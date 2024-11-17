AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve eski Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, AK Parti Merkezefendi 4. Olağan İlçe Kongresine katıldı. Zeybekçi, kongredeki konuşmasında Atatürk üzerinden önemli bir açıklamada bulundu.
Konuşmasında CHP'ye Atatürk üzerinden yüklenen Zeybekci, "Biraz daha zorlarsanız, Rahmetli Atatürk'ün arkasına sığınırlar, laiklikten bahsederler. Ama şunu net bir şekilde söylüyorum: Eğer Atatürk bugün hayatta olsaydı, CHP'ye üye bile yapmazlardı. Atatürk'ün üye olacağı tek yer AK Parti olurdu" dedi.
Son Dakika › Politika › Nihat Zeybekci: Atatürk bugün hayatta olsaydı AK Parti'ye üye olurdu - Son Dakika
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