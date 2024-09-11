O sözleri başını yaktı! Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı hakkında soruşturma - Son Dakika
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Politika

O sözleri başını yaktı! Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı hakkında soruşturma

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Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı hakkında Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

11.09.2024 14:31  Güncelleme: 14:43
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31 Mart'ta İYİ Parti'nin adayı olarak girdiği seçimlerde Nevşehir Belediye Başkanı seçilen Rasim Arı hakkında Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

O sözleri başını yaktı! Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı hakkında soruşturma

NE OLMUŞTU?

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu makamında ağırlayan Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, "En önemli ve en kıymetli ortak noktamız ikimizde tetikçi bir müfettiş tarafından tehdit edilen iki tane belediye başkanıyız. Biliyorsunuz bir müfettiş 100 bin nüfuslu bir belediyeye de tetikçilik etmek için gelmişti. Sonra da 16 milyon nüfuslu bir belediyeye, belediye başkanına da tetikçilik için orada olmuştu" ifadelerine yer vermişti.

O sözleri başını yaktı! Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı hakkında soruşturma

Cumhuriyet Başsavcılığı, Ekrem İmamoğlu, Rasim Arı, Nevşehir, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika O sözleri başını yaktı! Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı hakkında soruşturma - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • Mesko Aljovic: Ekrem diye yazılır,adam diye okunur.. 64 193 Yanıtla
  • BirNeFesSiir null: Ekrem diye yazılır içi boş diye okunur ama 173 62 Yanıtla
  • Mehmet Yılmaz: hiç kimse kanunların üstünde değildir 118 5 Yanıtla
  • Nurullah Bozkuş: ben ekrem i bilmem Rasim Arı adamdır... 16 74 Yanıtla
  • Aa: burda yanlış ne var 11 32 Yanıtla
  • Hakan Tosun: Akparti, bilhassa kaybettiği belediyeler üzerinden başkanlarına, kısacası baskı yaptığı alenen görülmekte. Sanki benim desteklediğim, Akp'ye geçince arkasından gidecem. Birçok köklü akp seçmeni, artık kurtulmak adına en güçlü rakiplerini destekledi. Sanki geçmeyen bir kuyruk acısı 2 5 Yanıtla

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