralsın adamsın....mevzu bahis vatansa gerisi teferruattır. 20 12
    1Belinay:
    sırrı sakık ne demisti ozaman sesiniz çıkmıyordu 25 3
    Murat Çevre:
    EMİNİM ATATURKUN KİM OLDUGUNU DAHİ BİLMİYORSUMDUR BİLSEN ZATEN HIRSIZLIĞI DUR DERDİN 17 7
  • Abuzer Kadayıf:
    CHP nin ön seçim tiyatrosu devam ediyor Pardon anket çalışması 357 275 Yanıtla
    İbrahim İlhan:
    Tiyatro yok zalimlere karşı koyma 7 21
  • Nasih Askara:
    Nevruz da mahsur yavsaga tepki vardı özgür özel adam gibi adamdır ortalıgı bulandıran mehsun dur 76 392 Yanıtla
  • baba yorgun yorgun:
    KIMSE NE CHP NE OZGUR OZELI SIKLEMIYOR KURTLER NEVRUZ KUTLUYOR OZGUR OZEL MEKTUP SOKAYIM MEKTUBUNA YA KIM TAKAR MEKTUBU 173 115 Yanıtla
    İbrahim İlhan:
    AKP'li troller yuhlar 7 20
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