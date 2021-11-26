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Numan Kurtulmuş'tan asgari ücret ve ekonomi hakkında açıklamalar - Son Dakika

Numan Kurtulmuş'tan asgari ücret ve ekonomi hakkında açıklamalar

26.11.2021 18:17

- Numan Kurtulmuş'tan asgari ücret ve ekonomi hakkında açıklamalar "Türkiye'nin zor bir süreçten geçtiğini biliyoruz" "Fiyatlar aşağı çekilemiyorsa alım gücünü yukarı çıkartacak düzenlemeler yapmakla yükümlüyüz" AK Parti Genel Başkanvekili Prof. Dr.

- Numan Kurtulmuş'tan asgari ücret ve ekonomi hakkında açıklamalar

"Türkiye'nin zor bir süreçten geçtiğini biliyoruz"

"Fiyatlar aşağı çekilemiyorsa alım gücünü yukarı çıkartacak düzenlemeler yapmakla yükümlüyüz"

SAMSUN - AK Parti Genel Başkanvekili Prof. Dr. Numan Kurtulmuş, "Önümüzdeki ayın başında uygulamaya girecek olan asgari ücretin tespiti meselesi olmak üzere biz bütün dar gelirli, düşük gelirli vatandaşlarımızın bu süreçlerden olumsuz etkilenmemesi için madem fiyatlar çok geriye çekilemiyor onların alım gücünü yukarıya çıkaracak düzenlemeleri yapmak ile yükümlüyüz" dedi.

1,5 günlük Samsun programı için şehre gelen AK Parti Genel Başkanvekili Prof. Dr. Numan Kurtulmuş, Samsun Büyükşehir Belediyesi ziyaretinin ardından esnafları gezdi. Vatandaşların halini hatırını soran Kurtulmuş, daha sonra AK Parti Samsun İl Başkanlığı'na geldi. Burada partililer ile bir araya gelen Numan Kurtulmuş, asgari ücret, döviz kuru ve ekonomik durum hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

"Türkiye'nin zor bir süreçten geçtiğini biliyoruz"

Türkiye'nin zor bir süreçten geçtiğinin farkında olduklarının altını çizen Başkanvekili Prof. Dr. Numan Kurtulmuş, "Türkiye'nin zor bir süreçten geçtiğini biliyoruz. Bu zor süreçlerde inşallah hep beraber teenni ile ve aklıselim ile bu süreçleri atlatacağız. Türkiye'de özellikle son 1 hafta içerisinde yaşadığımız kurlardaki aşırı yüksekliğin vatandaşın üzerinde oluşturduğu özellikle alım gücü bakımından oluşturduğu etkilerin farkındayız. Ekonomi ile ilgili tüm meseleleri bütün detayları ile biliyor, takip ediyor ve bunlarla ilgili tedbirlerimizi sadece güncel değil uzun vadeli tedbirlerimizi de alarak yolumuza devam ediyoruz. Son dönemlerde Türkiye ekonomisinde çok önemli bir aks, makas değişikliğine gidildiğini hep beraber izliyorsunuz. O da şudur: Türkiye üretimi, istihdamı, yatırımı, ihracatı yani reel ekonomiyi esas alan bir kalkınma modelini uygulamaya koymuştur. Pandemi şartlarının ağır baskısına rağmen Türkiye'nin 2022 yılında inşallah yüzde 9-10 aralığında büyük bir büyümeyi ortaya koyacak olması da bu tezin ne kadar doğru olduğunu tespit etmiş olan önemli bir gelişmedir. Dünyanın birçok yerinde tedarik zincirleri kırılırken, insanlar temel gıda maddelerine ulaşmakta bile zorluk çekerken vakti zamanında alınan tedbirler dolayısıyla Türkiye bu süreci mümkün olan en düşük hasarlarla atlatmak için gayret ediyor. Sonuçta bir ülkenin ekonomisinin gücü sadece bir tek 1-2 rakama bakarak değil, sadece dönemsel bazı gelişmelere bakarak değil o ülkenin üretim gücüne ve kapasitesine bakarak değerlendirilir. Türkiye bugün milli savunma sanayinden, makine ve teçhizata kadar birçok alanda uluslararası piyasalarda mallarını, ürünlerini satabilecek, rekabet edebilecek güçlü bir ülke konumuna gelmiştir. İnşallah daha da güçlenerek devam edeceğiz" diye konuştu.

