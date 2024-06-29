Normalleşme sürecini hiçe sayan CHP lideri Özel, iktidarı topa tuttu - Son Dakika
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Politika

Normalleşme sürecini hiçe sayan CHP lideri Özel, iktidarı topa tuttu

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31 Mart yerel seçimlerinden sonra siyasette atılan normalleşme adımları sonrası CHP lideri Özgür Özel, sürecin zarar görmemesi için iktidara yönelik eleştirilerini yaparken cümlelerini özenle seçiyordu. Ancak Özel, bugün katıldığı bir çalıştayda gerek Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı gerekse hükümetin ekonomi politikasını sert bir dille eleştirdi.

29.06.2024 14:52  Güncelleme: 15:10
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Siyasette normalleşme adımlarının konuşulduğu şu günlerde gerek Cumhurbaşkanı Erdoğan gerekse CHP Genel Başkanı Özgür Özel, sürecin zarar görmemesi için birbirlerine yönelik eleştiri yöneltirken dozajı ayarlamaya özen gösteriyor. Ancak bugün partisi tarafından düzenlenen Yurt Dışı Örgütlenme İkinci Yüzyıl Vizyonu Çalıştayı'nda bir konuşma yapan CHP lideri Özel, sürece zarar verecek açıklamalarda bulundu.

"UTANÇ VERİCİ BİR YERE DÜŞMÜŞTÜK"

Mali Eylem Görev Gücü Türkiye'nin kara para aklama ve terörizmin finansmanı ile mücadelede geride kaldığı için 2021 yılında alındığı 'gri listeden çıkarılmasını yorumlayan Özel, "Neredeyse birileri çıkacak ve diyecek ki; 'eskiler bilmez, gençler bilmez, eskiden biz gri listedeydik.' Buradan hatırlatalım. Biz gri listeye 2021 yılında girdik. Biz gri listeye son günlerde hızla yapılan bazı kanunu düzenlemeler yapılmadığı için girdik. Biz gri listedeydik. Bu çok utanılacak bir durum. Listede Burkina Faso var, Yemen var, Suriye var, Mali var, Kongo var. Yani bulunduğumuz yer zaten pek çok ülkenin bulunduğu bir yerdi de biz orada bir üst lige falan çıkmadık. Biz utanç verici bir yere düşmüştük. Çok gecikmeli olarak ve nihayet ittir kaktır,hatta bir gece önce 'bakalım siyasi bir kararla bizi orada tutacaklar mı ' gibi tuhaf değerlendirmelerle yani öz güveni eksik bir şekilde yarım yamalak Burkina Faso'nun olduğu yerden kurtulduk. Ama üç yıldır bizi orada tutan ve Türkiye'yi bu utançla yüzleştiren bu iktidardan başkası değildi" ifadelerine yer verdi.

BU SÖZLER ERDOĞAN'A: CİDDİYE ALMIYORUZ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın " Avrupa Birliği'ne tam üyelik stratejik hedefimizdir" sözlerini de eleştiren Özel, "Erdoğan'ın uzun süredir ağzına almadığı hatta her aldığında bir polemik alanı olarak iç politika malzemesi yaptığı Avrupa Birliği ilişkilerini yeniden hatırlamış olmasını önemsiyoruz. Ancak çok da ciddiye almıyoruz" dedi.

ERDOĞAN, "GERİLİM SİYASETİNİ BIRAKIN" DEMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, son parti grubunda yaptığı konuşmada "İstiyoruz ki CHP gerilim siyasetini artık bıraksın, normalleşsin, milli iradeyle barışsın ve bundan da milletimiz ve demokrasimiz kazançlı çıksın. Diyaloğa şans tanıma arzumuz; partimize, hükümetimize ve Cumhur İttifakına yönelik hadsizlikleri kabulleneceğiz manasına gelmez. Edepli olmamız, edepsizliğe göz yumacağımız anlamına asla gelmez. Yumuşak başlıyız ama kimse unutmasın, boynu çekilecek uysal koyun da değiliz. Şimdi çıkmışlar, sabah-akşam sürekli 'suç ortaklığından' bahsediyorlar. Suç ortağı arayanlar, kendilerini fazla yormasın, nereden geldiğini ve halen nereye gittiğini tam olarak açıklayamadıkları para kulelerine baksınlar. Suç ortağı arayanlar, bize laf söylemeden, bize çamur atmadan evvel, sözde 'kent uzlaşısında' kimlerle yol yürüdüklerini sorgulasınlar" demişti.

Normalleşme sürecini hiçe sayan CHP lideri Özel, iktidarı topa tuttu

Recep Tayyip Erdoğan, Özgür Özel, Ekonomi, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Normalleşme sürecini hiçe sayan CHP lideri Özel, iktidarı topa tuttu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (21)

  • Ender Kervancıoğlu: Gİttikçe dibe vuran ekonomi, bozulan ahlak, 12 milyon mülteci, işsizlik, zenginle fakirin arasındaki uçurumun büyümesi, hayat pahalılığı, başarısız eğitim sistemi, torpil, rüşvet, yolsuzluk, iltimas, liyakatsız kamu düzeni ve yargının işlevsizleştirilmesi akapenin sonunu getirdi. 71 23 Yanıtla
    Abdullah Kara: Biraz fazla fazla abartmadınmı? Kesin olan bir şey var oda ülke 20 yıl öncekinden çok daha iyi.. 35 59 Ender Kervancıoğlu: Bence 20 yılda senin göbeğin büyümüş. Sana iyi gelen odur. 41 16 Abdullah Kara: Allah’a şükür benim formum her zaman iyi fakat ülkenin olumlu anlamda ne kadar ilerlediğini anlatsam buraya sığmaz.kitap yazmak lazım.. 9 10 Özkan Özdemir: Abdullah kara: Hedef 2023 4 1
  • Fatih Aydın: CHP ana muhalefet partisidir, elbette olumsuz gördüğü konularda muhalefet yapacaktır. İktidar ülkedeki sorunları normalleşme süreci ile maskeleyemez. Göç, işsizlik, eğitim, sağlık, adalet... konularında sınıfta kalınmadı mı.? 34 7 Yanıtla
    Erdogan Metin: Adamlar çalıştıracak eleman bulamıyor sen işsizlik diyorsun? Zirvaliyorsun 0 2
  • utku ergün: 51 yaşındayım, ve ülke dibe vurdu, oldu mu arkadaşlar, rahatladınız mı? Hayali bir tarih yaratmayın, hiç bir şey iyiye falan gitmedi 30 10 Yanıtla
    Erdogan Metin: 51 yaşındasın ama ulkenjn memur ve emekli maaşlarını taksitle verildiğini unutuyorsun öylemi? Rezil durumlarda hastanelerde sabahın 5 inde gidip sıra beklemeyi iflas eden bankalarda mağdur olan vatandaşların durumunu unutuyorsun öylemi? Nankör olmayin 0 3
  • Şahin Zorlu: Normalleşme derken herşeye eyvallah mı demesini beklyorsun 24 7 Yanıtla
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