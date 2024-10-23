Öcalan'a en yakın isimlerden olan Gülten Kışanak'tan 29 Ekim çağrısı - Son Dakika
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Politika

Öcalan'a en yakın isimlerden olan Gülten Kışanak'tan 29 Ekim çağrısı

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Eski Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı ve eski milletvekili Gülten Kışanak, katıldığı televizyon programında dikkat çeken bir çağrıda bulundu. Kışanak, ''Belki 29 Ekim Cumhuriyet'in ilan edilişinin yıl dönümü vesilesiyle Öcalan'ın sesini duyabiliriz'' ifadelerini kullandı.

23.10.2024 00:24  Güncelleme: 01:59
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Eski Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı ve eski milletvekili Gülten Kışanak, katıldığı televizyon programında, MHP Lideri Bahçeli'nin Öcalan ile ilgili açıklamalarını değerlendirdi. Terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'a yakın isimlerden biri olan Kışanak açıklamasında 29 Ekim tarihini vererek dikkat çeken bir çağrıda bulundu.

Kışanak şu ifadeleri kullandı:

"Ben de el yükselterek çağrıda bulunayım. Belki 29 Ekim Cumhuriyet'in ilan edilişinin yıldönümü vesilesiyle Öcalan'ın sesini duyabiliriz."

BAHÇELİ NE DEMİŞTİ?

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, grup toplantısında şu ifadeleri kullandı: Türkiye'ye getirilirken he türlü hizmete hazırım diyen terörist başı buyursun terörün bittiğini ilan etsin. Bu çağrımı anlamayanlar, saptırmaya çalışanlar oldu. Gelsin TBMM'de DEM sıralarına katılıp silah bıraktığını ilan etsin, terörün tamamen bittiğini örgütün lağvedildiğini haykırsın. Bu dirayeti gösterirse umut hakkının kullanımıyla ilgili yasal düzenlemenin yapılmasının önü de ardına kadar açılsın. Her adımı atmaya kararlı, inançlıyız. Yeni yüzyıl yeni hayat temelinde bagajları boşaltalım ve milli hedefleri birlikte yakalayalım.

Öcalan\'a en yakın isimlerden olan Gülten Kışanak\'tan 29 Ekim çağrısı

Milletvekili, Politika, 29 Ekim, 3-sayfa, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Politika Öcalan'a en yakın isimlerden olan Gülten Kışanak'tan 29 Ekim çağrısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (23)

  • Emre Bey:
    Terörist ile anlaşılmaz Terörist ile pazarlık yapılmaz Terörist ile siyaset yapılmaz. Rahmetli Abdullah Çatlı’yı saygı ile anıyorum. 126 48 Yanıtla
  • Bayram ÖZSOY:
    israil sınırımıza dayanmısta suymus buymus. bizim israil gibi bir dusmana ihtiyacımız yokki asıl dusman icimizde. asker an itibariyle kıslasından cıksa yeridir. herkes aklını basına alsın bu ulke sahipsiz degil. halkı sokaga dokmeye ugrasmayın. 105 44 Yanıtla
    Umut Ürgün:
    Boş 1 2
  • Özcan Kuvan:
    Teşekkürler AKP MHP sayenizde bu aşağılanmayıda yaşadık. Bakalım daha ne istekleri olacak DEM liklerin. 78 33 Yanıtla
  • Hüseyin Kaya:
    Akp ve mhp DEM’leniyor 74 26 Yanıtla
  • Süleyman kor:
    Sayın bahçeli bey boş konuşmaz herkes kendi küllüğünde tozlaşasın herkes kendi işine baksın 20 76 Yanıtla
    Cengiz Soydemir:
    Süleyman kardeşim, ben bişey anlamıyorum Bahçelinin dediklerinden.. önüne koyulanı okuyor.. 4 0
  • Sait Mevlut:
    Sahibinden satılık devlet hem de bahçeli 66 13 Yanıtla
  • Baris Zorlu:
    askerin zamanında neden tasviye edildiginin açık delili bugün ortaya çıkmıştır 49 18 Yanıtla
  • Dursun aydın:
    Bebek katilleri 52 14 Yanıtla
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SON DAKİKA: Öcalan'a en yakın isimlerden olan Gülten Kışanak'tan 29 Ekim çağrısı - Son Dakika
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