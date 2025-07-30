Terörsüz Türkiye komisyonu çalışmalarına başlıyor! Tarih belli oldu - Son Dakika
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Politika

Terörsüz Türkiye komisyonu çalışmalarına başlıyor! Tarih belli oldu

Terörsüz Türkiye komisyonu çalışmalarına başlıyor! Tarih belli oldu
30.07.2025 18:07
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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Terörsüz Türkiye Komisyonu ile ilgili açıklamalarda bulundu. Kurtulmuş, "Terörsüz Türkiye Komisyonu ağustosun ilk haftası çalışmalarına başlayacak, stratejik kararlar için nitelikli çoğunluk aranacak" dedi.

Terörsüz Türkiye sürecinde Meclis'te kurulacak komisyon son şeklini aldı. Komisyonun ne zaman çalışmalara başlayacağı merak edilirken, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'tan açıklama geldi.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE KOMİSYONU AĞUSTOSUN İLK HAFTASI ÇALIŞMALARINA BAŞLIYOR

Kurtulmuş, "Terörsüz Türkiye Komisyonu ağustosun ilk haftası çalışmalarına başlayacak, stratejik kararlar için nitelikli çoğunluk aranacak"" ifadelerini kullandı.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE KOMİSYONU'NDA HANGİ İSİMLER VAR?

MHP'NİN KOMİSYON ÜYELERİ: MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, Sakarya Milletvekili Muhammet Levent Bülbül, Kırıkkale Milletvekili Halil Öztürk ve Tokat Milletvekili Yücel Bulut.

DEM PARTİ KOMİSYON ÜYELERİ: DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit, Halkların Demokratik Kongresi (HDK) Eş Sözcüsü ve Erzurum Milletvekili Meral Danış Beştaş, Antalya Milletvekili Saruhan Oluç ve İstanbul Milletvekili Cengiz Çiçek'i belirledi.

Terörsüz Türkiye Komisyonu'nda; AK Parti'den 21, CHP'den 10, DEM Parti ve MHP'den 4'er, İYİ Parti ve Yeni Yol Partisi'nden 3'er, HÜDA PAR, Yeniden Refah Partisi, TİP, EMEP, DSP ve DP'den 1'er milletvekili yer alacak. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, isimlerin 31 Temmuz Perşembe günü saat 17.00'ye kadar TBMM Başkanlığına bildirilmesini istedi.

Numan Kurtulmuş, Numan Kurtulmuş, Politika, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Terörsüz Türkiye komisyonu çalışmalarına başlıyor! Tarih belli oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Pinokyo Net:
    terörsüz türkiye yazmayın pkk ve mhp kızıyor 6 2 Yanıtla
  • Deniz Kisa:
    IYI parti uye vermiyecekti 1 2 Yanıtla
  • Erol:
    Bu komisyonun adı çok yanlış.olması gereken ülkeyi bölme komisyonu 1 2 Yanıtla
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