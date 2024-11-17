Nihat Zeybekci: Atatürk bugün hayatta olsaydı AK Parti\'ye üye olurdu

Politika

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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve eski Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, AK Parti Merkezefendi 4. Olağan İlçe Kongresine katıldı. Zeybekçi, kongredeki konuşmasında Atatürk üzerinden önemli bir açıklamada bulundu.

"ATATÜRK'Ü CHP'YE ÜYE BİLE YAPMAZLARDI"

Konuşmasında CHP'ye Atatürk üzerinden yüklenen Zeybekci, "Biraz daha zorlarsanız, Rahmetli Atatürk'ün arkasına sığınırlar, laiklikten bahsederler. Ama şunu net bir şekilde söylüyorum: Eğer Atatürk bugün hayatta olsaydı, CHP'ye üye bile yapmazlardı. Atatürk'ün üye olacağı tek yer AK Parti olurdu" dedi.