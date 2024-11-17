Nihat Zeybekci: Atatürk bugün hayatta olsaydı AK Parti'ye üye olurdu - Son Dakika
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Politika

Nihat Zeybekci: Atatürk bugün hayatta olsaydı AK Parti'ye üye olurdu

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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekci, Merkezefendi 4. Olağan İlçe Kongresinde yaptığı konuşmada "Atatürk bugün hayatta olsaydı, CHP'ye üye bile yapmazlardı. Atatürk'ün üye olacağı tek yer AK Parti olurdu" ifadelerini kullandı.

17.11.2024 08:01
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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve eski Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, AK Parti Merkezefendi 4. Olağan İlçe Kongresine katıldı. Zeybekçi, kongredeki konuşmasında Atatürk üzerinden önemli bir açıklamada bulundu.

"ATATÜRK'Ü CHP'YE ÜYE BİLE YAPMAZLARDI"

Konuşmasında CHP'ye Atatürk üzerinden yüklenen Zeybekci, "Biraz daha zorlarsanız, Rahmetli Atatürk'ün arkasına sığınırlar, laiklikten bahsederler. Ama şunu net bir şekilde söylüyorum: Eğer Atatürk bugün hayatta olsaydı, CHP'ye üye bile yapmazlardı. Atatürk'ün üye olacağı tek yer AK Parti olurdu" dedi.

Nihat Zeybekci: Atatürk bugün hayatta olsaydı AK Parti\'ye üye olurdu

Nihat Zeybekci, Merkezefendi, AK Parti, Politika, 3-sayfa, Gündem, Son Dakika

Son Dakika Politika Nihat Zeybekci: Atatürk bugün hayatta olsaydı AK Parti'ye üye olurdu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (50)

  • eren bilal:
    Eğer Atatürk yaşasaydı.İlk önce cemaatleri sonra tarikatları yok eder.Sonra Erdoğan in en büyük eserim dediği İmam hatipleri kapatır.Ülkeyi bilimin ışığında aydınlatırdı. 208 25 Yanıtla
  • Behzat:
    belkide dünyanın en boş insansın. 152 4 Yanıtla
  • Tc Nihan Ozler:
    Ya bi git simdi pazar pazar birsey dicemde neyse 135 6 Yanıtla
  • Yunus Gören:
    Doğru söylemiş chp pkk belediyelerine giderse olur tabi kemikleri sızlıyo adamın chp li kesimde hala chp diye bağımsızlık diye bağırıyo laik diye bağırıyo bağaırın bakalım 14 118 Yanıtla
  • Ferhata Geçer:
    O zaman yemin töreninde "Mustafa Kemal'in Askerleriyiz!" cümlesi neden rahatsız etti sizi!? 122 4 Yanıtla
  • Far mer:
    Nerden buluyorsunuz bu lafları ya neyin kafasını yaşıyorsunuz siz 114 3 Yanıtla
  • Abdullah Kara:
    Hayatta olsaydı yüzde 35’tem fazla oy alamazdı 13 98 Yanıtla
  • D Celik:
    Iyicene civittilniz 88 3 Yanıtla
  • Ekber SATIR:
    Hadsizlik şampiyonu Nihat 81 3 Yanıtla
  • tahir akgul:
    Bir videoda kürsüden birisi konuşurken arkadan bir vatandaş bağırmıştı, aklıma o geldi. 61 0 Yanıtla
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