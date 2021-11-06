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Niğde'de AK Parti Teşkilat Akademisi devam ediyor - Son Dakika

Niğde'de AK Parti Teşkilat Akademisi devam ediyor

06.11.2021 16:52
Niğde'de AK Parti Teşkilat Akademisi devam ediyor

AK Parti Genel Merkezi Ar-Ge ve Eğitim Başkanlığı tarafından Niğde'de düzenlenen Teşkilat Akademisi devam ediyor.

AK Parti Genel Merkezi Ar-Ge ve Eğitim Başkanlığı tarafından Niğde'de düzenlenen Teşkilat Akademisi devam ediyor.

AK Parti MKYK üyesi Ar-Ge ve Eğitim Başkan Yardımcısı Seda Sarıbaş, AA muhabirine, Teşkilat Akademisi eğitimlerine Güney Doğu ve Doğu Anadolu bölgelerinde başladıklarını, eğitimlerin İç Anadolu Bölgesi'nde devam ettiğini söyledi.

Toplam 29 ilde eğitimlerin tamamlandığını belirten Sarıbaş, şunları kaydetti:

"Enerji ve motivasyon adına teşkilatlarımızla bir araya gelerek, bu birlikteliği tüm illerimizde yakalamış olmanın heyecanını yaşıyoruz. Bizim ve teşkilatımız adına hem verimli hem de birlik ve beraberlik duygusunu tüm teşkilatımızla bir araya gelmenin onurunu yaşıyoruz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde tüm teşkilatımızla birlikte 81 ilde 19 yıldır süregelen daima teşkilatın enerjisini diri tutmak adına yaptığımız çalışmalar. Daha önce Siyaset Akademisi vardı, şimdi Teşkilat Akademisini hayata geçirdik, ileride de Yerel Yönetimler Akademisini planlıyoruz. Seçim her daim oluyor, zamanında da olacak, Cumhurbaşkanımızın dile getirdiği gibi. Biz her zaman teşkilatlarımızı diri tutmak adına eğitim programlarını sürdüreceğiz."

"Sessiz Devrimler Çağı" dersini veren AK Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız da AK Parti döneminde son 20 yılda neler yapıldığını anlattıklarını ifade etti.

Akademinin farklı illerde devam ettiğini dile getiren Yıldız, şöyle konuştu:

"Bunun Niğde'de de faydalı olduğu kanaatindeyim. Sadece enerji sektöründeki rakamları değil, aynı zamanda siyasetin sektörlerle ilişkisi, birbirine olan avantajları, yükleri, bunları değerlerimizle nasıl barıştırarak yapabiliriz, Türkiye'de sağlık sektöründen tutun ki farklı sektörlere varıncaya kadar enerji sektöründen ulaşım sektörüne varıncaya kadar bunlar nasıl yapıldı, hangi üslupta yapıldı, bunların zaman zaman Türkçe'den Türkçe'ye tercümesi gerekiyor, siyaset dili gerekiyor. Çünkü biz siyasette öyle konularla karşı karşıya geldik ki bırakın yaptıklarımızı anlatmayı yapmadıklarımızı savunma ihtiyacı hissettirmek durumunda bıraktılar. O yüzden burada daha özgün, rahat, teşkilatımızla bir nevi dertleşerek bunları anlatma fırsatı bulduk."

Programa, AK Parti MKYK Üyesi Davut Coşkun Şiviloğlu, AK Parti İl Başkanı Ömer Kılıç, AK Parti Niğde Ar-Ge ve Eğitim Başkanı Fuat Bozdağ, AK Parti Niğde Milletvekili Yavuz Ergun, belediye başkanları ve teşkilat üyeleri katıldı.

Niğde'de AK Parti Teşkilat Akademisi devam ediyor
Niğde'de AK Parti Teşkilat Akademisi devam ediyor

Araştırma Geliştirme, AK Parti, Enerji, Niğde, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika Niğde'de AK Parti Teşkilat Akademisi devam ediyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Niğde'de AK Parti Teşkilat Akademisi devam ediyor - Son Dakika
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