"Fiyatlar aşağı çekilemiyorsa alım gücünü yukarı çıkartacak düzenlemeler yapmakla yükümlüyüz"

Asgari ücret ve alım gücü konusunda da görüşlerini beyan eden Numan Kurtulmuş, "Türkiye'de yaşanmış olan bu son dönemdeki spekülatif gelişmeleri de kayda geçiyoruz. Bir iktisatçı olarak şu yaşadığımız gerekçenin hiçbir rasyonel gerekçesi yok. 'Şöyle bir sebep oldu da bu sebepten dolayı bu kadar büyük bir spekülatif gelişme oldu' diyeceğimiz hiçbir gerekçe yoktur. Bunları Türkiye atlatabilecek bir güce sahiptir. Kararlılıkla bu süreci atlatacağız. Burada bazılarının ortaya çıkan olağandışı gelişmeyi fırsat bilerek sokakları hareketlendirmeye çalışması gerçekten doğru bir şey değildir. Biz bu anlamda muhalefetin legal, meşru mitingler ile hükümete karşı görüşlerini dile getirmesinin demokrasinin bir gereği olduğuna tabi ki inanırız. Buradan bir kere daha söylemek isterim ki: sokakların illegal gösteri alanı haline getirilmesine başta muhalefet de müsaade etmemelidir. Bu anlamda Türkiye bu süreci aşacak. Aşmanın yolu teenni, aklıselim ve sabırla bu süreci geçebilmektir. Dövizdeki aşırı oynaklık belli bir noktaya geldi. Şimdi daha da aşağıya doğru gidecek. Daha da önemlisi oynaklık da ortadan kalkarak milletimiz inşallah önünü görebilir bir noktaya çok kısa süre içerisinde gelecektir. Bunu söylerken şunun altını çiziyoruz. Vatandaşımızın alım gücünde bazı değişmeler oldu. Olumsuz anlamda değişmeler oldu. Kısa vadede bunu ortadan kaldıracak, hemen önümüzdeki ayın başında uygulamaya girecek olan asgari ücretin tespiti meselesi olmak üzere biz bütün dar gelirli, düşük gelirli vatandaşlarımızın bu süreçlerden olumsuz etkilenmemesi için madem fiyatlar çok geriye çekilemiyor onların alım gücünü yukarıya çıkaracak düzenlemeleri yapmak ile yükümlüyüz" şeklinde konuştu.

Kurtulmuş, konuşmasının sonunda şu ifadelere yer verdi:

"Ümit ediyorum ki asgari ücret ile bütün vatandaşlarımızın 'tamam hakkaniyete uygun bir şekilde oldu' diyebileceği noktada tespit edilecek. Ayıca dar gelirli kesimlere şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonraki süreçlerde de destekler verilecek. Bu zor zamanı atlatacağız. Şundan emin olun bu zor zamanları geçtiğimizde önümüz aydınlıktır. Türkiye tüm dünyanın yalpaladığı, sadece sağlık bakımından değil, ekonomik bakımdan da yalpaladığı, tüm fiyatların da olabildiğince yükseldiği, insanların dünyanın çok zengin ülkelerinde bile marketlerde neredeyse ürün bulamadığı dönemlerde Türkiye sağlam bir şekilde ortada durmuştur. Olumsuz etkilerin biz de altındayız. Bunları aştığımızda önümüzde çok yeni fırsat alanlarının olduğu, yeniden güçlü büyük Türkiye'yi kurabilmek için ekonomik alanda da halkımızı rahatlatacak, daha ileriye götürülebilecek, ülkenin daha da fazla gelişmesini sağlayacak çok önemli fırsatların önümüzde olduğunu görüyoruz. Hep beraber birlik ve dirlik içerisinde bu süreçleri aşacağız ve inşallah 2023 ve 2024 seçimleri ile de Türkiye'nin önü daha da açılmış bir şekilde yolumuza devam edeceğiz."

Numan Kurtulmuş'un Samsun programlarına ayrıca AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan, AK Parti Samsun Milletvekilleri Ahmet Demircan, Orhan Kırcalı, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir ve partililer katıldı.

Numan Kurtulmuş'tan asgari ücret ve ekonomi hakkında açıklamalar
Numan Kurtulmuş'tan asgari ücret ve ekonomi hakkında açıklamalar
Numan Kurtulmuş'tan asgari ücret ve ekonomi hakkında açıklamalar
Numan Kurtulmuş'tan asgari ücret ve ekonomi hakkında açıklamalar

Numan Kurtulmuş, Asgari Ücret, Türkiye, Ekonomi, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Numan Kurtulmuş'tan asgari ücret ve ekonomi hakkında açıklamalar - Son Dakika


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